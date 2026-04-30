इज़रायल–हिजबुल्लाह संघर्ष; बम, बारूद और मौत वाली अंतहीन टकराव की कहानी

Israel Hezbollah War Timeline: इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा युद्ध उनके बीच पहला संघर्ष नहीं है. इन दोनों के बीच दुश्मनी चार दशकों से भी ज़्यादा पुरानी है. इन दोनों के बीच हुई दुश्मनी की कुछ अहम घटनाओं की टाइमलाइन साल 1982 से शुरू होती है. साल 1982 इज़रायल ने फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) और उससे जुड़े समूहों के ख़िलाफ़ एक हमले के तहत लेबनान पर हमला कर दिया था और लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण बमबारी की और राजधानी में इजरायली टैंक घुस गए. लेबनान पर इजरायली कब्जे के खिलाफ ही साल 182 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ.

हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है. हिजबुल्लाह का गठन किया गया, ताकि दक्षिणी लेबनान पर इज़राइल के कब्ज़े का मुक़ाबला किया जा सके. हिजबुल्लाह ने अपने गठन के साथ ही इज़रायल के ख़िलाफ़ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया. साल 1992 में हिजबुल्लाह के नेता अब्बास मूसावी को इज़राइली हेलीकॉप्टर हमले में मार दिया गया.

उनके बाद हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ बने, जिन्होंने अगले तीन दशकों तक इस समूह का नेतृत्व किया. इजरायल ने नसरल्लाह को साल 2025 में एक हमले में मार दिया. फिलहाल हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम हैं. साल 1996 में इज़रायल ने हिजबुल्लाह को सीमा से लगभग 30 किलोमीटर (20 मील) दूर, लिटानी नदी के उत्तर की ओर धकेलने के मकसद से एक हमला शुरू किया. लंबे समय तक चले इस खूनी युद्ध के बाद इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाएँ वापस बुला लीं. लोग इसे हिजबुल्लाह की जीत मानते हैं.

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इसी तरह साल 2006 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इज़रायली गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीन इज़राइली सैनिक मारे गए और दो को सीमा पार से की गई इस छापेमारी के दौरान बंधक बना लिया गया. इस घटना के बाद हिजबुल्लाह और इज़रायल के बीच एक महीने तक युद्ध चला, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला.

साल 2008 में हिज़्बुल्लाह के सैन्य प्रमुख इमाद मुग़नियाह की उस समय हत्या कर दी गई, जब दमिश्क में उनकी कार में लगाया गया बम फट गया. इस हत्या का आरोप इज़रायल पर लगाया गया. साल 2012 हिजबुल्लाह ने तत्कालीन राष्ट्रपति बशर असद के समर्थन में सीरियाई गृहयुद्ध में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. इसके बाद के वर्षों में, इज़राइल ने समय-समय पर सीरिया में हवाई हमले करने शुरू कर दिए, जिनमें ईरानी और हिजबुल्लाह के ठिकानों, अधिकारियों या हथियारों की उन खेपों को निशाना बनाया जाता था, जिनके बारे में इज़रायल का कहना था कि वे हिजबुल्लाह के लिए भेजी जा रही थीं. इस दौरान भी इज़राइल ने लेबनान की धरती पर हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सीधे हमले करने से परहेज़ किया.

8 अक्टूबर 2023 दक्षिणी इज़रायल में हमास के नेतृत्व वाले हमले के एक दिन बाद, जिससे गाज़ा में युद्ध छिड़ गया, हिजबुल्लाह ने सीमा पार मिसाइलें दागीं. इज़रायल ने हवाई हमलों और गोलाबारी से जवाब दिया, और दोनों के बीच एक कम-तीव्रता वाला संघर्ष शुरू हो गया, जो शुरू में मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहा.

17 सितंबर, 2024 इज़रायल ने लेबनान में एक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह लड़ाकों और नागरिक कर्मचारियों को जारी किए गए, दूर से नियंत्रित होने वाले और विस्फोटकों से भरे पेजर का इस्तेमाल किया गया. एक दिन बाद, इसी तरह का एक हमला वॉकी-टॉकी को निशाना बनाता है. इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हो गए. इनमें से ज़्यादातर हिजबुल्लाह के सदस्य थे, लेकिन महिलाएँ और बच्चे भी मारे गए.

27 सितंबर 2024 बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए कई बड़े हवाई हमलों में हसन नसरल्लाह मारे गए। 27 नवंबर, 2024: अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ एक संघर्ष-विराम, नाममात्र के लिए इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त कर देता है. हालांकि इजरायल सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले करते रहता है, इजरायल इन हमलों को हिजबुल्लाह के सदस्य और हिजबुल्लाह के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमले बताते हैं.

इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के दो दिन बाद 2 मार्च, 2026 को हिजबुल्लाह ने इज़रायल की ओर मिसाइलें दागीं. उसका कहना है कि यह हमला, ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या और लेबनान में "इज़रायल की बार-बार की आक्रामकता" के बदले में किया गया है. यह कहानी पहली बार 9 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित हुई थी. इसे 30 अप्रैल, 2026 को अपडेट किया गया था, ताकि इज़रायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए सबसे हालिया संघर्ष की शुरुआत की तारीख को ठीक किया जा सके.