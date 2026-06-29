/इजरायल ने फिर दिखाई हैवानियत; ड्रोन अटैक में बच्चे और बुढ़े समेत तीन की मौत

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Israeli Drone Attack On Gaza: सीजफायर के बावजूद इजरायल गज़ा पट्टी में आम लोगों पर हमले जारी रखे हुए है. सोमवार (29 जून) को इज़रायली सेना ने मध्य गाज़ा पट्टी में विस्थापित लोगों के लिए बने एक टेंट पर हमला किया, जिसमें कम से कम तीन फ़िलिस्तीनी मारे गए. मरने वालों में 8 साल का एक लड़का और उसके दादा भी शामिल हैं. तटीय इलाके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमला देइर अल-बलाह के एक इलाके में हुआ, जो मध्य गाज़ा के उन कस्बों में से एक है, जहाँ सबसे कम नुकसान हुआ है. अल-अक्सा शहीद अस्पताल ने बताया कि मरने वालों में हसन अल-हनाग्रा, उनका 8 साल का पोता मलिक अबू शाविश और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे.
अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अबू शाविश, जिसके माता-पिता का तलाक हो चुका है, हमले के समय अपनी माँ के टेंट में गया हुआ था; हमले में घायल हुए सात लोगों में उसकी माँ भी शामिल थी. इज़रायली सेना ने कहा कि हमले का निशाना एक चरमपंथी था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसका नाम नहीं बताया और न ही यह बताया कि वह मारा गया या नहीं. इसके अलावा, रविवार (28 जून) को दक्षिणी गाज़ा में हुए एक हमले में सेना ने ज़ाहिर अबू सलेम को मार गिराया। सेना का कहना है कि वह इस्लामिक जिहाद का सदस्य था और 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हुए उस हमले में शामिल था, जिससे युद्ध शुरू हुआ था.
रविवार को गज़ा के आसपास कई हमले हुए जिनमें चार लोग मारे गए. इनमें 13 साल की लड़की आइलीन अल-फ़ारा भी शामिल थी, जो इज़राइली टैंक की गोलाबारी के दौरान निकले छर्रे (shrapnel) की चपेट में आ गई थी; उसे सोमवार को दफ़नाया गया. हालाँकि अक्टूबर में युद्धविराम लागू होने के बाद से सबसे भीषण लड़ाई कम हो गई है, लेकिन गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इज़रायली सेना लगभग रोज़ाना हमले कर रही है, जिनमें 1,045 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं (इनमें 360 से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं). इज़रायल का कहना है कि वह चरमपंथियों को निशाना बना रहा है और अक्सर कहता है कि वे उन इज़राइली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे जिनका गाज़ा पट्टी के 60% से ज़्यादा हिस्से पर कब्ज़ा है.
गज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय, हताहतों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है जिसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा आम तौर पर विश्वसनीय माना जाता है. लेकिन यह नागरिकों और चरमपंथियों का अलग-अलग ब्यौरा नहीं देता है. गज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इज़राइल के गाज़ा में चलाए गए अभियान में 73,058 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं; इसमें सीज़फ़ायर के बाद मारे गए लोग भी शामिल हैं. हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हुए हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था.