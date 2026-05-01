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Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंग्लोबल समुद फ्लोटिला पर इजरायल का हमला; 20 नावों पर कब्जा कर 175 एक्टिविस्टों किया अगवा

ग्लोबल समुद फ्लोटिला पर इजरायल का हमला; 20 नावों पर कब्जा कर 175 एक्टिविस्टों किया अगवा

Israel Attack Global Sumud Flotilla: गज़ा के लिए जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के 20 नावों को इज़रायल ने रोक दिया और उन पर सवार 175 एक्टिविस्टों को हिरासत में लिया. ये समूह गज़ा तक मानवीय सहायता पहुंचाने निकला था. इस घटना को लेकर विवाद बढ़ गया है और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 01, 2026, 05:56 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Israel Attack Global Sumud Flotilla: गज़ा एक ऑपेन जेल की तरह है, जिसके चारों तरफ इजरायल ने घेराबंदी कर रखी है. इजरायली नरसंहार की वजह से गज़ा पूरी तरह बरबाद हो गया है और वहां पर बेसिक जरूरत की चीजों की कमी है. इसी कड़ी में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के तहत दुनिया भर से समाज सेवकों, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, नेता और अन्य लोगों का जत्था इजरायली नाकेबंदी को तोड़कर गज़ा जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि गज़ा तक जरूरी मानवीय सहायता पहुंचाया जा सके. लेकिन इजरायली सेना ने गुरुवार (30 अप्रैल) दक्षिणी ग्रीक द्वीप क्रीट के पास ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के 20 से ज़्यादा नावों को रोका और उनपर सवार 175 एक्टिविस्टों को हिरासत में ले लिया. 

ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला पर सवार एक्टिविस्ट ने कहा कि इज़रायली सेना ने रात भर उनके जहाज़ों पर हमला किया, इंजन तोड़ दिए और उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया, जब वे गज़ा और इज़रायल से सैकड़ों मील (किलोमीटर) दूर ग्रीस के पास इंटरनेशनल पानी में सफ़र कर रहे थे. वहीं, इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उन्हें फ़्लोटिला के इज़रायली पानी में पहुँचने से पहले उसके ख़िलाफ़ जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत थी क्योंकि इसमें शामिल नावों की संख्या बहुत ज़्यादा थी.

ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला इस महीने की शुरुआत में स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुआ था. ऑर्गनाइज़र ने कहा है कि दुनिया भर से 70 से ज़्यादा नावें और 1,000 लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और जैसे-जैसे फ्लोटिला मेडिटेरेनियन के पार पूरब की ओर जाएगा, और भी जहाज़ ओरिजिनल नावों के साथ जुड़ेंगे. फ्लोटिला ऑर्गनाइज़र ने इज़रायल के इंटरसेप्शन की बुराई करते हुए इसे "एक खतरनाक और पहले कभी नहीं हुआ ऐसा बढ़ना" बताया, और एक न्यूज़ रिलीज़ में इसे "गज़ा से 600 मील से ज़्यादा दूर, दुनिया के सामने, मेडिटेरेनियन के बीच में आम लोगों का किडनैपिंग" बताया.

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गुरुवार देर रात एक अलग बयान में, ऑर्गनाइज़र ने कहा कि 53 में से 31 जहाज़ सुरक्षित पानी में पहुँच गए हैं और "गज़ा की गैर-कानूनी घेराबंदी को तोड़ने" की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे. इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने शुरू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा था कि वह फ्लोटिला में हिस्सा लेने वाली 20 से ज़्यादा नावों से लगभग 175 एक्टिविस्ट को इज़रायल ले जा रहा है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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