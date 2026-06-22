फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर लगाए गंभीर आरोप

इसके साथ ही फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे "मनमाना और गैर-कानूनी कदम" बताया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और ट्रेड यूनियन की आज़ादी का उल्लंघन है. मंत्रालय ने कहा कि डेलिगेशन के सदस्यों से पूछताछ की गई, उन्हें कई घंटों तक हिरासत में रखा गया और फिर वापस भेज दिया गया. फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर आरोप लगाया कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन को वेस्ट बैंक के हालात देखने से रोकने की कोशिश कर रहा है. मंत्रालय ने इस कदम को फ़िलिस्तीनियों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा बताया.