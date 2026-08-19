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ट्रंप के दामाद कुशनर ने गज़ा में शांति को लेकर फिर शुरू की कूटनीति, लेकिन हमास और इज़रायल आमने-सामने

Gaza Peace Talks: डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर ने ग़ज़ा संकट को लेकर हमास और इज़रायल के साथ बातचीत की. हमास हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन इज़रायली सेना की वापसी और हमले रोकने की मांग कर रहा है. वहीं, नेतन्याहू पहले हमास के पूरी तरह हथियार छोड़ने पर जोर दे रहे हैं. इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी अड़चन है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 19, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:39 PM IST
ट्रंप के दामाद कुशनर ने गज़ा में शांति को लेकर फिर शुरू की कूटनीति, लेकिन हमास और इज़रायल आमने-सामने
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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