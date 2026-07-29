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इजरायल ने फिर बहाया मासूम फ़िलिस्तीनियों का खून, गज़ा में भीषण हवाई हमला

Israel Attack Gaza: इजरायली सेना ने गज़ा में कई हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम दो फ़िलिस्तीनियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है. हमलों में एक मस्जिद और विस्थापितों के टेंट भी प्रभावित हुए. वहीं, वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी ज़मीन ज़ब्त करने के नए आदेशों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:17 AM IST
इजरायल ने फिर बहाया मासूम फ़िलिस्तीनियों का खून, गज़ा में भीषण हवाई हमला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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