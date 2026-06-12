Attacks On Palestinian Christian Community: फिलिस्तीन में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सैंकड़ों सालों से मुस्लिम, यहूदी और ईसाई समुदाय के लोग फिलिस्तीन में एक साथ रहते आए हैं. लेकिन जब से जायोनिस्ट विचारधारा द्वारा फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायल नामक देश की स्थापना की गई, तब से फिलिस्तीनियों का खून बह रहा है. जायोनिस्ट सिर्फ मुसलमानों को निशाना नहीं बनाते बल्कि जायोनिस्ट द्वारा फिलिस्तीन में रह रहे ईसाई समुदाय पर भी हमले किए जाते हैं. फिलिस्तीन में जायोनिस्टों द्वारा ईसाई समुदाय की बस्तियों में आगजनी और हमले किए जाते हैं.