Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2955059
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरें

फ्रांस के बाद अब इटली सरकार भी हुई इस्लामोफोबिया का शिकार,मेलोनी ने की बुर्के पर बैन की तैयारी!

Burqa Ban Bill in Italy: फ्रांस के बाद अब इटली में भी बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी ज़ोरों पर है. पीएम जॉर्जिया मेलोनी की सरकार सभी पब्लिक प्लेसेज़ पर चेहरा और शरीर ढकने पर रोक लगाने वाला बिल ला रही है, नियम तोड़ने पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना होगा. बिल में मस्जिदों की फंडिंग रोकने का भी प्रावधान है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:37 PM IST

Trending Photos

जॉर्जिया मेलोनी की बुर्के पर बैन की तैयारी (फाइल फोटो)
जॉर्जिया मेलोनी की बुर्के पर बैन की तैयारी (फाइल फोटो)

भारत, यूरोप समेत दुनियाभर के कई मुल्कों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल अपनी सियासी रोटी सेंकने लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते है और उनके खिलाफ लगातार नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं. यह नफरत की आग अब इटली तक पहुंच चुकी है.जिसमें इटली की जॉर्जिया मेलोनी भी बुर्के पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है. इटली की रूलिंग पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का कहना है कि वह देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर बैन लगाने वाला बिल पेश करने की तैयारी कर रही है. 

इसके साथ ही बिल में मस्जिदों की फंडिंग को भी रोकने का प्रावधान है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की इमिग्रेशन चीफ सारा केलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में इस बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. मेलानी का कहनै है 'हम इटली में अपने कानूनों को लागू करेंगे, जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित हैं.

बुर्का पहनने पर लगेगा 3 लाख तक का जुर्माना

Add Zee News as a Preferred Source

पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी.प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3000 यूरो लगभग 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया है और इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है. ऐसे ही स्विट्जरलैंड में भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर हिजाब, बुर्का या किसी दूसरे तरीके से पूरी तरहसे मुंह ढकने वाले कपड़े बैन है.

रिपोर्ट के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्ज़ी करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी तकरीबन 96 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. स्विट्जरलैंड दुनिया भर में ऐसा पहला मुल्क है,जिसने बुर्के पर बैन लगाया है.इटली बुर्के पर बैन लगाने वाला यूरोप का सातवां देश बनने जा रहा है.

डेलमास्ट्रो ने कहा कि इटली ने फ्रांस से ये प्रेरणा ली है, जो 2011 में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था, इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विटजरलैंड और यूरोप दुनिया के कई दूसरे देशों ने इस्लाम से संबंधित महिलाओं के कपड़ों पर पाबंदी लगा दी है,पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 1975 से ही एक कानून है, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने से प्रतिबंध लगाता है. हालांकि, इसमें बुर्के का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है.

यह भी पढ़ें: Gaza-Israel Ceasefire: गज़ा को खोकर क्या हार गया हमास; जानें समझौते की 10 बड़ी बातें

 

 

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Italy NewsBurqa ban rowGiorgia Melonimuslim news

Trending news

Italy News
इटली सरकार भी हुई इस्लामोफोबिया का शिकार,मेलोनी ने की बुर्के पर बैन की तैयारी!
Italy News
इटली सरकार भी हुई इस्लामोफोबिया का शिकार,मेलोनी ने की बुर्के पर बैन की तैयारी!
Gaza-Israel Ceasefire
Gaza-Israel Ceasefire: गज़ा को खोकर क्या हार गया हमास; जानें समझौते की 10 बड़ी बातें
UP News
'I Love Muhammad' के बाद सिर कटाने को तैयार; गोरखपुर में लगे पोस्टर से मचा हड़कंप!
UP News
बीजेपी की तारीफ पर इमरान मसूद भड़के, बोले- 'मायावती ने मिशन मूवमेंट से की गद्दारी'
Bihar News
SIR में मुसलमानों के कटे ज्यादा नाम; SC ने याचिकाकर्ताओं से मांगा इस बात का सबूत
Bihar election
Bihar: जनसुराज ने अपनी 51 उमीदवारों की पहली लिस्ट में इन 6 मुसलमानों को दिया टिकट
Pakistan News Female Terror Brigade Jamaat ul Mominat
मसूद अजहर 'जमात-उल-मोमिनात ब्रिगेड' के जरिए मुस्लिम औरतों को बनाना चाहता है निशाना?
Maulana Shahabuddin on I Love Muhammad campaign
इस्लाम के खिलाफ है I Love Muhammd अभियान,मौलाना शहाबुद्दीन का मुस्लिम युवकों से अपील
Mohammed
मछुआरे के बेटे ने कैसे दुबई में खड़ी कर दी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग?