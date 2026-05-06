Jammu Kashmir: रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने पर बवाल; नैतिकता का सवाल ?

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर का अपना एक कल्चर है, जिसमें शराब और अन्य नशीले चीजों की कोई जगह नहीं है. एक तरफ सरकार और सेना जम्मू-कश्मीर को ड्रग्स मुक्त और युवाओं को ड्रग्स की लत से बाहर लाने के लिए अलग-अलग अभियान चला रहे हैं. दूसरी तरफ शराब के दुकानें खुल रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ज़ेलना में एक रिहायशी इलाके के पास शराब की दुकान खुलने के बवाल खड़ा हो गया है. लोगों ने शराब की दुकान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए. रिहायशी इलाके के पास शराब की दुकान खोलने से स्थानीय लोगों में भारी नाराज़गी फैल गई है.

यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ, ज़ेलना में लोग इकट्ठा हुए और मुख्य सड़क के किनारे शराब की दुकान खोलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग और ज़िला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए, और आरोप लगाया कि यह दुकान एक गलत और संवेदनशील जगह पर खोली गई है, जहाँ लोगों की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया है.

स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह दुकान रिहायशी घरों के बहुत करीब है, जिससे उनके इलाके में सामाजिक और नैतिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. उन्होंने आगे बताया कि यह सड़क पूजनीय मचैल माता मंदिर तक जाने का एक मुख्य रास्ता है, और सालाना मचैल यात्रा के दौरान यहाँ तीर्थयात्रियों की भारी आवाजाही होती है. प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि इस रास्ते पर शराब की दुकान खोलना गलत है, और इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले भक्तों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं.

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सनातन धर्म सभा के सदस्यों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और मांग की कि दुकान को तुरंत किसी ज़्यादा सही जगह पर ले जाया जाए, जो रिहायशी इलाकों और धार्मिक रास्तों से दूर हो. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन उनकी चिंताओं के बावजूद, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया.

इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज़ कर देंगे. उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर' अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे फैसले एक विरोधाभासी संदेश देते हैं.