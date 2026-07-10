Add Zee Business As A Preferred Source
App

गज़ा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, युद्धविराम के बीच 6 लोगों की मौत

Israel Air Strikes In Gaza: गज़ा में सीजफायर के बावजूद इजरायल गज़ा में हमले कर रहा है. इजरायल के नए हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ गया है. अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल हमला करने का दावा किया और आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:03 AM IST
गज़ा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, युद्धविराम के बीच 6 लोगों की मौत
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गज़ा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, युद्धविराम के बीच 6 लोगों की मौत
Israel Air Strikes In Gaza18 min ago
2
EU Slams Pak On Minority Girls Protection1 hr ago
3
Uttar Pradesh newsJul 09
4
Telangana NEWSJul 09
5
Uttar Pradesh newsJul 09