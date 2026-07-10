गज़ा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, युद्धविराम के बीच 6 लोगों की मौत

राज्य चुनें
Israel Air Strikes In Gaza: सीजफायर के बावजूद इजरायल लगातार गज़ा में हवाई हमले कर रहा है, जिससे आम लोगों की मौत हो रही है. इसी कड़ी में इजरायल ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ते हुए गज़ा में हमला किया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. गज़ा की सिविल डिफ़ेंस एजेंसी और स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह हमला गुरुवार (9 जुलाई) को हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है.
गज़ा के सिविल डिफ़ेंस एजेंसी के मुताबिक इस हमले में मारे गए छह लोगों में से दो की मौत तब हुई जब एक इज़रायली ड्रोन ने मध्य गज़ा के नुसेरात कैंप पर हमला किया, जबकि बाकी चार की मौत इलाके के अलग-अलग हिस्सों में हुई. गज़ा के अस्पतालों ने हमलों में मारे गए छह लोगों के शव मिलने की पुष्टि की. यह घटनाक्रम ईरान में अमेरिका के नए हमलों के बीच हुआ है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बुधवार (8 जुलाई) को ऐलान किया कि उसके बलों ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि होर्मुज़ में नेविगेशन की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करने की तेहरान की क्षमता को और कम किया जा सके; यह कदम हाल ही में कमर्शियल शिपिंग और नागरिक क्रू पर हुए हमलों के बाद उठाया गया है.
ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया हमला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई एक पोस्ट में, अमेरिकी CENTCOM ने कहा: "कमांडर इन चीफ़ के निर्देश पर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नेविगेशन की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करने की उनकी क्षमता को और कम किया जा सके." इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने गुरुवार (9 जुलाई) को दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिकी अल-अज़राक एयर बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसे उसने मिडिल ईस्ट में दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर" बताया.
ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी
IRGC ने कहा कि ये जवाबी हमले वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर हाल ही में किए गए हमले के जवाब में थे. ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा कि मिसाइल हमले अमेरिका की आक्रामकता के जवाब में उसके कदमों का "दूसरा चरण" थे. बयान में कहा गया, "आज दोपहर 2:20 बजे, IRGC के एयरोस्पेस फाइटर्स ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अल-अज़राक में दुश्मन के एयर बेस को नष्ट कर दिया." IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से और सैन्य कार्रवाई करने पर इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे. IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में कहा गया है, "अगर अमेरिकी सेना ने फिर से हमला किया, तो इलाके में मौजूद अमेरिका के दूसरे ठिकाने हमारे ज़बरदस्त हमले से सुरक्षित नहीं रहेंगे."