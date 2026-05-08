इजरायली हमले में पांच लेबनानियों की मौत; हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में दागे रॉकेट

Israel Attack Lebanon: इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर भीषण हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं, लेबनान स्थित रजिस्सटेंस ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजरायल के इन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल पर रॉकेटों की एक बौछार की, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ.

इजरायल ने यह हमला शुक्रवार (8 मई) को दक्षिणी लेबनान में की. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टायर बंदरगाह शहर के पास स्थित दक्षिणी गाँव तूरा पर हुए एक इज़रायली हवाई हमले में चार लोग मारे गए और आठ घायल हो गए. लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी, नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने दक्षिण-पूर्वी गाँव कफ़र चौबा के पास एक और हवाई हमले की ख़बर दी, जिसमें बताया गया कि लेबनानी सिविल डिफेंस का एक पैरामेडिक मारा गया.

इजरायली सेना के अरबी-भाषी प्रवक्ता द्वारा लेबनान के टायर प्रांत के छह गाँवों (जिनमें तूरा भी शामिल है) के निवासियों को वहाँ से हटने की चेतावनी जारी की थी. इस चेतावनी के बाद इजरायल ने हमले किए, जिसमें एक जगह चार और दूसरी जगह एक लोग की मौत हुई. इजरायल के इन हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इज़रायल की ओर रॉकेटों की एक बौछार दागी. इज़राइली सेना ने बताया कि उसने हिजबुल्लाह की और से दागी गई एक रॉकेट को मार गिराया, जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ.

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यह घटना अमेरिका और इज़रायल द्वारा हिज़बुल्ला के मुख्य समर्थक, ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के दो दिन बाद हुई. तब से, इज़रायल ने सैकड़ों हवाई हमले किए हैं और दक्षिणी लेबनान पर ज़मीनी हमला किया है, जिसमें उसने सीमा से लगे दर्जनों कस्बों और गाँवों पर कब्ज़ा कर लिया है. बाद में, लेबनान और इज़रायल ने तीन दशकों से भी ज़्यादा समय में अपनी पहली सीधी बातचीत की. साल 1948 में इज़रायल देश की स्थापना के बाद से ही, ये दोनों देश औपचारिक रूप से एक-दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में हैं. अमेरिका में घोषित 10-दिनों का युद्धविराम 17 अप्रैल को लागू हुआ. बाद में, इस युद्धविराम को तीन हफ़्तों के लिए और बढ़ा दिया गया.