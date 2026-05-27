गज़ा में इज़रायल का बड़ा हमला, हमास के नए सैन्य चीफ की मौत!

Israel Attack Gaza: इज़रायल ने गज़ा में हमला करके हमास की सैन्य शाखा के नए नेता को मारने का दावा किया. यह उसके पिछले नेता को मारने के दो हफ़्ते से भी कम समय के भीतर हुआ. इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ और इज़रायली सेना ने कहा कि मंगलवार को किए गए इन हमलों में मोहम्मद ओदेह मारा गया. मोहम्मद ओदेह नाम के एक व्यक्ति के परिवार वालों ने कहा कि वह इस हमले में मारा गया, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह सैन्य शाखा का नेता था.

हमास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. काट्ज़ ने उसे 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के "मुख्य सूत्रधारों में से एक" बताया. इन हमलों के कारण गाज़ा में दो साल से ज़्यादा समय तक युद्ध चला और काट्ज़ ने कहा कि उस नरसंहार के बाद से यह चौथी बार है जब इज़रायल ने हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख को मारा है. पिछले प्रमुख, इज़ अल-दीन अल-हद्दाद को 16 मई को मारा गया था.

मंगलवार के हमले में कम से कम तीन लोग मारे गए और 12 घायल हो गए. यह हमला ईद-उल-अज़हा, जो मुसलमानों का एक बड़ा त्योहार है, की पूर्व संध्या पर हुआ. काट्ज़ ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "हमने 7 अक्टूबर के नरसंहार का नेतृत्व करने वाले हर व्यक्ति को खत्म करने का संकल्प लिया है और हम यही करेंगे, वे सभी मारे जाएंगे, हर जगह."

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उन्होंने आगे लिखा, "हमने संकल्प लिया है कि हमास का गाज़ा पर न तो नागरिक और न ही सैन्य शासन रहेगा." प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो पतझड़ में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, ने भी धमकी दी कि इज़रायल 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाएगा.

उन्होंने आगे लिखा, "हमने संकल्प लिया है कि हमास का गाज़ा पर न तो नागरिक और न ही सैन्य शासन रहेगा." प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो पतझड़ में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, ने भी धमकी दी कि इज़रायल 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाएगा.