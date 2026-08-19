/ट्रंप के दामाद कुशनर ने गज़ा में शांति को लेकर फिर शुरू की कूटनीति, लेकिन हमास और इज़रायल आमने-सामने

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Gaza Peace Talks: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके ख़ास एनवॉय जेरड कुशनर ने ग़ज़ा के मामले में एक बार फिर बड़ा डिप्लोमैटिक मिशन शुरू किया है. मिस्र में जेरड कुशनर के साथ हुई बातचीत में हमास ने ग़ज़ा को डि-मिलिटराइज़ करने के लिए अपनी तैयारी दोबारा सामने रखी. लेकिन हमास की शर्त भी साफ़ है. हमास कहना है कि अगर हथियार छोड़ने की बात हो रही है, तो इज़रायल को भी ग़ज़ा में हमले बंद करने होंगे और अपनी फ़ौज को पीछे हटाना होगा.
हमास चाहता है कि इज़रायली फ़ौज पहले उस पोज़ीशन तक वापस जाए जिसे बातचीत में येलो लाइन कहा जा रहा है. इसके बाद जंग पूरी तरह रुकने, ग़ज़ा से इज़रायली फ़ौज की वापसी, ह्यमैनिटेरियन एड बढ़ाने और फिर ग़ज़ा के दोबारा बनाने और बसाने का रास्ता खोला जाए. दूसरी तरफ़ कुशनर ने हमास से सिर्फ़ ज़बानी वादा नहीं बल्कि हथियार छोड़ने की तरफ़ अमली क़दम उठाने की मांग की. यानी अमेरिका अब ये देखना चाहता है कि हमास अपने हथियारों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सच में ख़त्म करने की तरफ़ बढ़ता है या नहीं. हमास ने कुशनर के सामने ये भी साफ़ किया कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है.
लेकिन ये काम एक पूरे प्रोसेस का हिस्सा होगा और इज़रायल को भी अपनी तरफ़ से ज़रूरी क़दम उठाने होंगे...सवाल ये उठता है कि कुशनर जिस अंदाज़ में हमास से बात कर रहे हैं और ज़बानी वादे नहीं बल्कि इन वादों को अमल में लाने का ज़ोर डाल रहे हैं...क्या इज़रायल पर भी कुशनर और उनके प्रेसिडेंट ट्रंप इसी तरह का दबाव और ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं.
मिस्र में हमास से मीटिंग करने के बाद कुशनर इज़रायल पहुंचे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ घंटों बैठक हुई. इस बैठक में अमेरिका की तरफ़ से इज़रायल में एम्बैस्डर माइक हकाबी और ब्रिटेन के साबिक़ पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल हुए....बैठक के बाद इज़रायली अफ़सरों ने बताया कि नेतन्याहू और कुशनर इस बात पर राज़ी हुए हैं कि ग़ज़ा को डिमिलिटराइज़ करने की शुरुआत हमास के हथियार सौंपने से होनी चाहिए और इस हथियार सौंपने की निगरानी एक अमेरिकी मिलिट्री जनरल की निगरानी में कराने का प्रपोज़ल है.
यानी अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो हमास के हथियारों को सिर्फ़ जमा करने की बात नहीं होगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि हथियार सच में जमा हो रहे हैं और हमास की मिलिट्री ताक़त ख़त्म की जा रही है. इस बैठक के बाद दो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़ हुआ है. एक ग्रुप ग़ज़ा के डिमिलिटराइज़ेशन और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखेगा, जबकि दूसरा ग्रुप ग़ज़ा के आम लोगों की ज़रूरतों पर काम करेगा, जिसमें साफ़ पानी, सफ़ाई और दूसरी बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं.
लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच इज़रायली फ़ौज की वापसी को लेकर है. नेतन्याहू की ज़िद है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता, तब तक इज़रायली डिफेंस फ़ोर्सेज़ यानी IDF ग़ज़ा से पीछे नहीं हटेंगी. यानी इज़रायल की पोज़ीशन है कि पहले हमास हथियार पूरी तरह से छोड़े और उसके बाद ही ग़ज़ा से फ़ौज की वापसी और बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो. नेतन्याहू के दफ़्तर ने बैठक की सारी डिटेल की तस्दीक़ नहीं की. इज़रायल और ट्रंप के पीस प्लान दोनों का कहना है कि ग़ज़ा का डिमिलिटराइज़ेशन जल्दी होना चाहिए और रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले इसे पूरा किया जाना चाहिए.
लेकिन हमास का सवाल है कि अगर इज़रायली फ़ौज ग़ज़ा से नहीं निकलती और हमले पूरी तरह बंद नहीं होते तो वो अपने हथियार क्यों छोड़े. यहां फिर वहीं सवाल है कि ग़ज़ा पीस प्लान में तो ये सारी बातें हुई थीं. हमास हथियार छोड़ने पर राज़ी भी था और पीस प्लान के तहत gradually ये प्रोसेस था कि हमास धीरे धीरे हथियार डालेगा और इज़रायली फ़ौज धीरे धीरे गज़ा से पीछे हटेगी, लेकिन नेतन्याहू का ये कहना था कि पहले हमास अपने हथियार डाले फिर हम पीछे हटेंगे.