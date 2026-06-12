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सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, फिलिस्तीनी ईसाइयों पर भी बढ़े हमले; नई रिपोर्ट से बढ़ी चिंता

Attacks On Palestinian Christian Community: जेरूसलम में धार्मिक आज़ादी पर काम करने वाले एक संगठन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ़िलिस्तीनी ईसाइयों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हमलों और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कब्रिस्तानों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र स्थलों को निशाना बनाया गया, जिससे ईसाई समुदाय में चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:02 AM IST
सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, फिलिस्तीनी ईसाइयों पर भी बढ़े हमले; नई रिपोर्ट से बढ़ी चिंता
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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