/इजरायल ने फिर दिखाई हैवानियत; ड्रोन अटैक में बच्चे और बुढ़े समेत तीन की मौत

रविवार को गज़ा के आसपास कई हमले हुए जिनमें चार लोग मारे गए. इनमें 13 साल की लड़की आइलीन अल-फ़ारा भी शामिल थी, जो इज़राइली टैंक की गोलाबारी के दौरान निकले छर्रे (shrapnel) की चपेट में आ गई थी; उसे सोमवार को दफ़नाया गया. हालाँकि अक्टूबर में युद्धविराम लागू होने के बाद से सबसे भीषण लड़ाई कम हो गई है, लेकिन गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इज़रायली सेना लगभग रोज़ाना हमले कर रही है, जिनमें 1,045 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं (इनमें 360 से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं). इज़रायल का कहना है कि वह चरमपंथियों को निशाना बना रहा है और अक्सर कहता है कि वे उन इज़राइली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे जिनका गाज़ा पट्टी के 60% से ज़्यादा हिस्से पर कब्ज़ा है.