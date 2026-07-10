गज़ा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, युद्धविराम के बीच 6 लोगों की मौत

ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी

IRGC ने कहा कि ये जवाबी हमले वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर हाल ही में किए गए हमले के जवाब में थे. ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा कि मिसाइल हमले अमेरिका की आक्रामकता के जवाब में उसके कदमों का "दूसरा चरण" थे. बयान में कहा गया, "आज दोपहर 2:20 बजे, IRGC के एयरोस्पेस फाइटर्स ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अल-अज़राक में दुश्मन के एयर बेस को नष्ट कर दिया." IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से और सैन्य कार्रवाई करने पर इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे. IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में कहा गया है, "अगर अमेरिकी सेना ने फिर से हमला किया, तो इलाके में मौजूद अमेरिका के दूसरे ठिकाने हमारे ज़बरदस्त हमले से सुरक्षित नहीं रहेंगे."