राज्य चुनें
Attacks On Palestinian Christian Community: फिलिस्तीन में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सैंकड़ों सालों से मुस्लिम, यहूदी और ईसाई समुदाय के लोग फिलिस्तीन में एक साथ रहते आए हैं. लेकिन जब से जायोनिस्ट विचारधारा द्वारा फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायल नामक देश की स्थापना की गई, तब से फिलिस्तीनियों का खून बह रहा है. जायोनिस्ट सिर्फ मुसलमानों को निशाना नहीं बनाते बल्कि जायोनिस्ट द्वारा फिलिस्तीन में रह रहे ईसाई समुदाय पर भी हमले किए जाते हैं. फिलिस्तीन में जायोनिस्टों द्वारा ईसाई समुदाय की बस्तियों में आगजनी और हमले किए जाते हैं.
इसी कड़ी में जेरूसलम शहर में धार्मिक आज़ादी पर काम करने वाले एक संगठन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक, कब्ज़े वाले जेरूसलम और दूसरे फ़िलिस्तीनी इलाकों में ईसाई समुदाय और उनके पवित्र स्थलों पर कब्ज़ा करने वाले ज़ायोनी दुश्मन द्वारा हमलों और परेशान करने की घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है.
सेंटर ने इस साल की शुरुआत से फ़िलिस्तीनी ईसाइयों के खिलाफ़ क्रूर हमलों और परेशान करने की 88 से ज़्यादा भयानक घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया है. इनमें से 63 घटनाएं अकेले दूसरी तिमाही में हुईं. ये चौंकाने वाले आंकड़े साफ़ तौर पर बताते हैं कि यह साल 2026 ईसाइयों के खिलाफ़ ज़ुल्म के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है और यह संख्या पिछले साल दर्ज 181 घटनाओं से भी ज़्यादा हो सकती है.
इन अत्याचारों में पादरियों और आम ईसाइयों पर थूकना, मूर्तियों को जलाना, ईसाई कब्रिस्तानों को उखाड़ना, कब्रों के पत्थर, धार्मिक मूर्तियों और क्रॉस को तोड़ना शामिल है. इसके अलावा, ईसाइयों के खिलाफ नस्लभेदी नारे लगाए गए. जायोनिस्टों द्वारा ईसाई धार्मिक जगहों और किताबों का अपमान भी आम बात है, जिसमें ज़्यादातर फोकस येरुशलम के पुराने शहर, माउंट ज़ायन और अर्मेनियाई पैट्रिआर्केट ऑफ़ राकितेह के आस-पास के इलाकों पर रहा है.