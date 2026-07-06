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PoJK में विरोध प्रदर्शनों ने पकड़ी रफ्तार, JK के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने जताई एकजुटता

PoJK Protest Movement: जम्मू-कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया. उन्होंने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की. सख्त कार्रवाई और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है, जबकि कई जगह झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:42 AM IST
PoJK में विरोध प्रदर्शनों ने पकड़ी रफ्तार, JK के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने जताई एकजुटता
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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