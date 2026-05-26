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Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंनेतन्याहू का पूरे लेबनान पर बम बरसाने का आदेश; बेका घाटी हमले में 12 मासूमों की मौत

नेतन्याहू का पूरे लेबनान पर बम बरसाने का आदेश; बेका घाटी हमले में 12 मासूमों की मौत

Israel Attack Lebanon: लेबनान और इज़रायल के बीच संघर्ष लगातार तेज़ होता जा रहा है. इज़रायली सेना ने पूर्वी लेबनान के कई इलाकों में हमले किए, जिनमें कई लोगों की मौत हुई। वहीं, हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. बढ़ते तनाव के बीच युद्धविराम और शांति वार्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 26, 2026, 01:40 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Israel Attack Lebanon: लेबनान पर इजरायली सेना के हमले जारी हैं, जिसमें आम मासूमों की जान जा रही है. इजरायली प्रधानमंत्री ने पूरे लेबनान पर हमला करने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने सोमवार (25 मई) को कहा कि वह पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए पूरी ताकत से ज़ोरदार हमले करने की मंज़ूरी दे दी है. नेतन्याहू के इस मंजूरी के बाद इजरायली सेना ने सोमवार (25 मई) की रात पूर्वी लेबनान के बेका घाटी के एक गांव पर हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई.  

इज़रायली सेना ने इस खास हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीते सोमवार को कहा था कि वह पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढाँचे को निशाना बना रही है. वहीं, बचाव कर्मियों का कहना है कि दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के बड़े इलाकों को निशाना बनाकर रात भर हुए ज़ोरदार हमलों के बाद मलबे से एक दर्जन शव निकाले गए हैं.

ये तेज़ हमले लेबनान और इज़रायल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों के वॉशिंगटन में सीधी बातचीत के लिए मिलने से ठीक तीन दिन पहले हुए हैं. हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इज़रायल के कस्बों में इज़रायली सैनिकों पर हमले कर रहा है, और उसने कसम खाई है कि जब तक इज़रायल अपने रोज़ाना के हवाई हमले बंद नहीं कर देता और लेबनान से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला लेता, तब तक वह लड़ता रहेगा.

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लेबनान सरकार को उम्मीद है कि इज़रायल के साथ सीधी बातचीत से युद्धविराम हो जाएगा. हालांकि हिजबुल्लाह लेबनान द्वारा इजरायल से सीधी बातचीत करने का विरोध कर रहा है. इस युद्ध में लेबनान में दस लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं. गौरतलब है कि हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और भारी नुकसान पहुंचा रहा है. हिजबुल्लाह ने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके इजरायल के महंगे और भारी-भरकम टैंक और मशीनों को तबाह कर रहे हैं. साथ ही हिजबुल्लाह के इन हमलों में इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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