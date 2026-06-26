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ईरान पर हमले के लिए इटली से उड़े थे विमान? NATO चीफ के दावे के बाद इटली ने दी सफाई

Italy Help America in War On Iran: नाटो महासचिव मार्क रुट्टे के एक बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने दावा किया कि इटली और रोमानिया समेत कई यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की. इटली ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने किसी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और अपने बेस के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:38 AM IST
ईरान पर हमले के लिए इटली से उड़े थे विमान? NATO चीफ के दावे के बाद इटली ने दी सफाई
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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