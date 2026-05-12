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7 अक्टूबर के हमले में शामिल लोगों को होगी मौत की सजा? इजरायली संसद से पास हुआ बिल

Israel death penalty bill: इज़रायल में एक नए विवादित कानून और बिल को लेकर बहस तेज हो गई है. इसमें ल 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ अटैक में शामिल लोगों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है और विशेष ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है. इजरायल के 27 सांसदों ने इस कानून को वोट नहीं किया है या अनुपस्थित रहे. मानवाधिकार समूह इसे गलत बताते हैं और निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 12, 2026, 09:21 AM IST

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7 अक्टूबर के हमले में शामिल लोगों को होगी मौत की सजा? इजरायली संसद से पास हुआ बिल

Israel death penalty bill: इजरायल ने मार्च 2026 में एक भेदभावपूर्ण कानून पारित किया, जिसके तहत इजरायली नागरिक पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी आरोपियों को 90 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी. अगर इजरायली नागरिक किसी फिलिस्तीनी पर हमला करता है तो उसे इस कानून के तहत सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. इज़रायली सांसदों ने सोमवार (11 मई) को एक और ऐसा ही बिल पास किया है. 

सोमवार (11 मई) को पास हुए इस बिल के तहत एक खास ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा. इस ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार होगा कि वह उन फ़िलिस्तीनियों पर मुक़दमा चलाए और उन्हें मौत की सज़ा सुनाए, जो साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ अटैक में शामिल थे. 

यह बिल 120 सीटों वाली नेसेट (संसद) में 93-0 से पास हुआ. यह इस बात को दिखाता है कि इज़रायल के इतिहास के सबसे खतरनाक हमले के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देने के मामले में व्यापक समर्थन मौजूद है. बाकी 27 सांसद या तो अनुपस्थित थे या उन्होंने वोट नहीं दिया.

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मानवाधिकार समूहों ने इस बिल की आलोचना की है. उनका कहना है कि यह बिल मौत की सज़ा देना बहुत आसान बना देता है और साथ ही निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने वाली प्रक्रियाओं को भी खत्म कर देता है. आरोपी अपनी सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपील की सुनवाई आम अपील अदालतों के बजाय एक अलग, खास अपील अदालत में होगी. क्योंकि यह बिल जजों के एक पैनल को बहुमत से मौत की सज़ा सुनाने का अधिकार देता है और यह भी ज़रूरी करता है कि मुक़दमे यरूशलम की एक अदालत से लाइव स्ट्रीम किए जाएं.

इसलिए इसकी तुलना 1962 में नाज़ी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइकमैन पर चले मुक़दमे से की जा रही है, जिसका सीधा प्रसारण टेलीविज़न पर किया गया था. आइकमैन को फांसी दी गई थी; यह आखिरी बार था जब इज़रायल में मौत की सज़ा दी गई थी. बिल के विरोधी यह भी कहते हैं कि दोषी साबित होने से पहले ही मुक़दमे की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने से यह खतरा है कि मुक़दमा एक तमाशा बनकर रह जाएगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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