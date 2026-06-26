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Italy Help America in War On Iran: वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक से पहले मंगलवार (23 जून) की देर रात फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए NATO के महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में एक के बाद एक यूरोपीय देशों ने अमेरिका की मदद की. उन्होंने बताया कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद की और इटली स्थित अमेरिकी बेस से 500 US सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाज़त दी गई. मार्क रुट्टो ने दावा किया कि पूरे यूरोप से लगभग 4,000 से 5,000 विमानों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने के लिए उड़ाने भड़े. इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया. ईरान ने युद्ध में यूरोप द्वारा अमेरिका की मदद करने पर आपत्ति व्यक्त की और UN जनरल असेंबली के प्रस्ताव 3314 के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया. वहीं, इटली ने इस नाटो महासचिव के इस दावे को खारिज करते हुए ईरान को सफाई पेश की है.
इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फ़ोन पर बातचीत की और साफ़ किया कि इटली ने कभी किसी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है और न ही ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध जैसी गतिविधियों के लिए अपने बेस के इस्तेमाल की इजाज़त दी है. एंटोनियो ताजानी ने होर्मुज़ को पूरी तरह से खोलने का आग्रह किया.
इटली ने ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का किया आग्रह
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात की. इटली ने कभी किसी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है और न ही अमेरिका के साथ हुई संधियों का पूरी तरह पालन करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध जैसी गतिविधियों के लिए अपने बेस के इस्तेमाल की इजाज़त दी है. मैंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने का आग्रह किया, ताकि अटके हुए सभी इतालवी कार्गो जहाज़ों की आवाजाही आसान हो सके. तेहरान में इटली के दूतावास को फिर से खोलना बातचीत का एक मज़बूत संकेत है, साथ ही यह आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से शुरू करने की दिशा में भी एक कदम है."
विवाद के बाद इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने दी सफाई, जारी किया कई सालों के विमान उड़ानों का डाटा
इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने भी बताया कि 'एपिक फ्यूरी' (Epic Fury) के दौरान सिगोनेला और एवियानो से गुज़रने वाली उड़ानों की संख्या 2019-2025 के सालों में गुज़रने वाली उड़ानों की संख्या से कहीं कम थी. "जानकारी के लिए बता दें कि 'एपिक फ्यूरी' के दौरान सिगोनेला और एवियानो से गुज़रने वाली उड़ानों की संख्या 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 के सालों में गुज़रने वाली उड़ानों की संख्या से कहीं कम थी. मैंने इन्हीं सालों के लिए जाँच की थी, लेकिन मैं और पीछे भी जा सकता हूँ। ये रक्षा विभाग के आधिकारिक आँकड़े हैं जिनके सटीक नंबर हम दे सकते हैं."
NATO महासचिव के दावे के बाद ईरान ने इटली की भूमिका पर उठाए सवाल
गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने कहा कि NATO महासचिव ने साफ़ तौर पर कहा है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के ख़िलाफ़ आक्रामकता में हिस्सा लिया है. वहीं, ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि किसी देश द्वारा अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ आक्रामकता दिखाने के लिए करने देना, आक्रामकता का ही काम माना जाता है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ईरान पर हमले के लिए अमेरिका द्वारा इटली और रोमानिया के बेस का इस्तेमाल करने के बारे में NATO महासचिव के बयानों से इन देशों की अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी बनती है. जनरल असेंबली के प्रस्ताव 3314 के मुताबिक, किसी देश द्वारा अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ आक्रामकता करने के लिए करने देना, आक्रामकता का ही काम माना जाता है."