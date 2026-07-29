दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज़ देश, जिसकी चंगुल में फंसा है अमेरिका!

लेकिन 1960 की दहाई में अमेरिकी जासूसी प्लेन यू-2 की तस्वीरों से डिमोना के इस असली सच का खुलासा हो गया और व्हाइट हाउस तक ये खबर पहुँच गई.जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इज़रायल के इस खतरनाक न्यूक्लियर मिशन की सख्त मुख़ालिफ़त की. कैनेडी ने इज़रायली पीएम पर भारी दबाव बनाया कि वो अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम को डिमोना की जाँच करने दें. मजबूरी में इज़रायल ने अमेरिकी टीम को आने तो दिया, लेकिन उन्हें धोखा देने के लिए पूरे डिमोना प्लांट में रातों-रात नकली दीवारें खड़ी कर दीं और असली दरवाजों को सीमेंट और पेंट से छुपा दिया.अमेरिकी टीम को एक नकली कंट्रोल रूम दिखाकर गुमराह कर दिया गया.जब कैनेडी फिर भी नहीं माने और उन्होंने सख्त अल्टीमेटम दिया, तो उसके कुछ ही वक़्त बाद नवंबर 1963 में कैनेडी का सरेआम क़त्ल हो गया. कई जानकार मानते हैं कि इस क़त्ल के पीछे इज़रायल के न्यूक्लियर मिशन पर मंडराता खतरा ही सबसे बड़ी वजह थी, और क़त्ल मोसाद के एजेंट ने किया था.