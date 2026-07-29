इजरायल ने फिर बहाया मासूम फ़िलिस्तीनियों का खून, गज़ा में भीषण हवाई हमला

राज्य चुनें
Israel Attack Gaza: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्षेत्र की सुरक्षा और ईरान पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं. वहीं, दूसरी ओर इजरायली सेना ने गज़ा में हमला किया, जिसमें दो फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा दीगर लोग घायल हो गए. इसके साथ ही एक मस्जिद तथा विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले टेंट नष्ट हो गए. इज़राइली फाइटर प्लेन ने यह हमला मंगलवार (28 जुलाई) को किया.
इज़राइली फाइटर प्लेन ने गज़ा शहर में यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (YMCA) की इमारत के पास अल-मुत्तक़ीन मस्जिद पर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले पूरे इलाके को चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोगों ने एहतियाती पाय करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था. इज़राइल ने नुसेइरात शरणार्थी शिविर पर एक अलग हमले में एक शख्स की जान ले ली. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक व्यस्त बाज़ार में फ़िलिस्तीनियों के एक समूह को निशाना बनाया गया, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी की मौत हो गई और कम से कम 20 दीगर घायल हो गए."
लोग डर के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फँसे हुए हैं, क्योंकि आज रात बाद में इज़राइल के जरिए और हमले होने की आशंका बनी हुई है. बीते रविवार को इज़रायल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक उपाय को मंज़ूरी दी, जिसके तहत सिद्धांत रूप में, पिछले अक्टूबर में शुरू हुए अमेरिका-मध्यस्थता वाले "युद्धविराम" के हिस्से के रूप में गज़ा में एक बैनुल-अकवामी स्थिरता बल के पहले सदस्यों को एंटर करने की इजाजत मिल सकेगी.
इज़रायली अधिकारी कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में और फ़िलिस्तीनी ज़मीन ज़ब्त कर रहे हैं. इज़रायल ने जेनिन गवर्नरेट के कस्बों से लगभग 200 डुनम (20 हेक्टेयर या 49 एकड़) ज़मीन ज़ब्त करने के लिए सैन्य आदेश जारी किए हैं. जेनिन में सेटलमेंट मामलों के अधिकारी तारेक अघबारिया ने मीडिया को बताया कि हाल ही में जेनिन में ज़मीन ज़ब्त करने के आदेशों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर पिछले दो दिनों में और ये ज़्यादातर दक्षिणी इलाकों जैसे अर्रबेह, क़बातिया और मिसिल्या में केंद्रित हैं.