इज़रायली सेना ने कल्किलिया, नब्लस, बेत अक्सा, बेत क़द और बेत तामेर समेत अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए, जिसमें कम से कम 2 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया. गिरफ़्तार लोगों को अनजान जगहों पर भेज दिया गया, जबकि और जानकारी जारी नहीं की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली बसने वालों ने वेस्ट बैंक के जलजिलिया और अल-मज़रा अल-नुबानी गाँवों में मौजूद मस्जिदों में आग लगा दी. नुकसान की पूरी जानकारी तुरंत सामने नहीं आ सकी, हालाँकि, स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे धार्मिक जगहों पर हमला बताया। दूसरी ओर, इज़रायली सेटलर्स ने बेता इलाके में फ़िलिस्तीनी आम लोगों पर हमला किया, जिससे कम से कम 10 लोग घायल हो गए. घायलों को मेडिकल मदद के लिए पास के सेंटर ले जाया गया.