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Israel Deny Entry Greek Delegation: इजरायल फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है. विदेश से आए किसी भी प्रकार के प्रतिनिधिमंडल को फिलिस्तीन के किसी भी इलाके में जाना होता है, तो उन्हें इजरायल रोकता है. इसी कड़ी में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रामल्लाह जा रहे ग्रीक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के डेलिगेशन को इजरायल ने एंट्री देने से मना कर दिया है. ग्रीक और फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने इजरायल की इस कार्रवाई की आलोचना की है.
ग्रीक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के डेलिगेशन को एंट्री न देने पर ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इज़रायली अधिकारियों द्वारा ग्रीक नागरिकों को एंट्री न देने और उन्हें वापस भेजने से उन्हें चिंता हुई है. इन नागरिकों को फ़िलिस्तीनी जनरल फ़ेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन्स ने एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया था. एथेंस ने कहा कि यात्रियों ने एंट्री से जुड़ी सभी ज़रूरी शर्तें पूरी की थीं और पहुँचने पर इज़राइली अधिकारियों को अपनी यात्रा का मकसद भी बताया था.
फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर लगाए गंभीर आरोप
इसके साथ ही फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे "मनमाना और गैर-कानूनी कदम" बताया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और ट्रेड यूनियन की आज़ादी का उल्लंघन है. मंत्रालय ने कहा कि डेलिगेशन के सदस्यों से पूछताछ की गई, उन्हें कई घंटों तक हिरासत में रखा गया और फिर वापस भेज दिया गया. फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर आरोप लगाया कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन को वेस्ट बैंक के हालात देखने से रोकने की कोशिश कर रहा है. मंत्रालय ने इस कदम को फ़िलिस्तीनियों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा बताया.
फिलिस्तीनियों पर इजरायल का जुल्म जारी
गौरतलब है कि दुनिया भर के कई देशों और UN की आलोचनाओं के बावजूद इजरायल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने का अभियान जारी रखा है. इसके साथ ही फिलिस्तीनियों के घरों को अवैध तरीके से तोड़ने और उन्हें गिरफ्तार करने, गोली मारने का अभियान भी जारी है.