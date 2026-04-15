लेबनान में बेगुनाहों के कत्ल से भड़कीं मेलोनी, इजरायल के साथ अरबों डॉलर का रक्षा समझौता रोका

Italy News: ग़ज़ा में जारी खूनखराबा, लेबनान और ईरान में बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के बाद इजरायल के खिलाफ दुनियाभर में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. आलम यह है कि अपने हिंसक नीतियों की वजह से इजरायल की नेतन्याहू सरकार को मित्र देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच अब एक बड़ा कदम उठाते हुए इटली ने इजरायल के साथ अपने रक्षा समझौते को रोकने का फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है.

अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते की स्वतः नवीनीकरण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों की एक दूसरे से खरीद फरोख्त और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च सहयोग से जुड़ा हुआ था.

मंगलवार (14 मार्च) को प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कूटनीतिक सूत्रों ने इस फैसले की पुष्टि कीय इटली की समाचार एजेंसियों के मुताबिक, मेलोनी ने वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि मौजूदा सियासी माहौल में इस समझौते को जारी रखना मुश्किल हो गया था.

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यह समझौता साल 2006 में लागू हुआ था और हर पांच साल में इसको रिन्यू किया जाता रहा है. इसके तहत रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में मदद शामिल था. हाल ही में इटली और इजरायल के बीच तनाव उस समय बढ़ गया, जब इटली ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के इतालवी शांति सैनिकों के काफिले पर चेतावनी के रुप में गोलियां चलाईं. इस घटना में कम से कम एक वाहन को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए इटली ने इजरायल के राजदूत को तलब किया था. इसके जवाब में इजरायल ने भी इटली के राजदूत को बुलाया. यह कदम उस समय उठाया गया, जब इटली के विदेश मंत्री एंतोनियो ताजानी ने लेबनान में नागरिकों पर हो रहे हमलों की निंदा की थी और उन्हें अस्वीकार्य बताया था. उप प्रधानमंत्री ताजानी सोमवार को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और विदेश मंत्री यूसुफ रज्जी से मुलाकात के लिए बेरूत पहुंचे थे. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वह लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहां मौजूद हैं, खासकर उन हालात में जब आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं.

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