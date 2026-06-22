Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्रीक प्रतिनिधिमंडल वेस्ट बैंक जाने से रोकने पर बवाल; इजरायल पर उठे सवाल

Israel Deny Entry Greek Delegation: फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जा रहे ग्रीक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल को इजरायल ने प्रवेश देने से रोक दिया. इस कदम पर ग्रीस और फिलिस्तीन ने कड़ी आपत्ति जताई है. फिलिस्तीनी अधिकारियों का आरोप है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को जमीनी हालात देखने से रोककर उन्हें दुनिया से अलग-थलग करना चाहता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:15 PM IST
ग्रीक प्रतिनिधिमंडल वेस्ट बैंक जाने से रोकने पर बवाल; इजरायल पर उठे सवाल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या बंगाल में मदरसों पर चलेगा बुलडोजर? जांच के आदेश के बाद बढ़ी हलचल
West Bengal news17 min ago
2
iran news1 hr ago
3
Rampur News1 hr ago
4
muslim news1 hr ago
5
kolkata News2 hrs ago