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मोसाद का वो खौफनाक चेहरा, जो लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार…अब दुनिया छोड़ गया "M"

Mossad Agent Death: बीते कुछ सालों में इजरायल ने मिडिल ईस्ट समेत दुनिया में कई खुफिया मिशन के जरिये लाखों लोगों की हत्या कर चुका है और बड़े पैमाने पर तबाही के जिम्मेदार है. इसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका अहम रही है. इसी तरह की वारदातों को अंजाम देने वाला एक मोसाद एजेंट की हादसे में मौत गई. इसको लेकर मोसाद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:38 AM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Israel News: मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद किसी भी वारदात को बहुत शातिर और सटीक अंदाज में करने के लिए जाती है. हालिया दिनों एजेंसी मोसाद के एजेंटों के सटीक इनपुट के आधार पर ही इजरायली और अमेरिका, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली खामेनेई और टॉप कमांडरों पर हमला करने में कामयाब रहे हैं. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और मोसाद के कई एजेंटों को फांसी पर लटका दिया. 
 
वहीं, अब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इजरायल के बड़े सैन्य अभियान "ऑपरेशन रोरिंग लायन" की बुनियाद रखने वाले एक खुफिया एजेंट की विदेश में मौत हो गई है. सुरक्षा वजहों से उसकी असली पहचान सार्वजनिक नहीं की गई और उसे सिर्फ "M" नाम से जाना गया.

स्मरण कार्यक्रम में हुआ बड़ा खुलासा
मोसाद के मारे गए एजेंटों और कर्मियों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में डेविड बार्निया ने बताया कि "M" की अगुवाई में कई खुफिया अभियान चलाए गए, जिनका सीधा असर ईरान के खिलाफ चल रही मौजूदा सैन्य कार्रवाई की कामयाबी पर पड़ा. बार्निया ने कहा कि इन अभियानों में सूझबूझ, रणनीति और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन मेल देखने को मिला.

बार्निया ने भावुक होकर कहा कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान उनके मन में हमेशा M के कामों को लेकर गर्व की भावना रही, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए विदेश में अपनी जान गंवा दी.

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कौन था M और कैसे हुई मौत
हिंदुस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में इजरायली मीडिया के हवाले से बताया कि आधिकारिक तौर पर मोसाद के उस एजेंट का नाम उजागर नहीं किया गया, M की पहचान 50 साल के एरेज शिमोन के रूप में की गई है. जानकारी के मुताबिक, 28 मई 2023 को उत्तरी इटली की लेक मैगिओरे में एक टूरिस्ट नाव पलटने से उसकी मौत हो गई थी. इस हादसे में उसके साथ इटली की खुफिया एजेंसी के दो सदस्य और नाव चलाने वाले की बीवी की भी जान चली गई थी.

एरेज शिमोन को इजरायल के अश्कलोन शहर में दफनाया गया. अंतिम संस्कार के दौरान मोसाद के सीनियर अधिकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और चेहरा ढककर शामिल हुए थे. इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 31 मई 2023 को जारी बयान में कहा था कि उनकी भूमिका अत्यंत संवेदनशील थी, इसलिए उनके कामों का विस्तृत विवरण शेयर करना मुमकिन नहीं है.

एरेज शिमोन ने लगभग 30 सालों तक मोसाद में काम किया. डेविड बार्निया ने उसे बेहद शांत, दयालु, सभ्य और इंसानियत से जुड़े शख्स के रूप में याद किया. उन्होंने कहा कि शिमोन ऐसा इंसान था जो हर उम्र और हर तरह के लोगों से आसानी से जुड़ जाते थे और सम्मान के साथ बातचीत करते थे. यही वजह है कि वह कई मिशन को अंजाम देने कामयाब रहे.

क्या है "ऑपरेशन रोरिंग लायन"?
यह एक जॉइंट आर्मी मिशन है, जिसे 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए शुरू किया. इसमें ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ-साथ बड़ी संख्या में बेगुनाहों की मौत हो गई. इजरायल इसे "ऑपरेशन रोरिंग लायन" कहता है, जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग इसे "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" के नाम से अंजाम देता है. 

इस हमले को अंजाम देने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी, उसकी टॉप लीडरशिप और सैन्यकर्मी लगातार अमेरिका समेत कई देशों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे है कि ईरान के परमाणु हथियारों से न सिर्फ उनको बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है. इसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप ने भी दावा किया ईरान के परमाणु हथियार और उसकी लंबी दूरी के मिसाइल अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकती है.

इसके बाद बीते 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया. हालांकि, बाद में यूएन की संस्था IAEA ने, जो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर रही है, बताया कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है. इतना ही नहीं, कई अन्य रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि ईरान के पास लंबी दूरी की कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, जिसकी रेंज अमेरिका तक हो.  इस जंग ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और इसका असर दुनिया के कई देशों पड़ रहा है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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