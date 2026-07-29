इजरायल ने फिर बहाया मासूम फ़िलिस्तीनियों का खून, गज़ा में भीषण हवाई हमला

इज़राइली फाइटर प्लेन ने गज़ा शहर में यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (YMCA) की इमारत के पास अल-मुत्तक़ीन मस्जिद पर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले पूरे इलाके को चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोगों ने एहतियाती पाय करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था. इज़राइल ने नुसेइरात शरणार्थी शिविर पर एक अलग हमले में एक शख्स की जान ले ली. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक व्यस्त बाज़ार में फ़िलिस्तीनियों के एक समूह को निशाना बनाया गया, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी की मौत हो गई और कम से कम 20 दीगर घायल हो गए."