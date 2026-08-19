/ट्रंप के दामाद कुशनर ने गज़ा में शांति को लेकर फिर शुरू की कूटनीति, लेकिन हमास और इज़रायल आमने-सामने

हमास चाहता है कि इज़रायली फ़ौज पहले उस पोज़ीशन तक वापस जाए जिसे बातचीत में येलो लाइन कहा जा रहा है. इसके बाद जंग पूरी तरह रुकने, ग़ज़ा से इज़रायली फ़ौज की वापसी, ह्यमैनिटेरियन एड बढ़ाने और फिर ग़ज़ा के दोबारा बनाने और बसाने का रास्ता खोला जाए. दूसरी तरफ़ कुशनर ने हमास से सिर्फ़ ज़बानी वादा नहीं बल्कि हथियार छोड़ने की तरफ़ अमली क़दम उठाने की मांग की. यानी अमेरिका अब ये देखना चाहता है कि हमास अपने हथियारों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सच में ख़त्म करने की तरफ़ बढ़ता है या नहीं. हमास ने कुशनर के सामने ये भी साफ़ किया कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है.