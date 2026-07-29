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दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज़ देश, जिसकी चंगुल में फंसा है अमेरिका!

ये दुनिया छल से भरी हुई है. इस छल की दुनिया का सबसे बड़ा छल है, इज़राइल का छल. छलते-छलते ये छल एक मुल्क से दूसरे मुल्क के रिश्तों में छल पैदा कर देता है. इज़रायल ने अपने वजूद के साथ ही अपने सबसे क़रीबी दोस्त अमेरिका के साथ इतने छल किए हैं कि भरोसा, दोस्ती, ईमानदारी, वफ़ादारी रिश्ते ये सारे लफ़्ज़ छल के सामने बौने पड़ गए हैं. लेकिन कमाल ये है कि अमेरिका इज़रायल के इन सारे छल से वाक़िफ़ है. मगर मजाल है कि इज़रायल के ख़िलाफ़ क़दम उठा ले. अमेरिका इज़रायल के सामने इतना मजबूर और लाचार क्यों है ? और इज़रायल ने कौन-कौन से बड़े छल किए हैं. आज उसी इज़रायली छल और अमेरिकी मजबूरी को सेंटरस्टेज में डिकोड करेंगे.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 29, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:18 PM IST
दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज़ देश, जिसकी चंगुल में फंसा है अमेरिका!

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