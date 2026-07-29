दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज़ देश, जिसकी चंगुल में फंसा है अमेरिका!

राज्य चुनें
सेंटरस्टेज में आज हम बात करेंगे इज़राईल के छल की जो उसने अमेरिका के साथ किया है, लेकिन उससे पहले बात आग और शोले की मुलाक़ात की. वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई मुलाक़ात पर पूरी दुनिया की नज़र रही. ये बैठक व्हाइट हाउस में हुई, लेकिन इसे पूरी तरह मीडिया से दूर रखा गया. नेतन्याहू वेस्ट विंग के साइड गेट से अंदर पहुंचे और सीधे ओवल ऑफिस में गए. बाद में सामने आई तस्वीरों में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, फ़ॉरेन मिनिस्टर मार्को रुबियो और डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ भी बैठक में मौजूद दिखाई दिए. बैठक खत्म होने के बाद कोई ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस नहीं हुई. व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन कैरोलिन लेविट ने सिर्फ़ इतना कहा कि बातचीत अच्छी रही और दोनों लीडर्स के बीच कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई.
बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ ये उनकी सबसे अच्छी मुलाक़ातों में से एक थी. उनका कहना था कि दोनों लीडर्स ने सिर्फ़ हालात पर बात नहीं की, बल्कि आगे की स्ट्रैटजी पर भी खुलकर चर्चा की. ग़ज़ा में जारी लड़ाई, बंधकों की रिहाई, ईरान की बढ़ती ताक़त और पूरे मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर इस बातचीत के बड़े मुद्दे रहे. नेतन्याहू ने ये भी कहा कि अमेरिका और इज़रायल के बीच भरोसा पहले की तरह मज़बूत है और दोनों मुल्क आगे भी एक साथ काम करते रहेंगे.
दूसरी तरफ़ ट्रंप ने बैठक के बाद कोई अलग बयान नहीं दिया, लेकिन इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ़ कहा कि उन्हें ईरान के बारे में जानकारी लेने के लिए नेतन्याहू पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. ट्रंप से पूछा गया था कि क्या नेतन्याहू उन्हें ईरान के पिकऐक्स माउंटेन के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाने से जुड़ी ख़ुफ़िया जानकारी देने वाले हैं. इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें सब पता है और उन्हें किसी से अलग जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका इस पूरे मामले में लगातार शामिल रहे.
इस मुलाक़ात को ऐसे वक़्त में बहुत अहम माना जा रहा है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. ईरान का मुद्दा, ग़ज़ा की लड़ाई और इलाके की सेक्योरिटी इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं. ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाक़ात सिर्फ़ दो लीडर्स की बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले दिनों की स्ट्रैटजी तय करने वाली बातचीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ट्रंप बैठक से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हमें पता है नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं इस जंग में लगातार शामिल रहूं तो फिर कैसे बार बार अमेरिका छला जाता रहा है. आज हमारा सवाल यही है कि इज़रायल ने अमेरिका के साथ कितनी बार छल किया ? यानी एक ही बिल से कितनी बार डसा जाएगा अमेरिका.
अमेरिका और इज़रायल के रिश्तों की किताब में कई ऐसे वाक़्यात दर्ज हैं जहाँ इज़रायल ने अपने फायदे के लिए अपने सबसे बड़े मददगार को धोखे में रखा. यानी अमेरिका के साथ छल किया.
आज हम आपको बताएंगे कि इज़राइल ने अमेरिका के साथ कब कब छल किया है और कैसे अमेरिका को बेवक़ूफ़ बनाया है.
पहला छल
इज़राइल का पहला छल. 1954 के वो बम धमाके जिन्हें तारीख़ में लवॉन अफेयर के नाम से जाना जाता है. उस समय इज़रायल ने इजिप्ट में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों को निशाना बनाकर कई बम धमाके करवाए थे. इन हमलों का असली मकसद अमेरिका और ब्रिटेन के मन में इजिप्ट के खिलाफ नफरत पैदा करना था, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ इजिप्ट को अपना दुश्मन मानने लगें और वहाँ से अपनी फ़ौज हटाने का फैसला टाल दें. इस पूरी साजिश का प्लान इतनी चालाकी से तैयार किया गया था कि धमाकों का सीधा इल्ज़ाम इजिप्ट के लोकल मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन्स पर आए. इज़रायल चाहता था कि अमेरिका को ये लगे कि इजिप्ट उनके लिए एक बेहद खतरनाक जगह है और वहाँ के लोग अमेरिका के सख्त खिलाफ हैं. इस साजिश के ज़रिए इज़रायल अमेरिका और इजिप्ट के बीच बन रहे नए और बेहतर रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था.
जब ये धमाके हुए तो शुरुआती दौर में दुनिया ने वही माना जो इज़रायल साबित करना चाहता था और अमेरिका ने भी इजिप्ट की नीयत पर शक करना शुरू कर दिया था.लेकिन ये खतरनाक खेल ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका और जल्द ही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया, जब सच्चाई सामने आई तो इज़रायल की सरकार ने सीधे तौर पर इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया और इसे अपने ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम बताया. इज़रायल कई बरस तक दुनिया और अमेरिका के सामने यही कहता रहा कि उसकी खुफिया एजेंसी या सरकार का इस हरकत से कोई लेना-देना नहीं था. इस हादसे से इज़रायल की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती कभी कुबूल नहीं की और मामले को दबाने की पूरी कोशिश की.
सच को चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है. इस बम धमाके और इज़रायली साज़िश के बरसों बाद, यानी साल 2005 में इज़रायल का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया.उस वक़्त के इज़रायली प्रेसिडेंट मोशे कात्साव ने एक सरकारी प्रोग्राम में उन सभी एजेंट्स को एज़ाज़ से नवाज़ा जो 1954 के उन बम धमाकों की साजिश में शामिल थे.प्रेसिडेंट मोशे कात्साव ने उन्हें मुल्क का हीरो माना और मेडल देकर उनकी तारीफ की. इस कदम ने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि इज़रायल ने अपने फायदे के लिए अमेरिका को कितना बड़ा धोखा दिया था.अमेरिका के साथ इज़रायल के छल का पहला और बहुत बड़ा वाक़्या था.
दूसरा छल
अब आपको दूसरे इज़रायली छल से वाक़िफ़ कराते हैं जो अमेरिका के साथ इज़रायल ने किया.साल 1948 में इज़रायल के वजूद में आने के बाद से ही पहले इज़रायली पीएम डेविड बेन-गुरियन ने एक बेहद सीक्रेट प्लान पर काम शुरू कर दिया था.ये प्लान था इज़रायल को न्यूक्लियर ताकत बनाने का, ताकि पूरे मिडिल में उसका दबदबा कायम हो सके.1950 की दहाई में इज़रायल ने इसके लिए फ्रांस से हाथ मिलाया और खुफिया तरीके से डिमोना के रेगिस्तान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लूटोनियम प्लांट लगाने की डील कर ली. दुनिया और सुपरपावर अमेरिका की आँखों में धूल झोंकने के लिए इज़रायल ने ये सफेद झूठ बोला कि डिमोना में कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं, बल्कि कपड़े बनाने की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री बन रही है.इज़रायल ने हमेशा अपने इस प्रोग्राम पर न कभी इंकार किया और न ही इक़रार.
लेकिन 1960 की दहाई में अमेरिकी जासूसी प्लेन यू-2 की तस्वीरों से डिमोना के इस असली सच का खुलासा हो गया और व्हाइट हाउस तक ये खबर पहुँच गई.जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इज़रायल के इस खतरनाक न्यूक्लियर मिशन की सख्त मुख़ालिफ़त की. कैनेडी ने इज़रायली पीएम पर भारी दबाव बनाया कि वो अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम को डिमोना की जाँच करने दें. मजबूरी में इज़रायल ने अमेरिकी टीम को आने तो दिया, लेकिन उन्हें धोखा देने के लिए पूरे डिमोना प्लांट में रातों-रात नकली दीवारें खड़ी कर दीं और असली दरवाजों को सीमेंट और पेंट से छुपा दिया.अमेरिकी टीम को एक नकली कंट्रोल रूम दिखाकर गुमराह कर दिया गया.जब कैनेडी फिर भी नहीं माने और उन्होंने सख्त अल्टीमेटम दिया, तो उसके कुछ ही वक़्त बाद नवंबर 1963 में कैनेडी का सरेआम क़त्ल हो गया. कई जानकार मानते हैं कि इस क़त्ल के पीछे इज़रायल के न्यूक्लियर मिशन पर मंडराता खतरा ही सबसे बड़ी वजह थी, और क़त्ल मोसाद के एजेंट ने किया था.
कैनेडी के क़त्ल के बद ही अमेरिका का दबाव खत्म हो गया और नए अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इज़रायल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर पर्दा डाल दिया.इसके बाद 1967 की अरब-इज़रायल जंग के दौरान इज़रायल दो न्यूक्लियर बम तैयार कर चुका था. साल 1979 में इंडियन ओशन के पास एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट का डबल फ्लैश भी देखा गया, जिसे इज़रायल और साऊथ अफ्रीका का साझा टेस्ट माना जाता है. इज़रायल ने हमेशा अपनी nuclear ताकत को दुनिया से छुपाकर रखा ताकि उस पर कोई सीधा दबाव न बनाया जा सके. कहा जाता है कि इज़रायल के पास आज सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो उसने इंटरनैशनल कानूनों और पूरी दुनिया को धोखे में रखकर बनाए हैं.
इज़रायल का ये बड़ा राज दुनिया के सामने तब आया जब साल 1986 में डिमोना फैक्ट्री के एक टेक्नीशियन मोर्देचाई वाणूनू ने इसकी पूरी हकीकत खोल दी. वाणूनू ने सीक्रेट तस्वीरें और अहम जानकारियां ब्रिटेन के एक बड़े अखबार को दे दीं, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया.इसके बाद इज़रायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक फ़ीमेल एजेंट का इस्तेमाल करके वाणूनू को रोम में अपने हनी ट्रैप में फंसाया और उसका किडनैप करके उसे वापस इज़रायल ले आया गया.वहाँ उस पर मुकदमा चलाकर 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया.ये पूरी कहानी साबित करती है कि कैसे इज़रायल ने शुरुआत से ही झूठ, फरेब, साजिशों के तहत अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका के साथ छल करके दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर ताकतों में अपना नाम दर्ज कराया.
तीसरा छल
अब तीसरे बड़े छल की बात करते हैं जो इज़रायल ने अमेरिका के साथ किया और दुनिया को हैरान कर दिया. ये वाक़या है जून 1967 का. जब 6 दिनों की अरब इज़रायल की जंग चल रही थी.उस वक़्त अमेरिका का एक बेहद खास जासूसी जहाज़ यूएसएस लिबरटी शिप मेडिटेरियन सी में तैनात था.इस जहाज़ का काम सिर्फ इलाके की सरगर्मियों पर नज़र रखना और जानकारी जुटाना था, लेकिन 8 जून 1967 को इज़रायल की एयरफ़ोर्स और नेवी ने इस अमेरिकी जहाज़ पर अचानक एक बड़ा और भयानक हमला बोल दिया. इस हमले में 34 अमेरिकी फौजी मारे गए और 170 से ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो गए. इज़रायल ने बिना किसी वॉर्निंग के अपने ही सबसे बड़े मददगार मुल्क के जहाज़ को गोलियों और बमों और से छलनी कर दिया.
हमले के बाद जब अमेरिका में हड़कंप मच गया, तो इज़रायल ने फ़ौरन सफाई देते हुए इसे एक बहुत बड़ी गलती बताया. इसे mistaken identity का मामला बताया. इज़रायल की सरकार ने कहा कि उन्हें लगा ये इजिप्ट का जहाज़ है और पहचान में गलती होने की वजह से यह हादसा हो गया. इज़रायल ने इस हादसे पर अमेरिका से माफ़ी भी मांग ली और नुकसान की भरपाई करने की बात कही.लेकिन इस हमले से ज़िंदा बचे अमेरिकी फ़ौजियों और कई बड़े अफ़सरों ने इज़रायल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना था कि ये कोई गलती या भूल नहीं थी, बल्कि इज़रायल ने जान-बूझकर इस अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाया था.
असलियत यह थी कि यूएसएस लिबरटी शिप पर बहुत बड़ा अमेरिकी झंडा साफ-साफ लहरा रहा था, जिसे दिन के उजाले में आसानी से देखा जा सकता था. हमले से ठीक पहले इज़रायली प्लेन्स ने कई बार उस जहाज़ के ऊपर से चक्कर लगाए थे और उनके पायलटों की आपस में रेडियो सिग्नल के ज़रिये बात भी हो रही थी. इज़रायल को बहुत अच्छे से पता था कि वो किस जहाज़ पर हमला कर रहा था.दरअसल, इज़रायल नहीं चाहता था कि अमेरिकी जहाज़ उसकी सीक्रेट फौजी सरगर्मियों या जंग से जुड़ी खुफ़िया बातों को रिकॉर्ड करे....इसलिए अपने राज़ छिपाने के लिए इज़राइल ने अपने ही दोस्त के जहाज़ को डुबोने की कोशिश की.ये वाक़्या तारीख़ में इज़रायल के सबसे बड़े और खौफनाक छल के तौर पर दर्ज है.
चौथा छल
अब आपको अमेरिका के साथ इज़रायल के चौथे छल के बारे में बताते हैं .मामला 21 नवंबर 1985 का है. ये छल जोनाथन पोलार्ड स्पाई केस के तौर पर मशहूर है.जोनाथन पोलार्ड अमेरिकी नेवी में इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पर काम करता था.इज़रायल की खुफिया एजेंसियों ने पोलार्ड को अपने जाल में फंसाया और उसे अमेरिका के सबसे सीक्रेट दस्तावेज़ चुराने के काम पर लगा दिया.पोलार्ड ने पैसों और महंगे तोहफों के लालच में अमेरिका की सेक्योरिटी से जुड़े लाखों पन्नों के बेहद सीक्रेट दस्तावेज़ चुराए और उन्हें इज़रायल की खुफिया एजेंसी को सौंप दिए.ये अमेरिका की तारीख़ की सबसे बड़ी और खतरनाक जासूसी में से एक थी, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बुनियाद हिलाकर रख दी थी.
जब अमेरिका को इस पूरी साजिश की भनक लगी और पोलार्ड की पोल खुल गई, तो वो वाशिंगटन में मौजूद इज़रायली एंबेसी में भागकर पनाह लेने पहुँचा, लेकिन पकड़े जाने के डर से इज़रायली अफ़सरों ने एंबेसी के दरवाज़े उसके मुँह पर ही बंद कर दिए और अमेरिकी पुलिस ने उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद इज़रायल ने दुनिया और अमेरिका के सामने सीधा झूठ बोला कि ये काम उनकी सरकार का नहीं था. उन्होंने कहा कि कुछ अफ़सरों ने सरकार की इजाज़त के बिना ये अन ऑफ़िशियल ऑपरेशन चलाया था और इज़रायल की सरकार को इसकी कोई खबर नहीं थी. इज़रायल ने इतने बड़े ख़ुफ़िया ऑपरेशन को एक छोटी सी भूल बताने की भरपूर कोशिश की.
लेकिन बाद में इज़रायल का ये दावा भी पूरी तरह से एक और सफेद झूठ साबित हुआ. जाँच में ये बात साफ हो गई कि पोलार्ड को दी जाने वाली सैलरी और डॉयरेक्शन सीधे इज़रायल की सरकारी एजेंसी की तरफ से आ रहे थे. जिन सीक्रेट जानकारियों को पोलार्ड ने चुराया था, उनका इस्तेमाल इज़रायल की सरकार अपनी सेक्योरिटी और मिलिट्री फैसलों के लिए कर रही थी. सालों बाद इज़रायल को मजबूरन ये बात माननी पड़ी और उसने पोलार्ड को अपनी नागरिकता भी दे दी. जोनाथन पोलार्ड केस ये साबित करने के लिए काफी है कि इज़रायल अपने फायदों और जासूसी के लिए अपने सबसे करीबी और मददगार मुल्क अमेरिका की सेक्योरिटी को भी दांव पर लगाने से कभी पीछे नहीं हटा. ये इज़रायल का अमेरिका के साथ बहुत बड़ा छल था.
पांचवा छल
अब आपको अमेरिका के साथ इज़रायल का पांचवां छल बताते हैं. ये छल न्यूक्लियर टेक्नॉलजी और हथियारों से जुड़ी सीक्रेट जानकारियों की चोरी की शक्ल में सामने आया. 1978 में अमेरिकी सीनेट के सीनियर अफ़सर स्टीफन ब्रायन पर एक बेहद संगीन इल्ज़ाम लगा. इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने वॉशिंगटन के एक होटल में इज़रायली अफ़सरों और खुफिया एजेंटों से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान उन्होंने अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़े कई बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर दस्तावेज और स्ट्रैटजिक जानकारियां इज़रायल को सौंप दी थीं. जब अमेरिकी जांच एजेंसियों को इस बात की भनक लगी तो हंगामा मच गया. लेकिन इज़रायल ने हमेशा की तरह इन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया और दबाव बनाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की.
इस धोखे की अगली और सबसे खौफनाक कड़ी साल 1985 में देखने को मिली. जब रिचर्ड स्मिथ नाम के एक अमेरिकी बिज़नेसमैन का नाम सामने आया.रिचर्ड स्मिथ ने अमेरिकी कानूनों और उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए बेहद सेंसेटिव टेक्नॉलजी इज़रायल को बेच दी. उसने आठ सौ से ज्यादा ऐसे खास स्विच इज़रायल को सप्लाई किए, जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर बमों को ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है. ये स्विच अमेरिका में पूरी तरह से बैन थे और इन्हें बिना सरकारी इजाजत के किसी दूसरे मुल्क को बेचना गैर-कानूनी था. इज़रायल ने इन क़ानून को दरकिनार करते हुए फर्जी कंपनियों और सीक्रेट रास्तों के जरिए ये सेंसेटिव टेक्नॉलजी हासिल कर ली ताकि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ज्यादा ख़तरनाक बना सके.
जब यह पूरा मामला दुनिया के सामने आया और अमेरिकी एजेंसियों ने रिचर्ड स्मिथ पर शिकंजा कसा तो इज़रायल का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया. इज़रायल ने शुरुआत में इन स्विचों का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम में करने से साफ इनकार किया. लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि उसकी चालाकी छुप नहीं सकी. अमेरिकी इंतेज़ामिया इस बात से बेहद नाराज हुआ कि उसका अपना सबसे करीबी साथी ही उसकी सेक्योरिटी और पॉलिसी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन इस छल को जानते हुए भी अमेरिका हर बार छला गया.
छल तो हर दिन इज़राइल अमेरिका के साथ करता है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े-बड़े छलों के बाद भी. आज के दौर में भी इज़रायल की चालबाज़ियाँ और अमेरिकी सियासत पर उसका कब्ज़ा उसी तरह जारी हैं. फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन्स यानी झूठी साज़िशों का दौर हो या फिर ऐपस्टीन फाइलों से जुड़े बड़े खुलासे, इन सब में इज़रायल का नाम बार-बार सामने आता है. ऐपस्टीन जैसे लोगों का इस्तेमाल दुनिया के ताकतवर लीडर्स और बिजनेसमैन के सीक्रेट वीडियो और ब्लैकमेलिंग के लिये सुबूत जुटाने के लिए किया गया. इन सीक्रेट फाइलों के दम पर इज़रायल, अमेरिकी लीडरों और अफसरों को ब्लैकमेल करता है और उनसे अपने मन मुताबिक फैसले करवाता है ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज़ न उठा सके.
इतने सारे धोखों, जासूसी और ब्लैकमेलिंग के बावजूद अमेरिका हर साल इज़रायल को अरबों डॉलर की मदद और एडवांस हथियार देता आ रहा है. दुनिया ये देखकर हैरान रहती है कि जो मुल्क अमेरिका के कानून को तोड़ता है और उसके मफ़ादात को नुकसान पहुँचाता है, वही मुल्क अमेरिका से सबसे ज़्यादा मदद भी हासिल करता है. आम अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा इज़रायल की फ़ौज और उसकी ज़रूरतों पर पानी की तरह बहाया जाता है.
इसके पीछे सबसे बड़ा Reason अमेरिका का डीप स्टेट यानी वो पोशीदा पावर नेटवर्क है जो सरकार के फैसलों को कंट्रोल करता है. इस डीप स्टेट में इज़रायल के सपोर्टर और खुफिया एजेंसियों के बड़े लोग शामिल हैं जो पर्दे के पीछे से फैसले लेते हैं. प्रेसिडेंट कोई भी बने या किसी भी पार्टी की सरकार आए, यह डीप स्टेट हमेशा ये पक्का करता है कि इज़रायल की मदद में कोई कमी न आए. यही छुपा हुआ ढांचा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा इज़रायल के फायदों की तरफ मोड़ देता है.
दूसरा सबसे बड़ा reason अमेरिका में मौजूद पावरफुल इज़रायली लॉबी है, जो अमेरिकी सीनेट और इलेक्शन सिस्टम पर गहरा असर रखती है. ये लॉबी करोड़ों डॉलर खर्च करके उन लीडर्स को सपोर्ट करती है जो इज़रायल के हक में बोलते हैं और उन लीडर्स को इलेक्शन में हराने की पूरी ताकत लगा देती है जो इज़रायल के खिलाफ सवाल उठाते हैं. इस लॉबी के दबाव की वजह से कोई भी अमेरिकी लीडर या सीनेटर खुलकर इज़रायल की गलत पॉलिसीज़ की मुख़ालिफ़त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वो उनकी बात मानने को मजबूर हो जाता है.
ब्लैकमेलिंग भी इस पूरे खेल का एक बेहद खतरनाक हिस्सा है, जो अमेरिकी लीडर्स को इज़रायल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता है. इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद.लीडर्स की ज़ाती ज़िंदगी, उनके करप्शन्स और कमज़ोरियों का डेटा इकट्ठा करती है. जब भी कोई अमेरिकी लीडर इज़रायल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कोशिश करता है, तो उसे इन जानकारियों के ज़रिए चुप करा दिया जाता है. इस ब्लैकमेलिंग की वजह से अमेरिकी लीडर्स अपनी कुर्सी और साख बचाने के लिए इज़रायल के हर सही-गलत फैसले की हिमायत करते हैं.
इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा खौफ यह है कि अमेरिका का हर प्रेसिडेंट यह अच्छी तरह जानता है कि जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था. कैनेडी ने जब इज़रायल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की और सख्त रुख अपनाया, तो उनका सरेआम क़त्ल कर दिया गया.तारीख़ का यह खौफनाक सबक़ आज भी अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ है और वो उसी हश्र से डरते है. इसी डर और दबाव की वजह से कोई भी प्रेसिडेंट इज़रायल की लक्षमण रेखा को लांघने का ख़तरा मोल नहीं लेता और उसकी कठपुतली बनकर काम करने में ही अपनी भलाई समझता है.