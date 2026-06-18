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Israeli Settlers Attack West Bank: अवैध इजरायली सैटलर्स के साथ मिलकर इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अलग-अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान अवैध सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों की संपत्तियों और मस्जिदों में आगजनी और तोड़फोड़ की. वहीं, इजरायली सेना ने कम से कम दो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया.
इज़रायली सेना ने कल्किलिया, नब्लस, बेत अक्सा, बेत क़द और बेत तामेर समेत अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए, जिसमें कम से कम 2 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया. गिरफ़्तार लोगों को अनजान जगहों पर भेज दिया गया, जबकि और जानकारी जारी नहीं की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली बसने वालों ने वेस्ट बैंक के जलजिलिया और अल-मज़रा अल-नुबानी गाँवों में मौजूद मस्जिदों में आग लगा दी. नुकसान की पूरी जानकारी तुरंत सामने नहीं आ सकी, हालाँकि, स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे धार्मिक जगहों पर हमला बताया। दूसरी ओर, इज़रायली सेटलर्स ने बेता इलाके में फ़िलिस्तीनी आम लोगों पर हमला किया, जिससे कम से कम 10 लोग घायल हो गए. घायलों को मेडिकल मदद के लिए पास के सेंटर ले जाया गया.
इज़रायली सेना ने लगातार दूसरे दिन जेनिन के बीच के इलाकों में ज़मीन को समतल करना और बुलडोज़र चलाना जारी रखा. लोकल सूत्रों का कहना है कि इन उपायों से खेती की ज़मीन और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर असर पड़ रहा है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इज़रायली अधिकारियों ने बेथलहम के पूरब में एक नया मिलिट्री चेकपॉइंट बनाया है, जिससे ट्रैफिक फ्लो में रुकावट आई है और नागरिकों को गंभीर मुश्किलें हो रही हैं.
वहीं, इज़राइली सेटलर्स ने बुरिन और बेइता गांवों में फ़िलिस्तीनी घरों, गाड़ियों और दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है. लोकल नेताओं ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं से इलाके में तनाव और बढ़ रहा है. फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इज़राइली मिलिट्री ऑपरेशन और सेटलर्स के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे नागरिकों की जान और प्रॉपर्टी को गंभीर खतरा है.