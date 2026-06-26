NATO महासचिव के दावे के बाद ईरान ने इटली की भूमिका पर उठाए सवाल

गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने कहा कि NATO महासचिव ने साफ़ तौर पर कहा है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के ख़िलाफ़ आक्रामकता में हिस्सा लिया है. वहीं, ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि किसी देश द्वारा अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ आक्रामकता दिखाने के लिए करने देना, आक्रामकता का ही काम माना जाता है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ईरान पर हमले के लिए अमेरिका द्वारा इटली और रोमानिया के बेस का इस्तेमाल करने के बारे में NATO महासचिव के बयानों से इन देशों की अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी बनती है. जनरल असेंबली के प्रस्ताव 3314 के मुताबिक, किसी देश द्वारा अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ आक्रामकता करने के लिए करने देना, आक्रामकता का ही काम माना जाता है."