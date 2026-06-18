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इजरायली सेटलर्स ने मस्जिदों में लगाई आग, IDF ने दो फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार

Israeli Settlers Attack West Bank: वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और सेटलर्स की कार्रवाई के बीच तनाव और बढ़ गया है. छापेमारी, गिरफ्तारियों, मस्जिदों में आगजनी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की खबरें सामने आई हैं. फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही इन कार्रवाइयों से आम लोगों की सुरक्षा, आजीविका और धार्मिक स्थलों पर खतरा गहरा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:07 PM IST
इजरायली सेटलर्स ने मस्जिदों में लगाई आग, IDF ने दो फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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