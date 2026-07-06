/PoJK में विरोध प्रदर्शनों ने पकड़ी रफ्तार, JK के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने जताई एकजुटता

PoJK Protest Movement: जम्मू-कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने रविवार (5 जुलाई) को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के नेता शौकत नवाज मीर और वहां गिरफ्तार किए गए दीगर लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं. हुकूमत की सख्त कार्रवाई और 600 से ज्यादा सिविल राइट वर्कर्स की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतेजाज शुरू हो गए हैं. जावेद अहमद बेग ने PoJK में मुजाहिरीनों के हिमायत में श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर एहतेजाज करने का मनसूबा बनाया था. हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एहतेजाज इसके बजाय उनके घर पर आयोजित किया गया.