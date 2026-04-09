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लेबनान में इजरायल कर रहा नरसंहार, नेतन्याहू पर भड़के स्पेन के PM पेड्रो सांचेज़

Israel Attack On Lebanon: इजरायल ने लेबनान पर हमला करके कुछ ही मिनट में 254 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी. इन हमलों में हजारों लोग घायल हैं. दुनिया भर के देशों इन हमलों की निंदा की है. स्पेन के प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. साथ ही स्पेन के प्रधानमंत्री योरपीय यूनियन (EU) के देशों से अपील की है कि वे इजरायल के साथ अपना सहयोग समझौता को निलंबित करें. इन हमलों के बाद सीजफायर टूटने का डर है. इन हमलों को लेकर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि युद्धविराम चुनो या युद्ध. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:49 AM IST

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Israel Attack On Lebanon: ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिनों तक चली युद्ध 7 अप्रैल से आगमी दो हफ्तों के लिए अस्थायी सीजफायर के तहत रोक दिया गया. अमेरिका ने ईरान के 10-सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रस्ताव की मांगों पर आगे बातचीत होगी. इजरायल ने भी अस्थायी सीजफायर का स्वागत किया, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए हैं. जबकि इस सीजफायर की शर्तों में लेबनान पर हमले बंद करना भी शामिल था. इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद करने से साफ मना कर दिया है. बीते 8 अप्रैल को इजरायल ने कुछ ही मिनट में लेबनान में लगभग 100 जगहों पर भीषण बमबारी की, जिसमें 254 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए. दुनिया भर के देशों ने इजरायल के इन हमलों की निंदा की है. इसी कड़ी में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने लेबनान में लगातार हो रही आक्रामकता को लेकर अपने इजरायली प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. 

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजरायली प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू लोगों की ज़िंदगी और अंतरराष्ट्रीय नियमों को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज़ करते हैं. पेड्रो ने कहा कि नेतन्याहू का लोगों की ज़िंदगी और अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर यह रवैया अब इतना ज़्यादा हो गया है कि इसे और सहन करना मुश्किल हो गया है. पेड्रो सांचेज़ ने मांग की कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी संघर्ष-विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाए. पेड्रो ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के इस उल्लंघन की निंदा करें.

इजरायल के साथ सहयोग समझौता करें निलंबित, स्पेन की EU के देशों से अपील
स्पेन के PM ने कहा, "अभी आज ही, नेतन्याहू ने लेबनान पर अब तक का सबसे कड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि अब साफ-साफ बोलने का समय आ गया है. लेबनान को भी संघर्ष-विराम में शामिल किया जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंतरराष्ट्रीय कानून के इस नए उल्लंघन की निंदा करनी चाहिए. यूरोपीय संघ को इजरायल के साथ अपना 'एसोसिएशन एग्रीमेंट' (सहयोग समझौता) निलंबित कर देना चाहिए और इन आपराधिक कृत्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए."

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लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने फिर किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद
गौरतलब है कि ईरान ने इजरायल द्वारा लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया है. लेबनान पर इजरायल के लगातार बमबारी के बाद ईरान ने एक्शन लिया और फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी थी कि अमेरिका को इन दोनों में से एक को चुनना होगा: या तो संघर्ष-विराम, या फिर "इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखना."

युद्ध चुनो या युद्धविराम, ईरान की अमेरिका को चेतावनी
उसी सोशल मीडिया पोस्ट में अराघची ने कहा, "ईरान-अमेरिका संघर्ष-विराम की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट और साफ हैं. अमेरिका को चुनना होगा या तो संघर्ष-विराम, या फिर इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखना. वह दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता. पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, और दुनिया यह देख रही है कि क्या वह अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं."

सीजफायर की शर्तों में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त को अमेरिका ने किया खारिज 
इजरायल के बाद अमेरिका ने भी अस्थायी संघर्ष-विराम समझौते में लेबनान को शामिल करने की बात को खारिज कर दिया है, और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के लगातार चल रहे सैन्य अभियान का समर्थन किया है. एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "लेबनान इस संघर्ष-विराम का हिस्सा नहीं है. यह बात संघर्ष-विराम में शामिल सभी पक्षों को बता दी गई है. जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल रात एक बयान जारी कर संघर्ष-विराम का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों का समर्थन किया था; साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को यह भी आश्वासन दिया है कि अगले दो सप्ताह के दौरान वे एक सहयोगी साझेदार के तौर पर अपना सहयोग जारी रखेंगे।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि लेबनान संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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