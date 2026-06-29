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इजरायल ने फिर दिखाई हैवानियत; ड्रोन अटैक में बच्चे और बुढ़े समेत तीन की मौत

Israeli Drone Attack On Gaza: गज़ा में सीज़फायर के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. मध्य गाज़ा में एक टेंट पर हुए इज़रायली हमले में 8 साल के बच्चे समेत तीन फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हाल के हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं, जबकि इज़रायल का कहना है कि वह उग्रवादियों को निशाना बना रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:27 PM IST
इजरायल ने फिर दिखाई हैवानियत; ड्रोन अटैक में बच्चे और बुढ़े समेत तीन की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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