IDF में भर्ती के विरोध में सड़कों पर उतरा हरेदी यहूदी समुदाय, प्रदर्शनकारियों पर बस चढ़ने से 1 की मौत कई घायल

Israel News: इजरायल की राजधानी यरूशलेम में बीते मंगलवार को हजारों की तादाद में हरेदी (Haredi) अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक बस ने प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारी, जिससे एक 14 वर्ष के इजरायली युवक की मौत हो गई वहीं, तीन अन्य घायल हैं. घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घटना को अंजाम देने वाले बस ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है.

दरअसल, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी यरूशलेम के बार-इलान रोड और पास की सड़कों पर सेना में अनिवर्य भर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस प्रदर्शन के दौरान बस से कुचल कर मरने वाले 14 वर्षीय युवक का नाम योसेफ आइजेंथल है, इस घटना में दो अन्य भी घायल हो गए. वहीं, बस ड्राइवर का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने उसके बस को चारों तरफ से घेर लिया और बस चढ़ गए. ड्राइवर ने कहा कि प्रदर्शनकारी बस को रोकने की कोशिश कर रहे थे. बस ड्राइवर के मुताबिक वह प्रदर्शनकारियों से बस को दूर ले जाने की कोशिश की, इसी दौरान यह घटना हो गई.

इस घटना के बाद इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारा देश ऐसा नहीं दिख सकता. वहीं, इस घटना पर इजरायल के संस्कृति और खेल मंत्री मिकी जोहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि आज रात एक खतरनाक रेड लाइन पार की गई है. उन्होंने लिखा कि कोई भी वैचारिक बहस किसी यहूदी नौजवान की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती.

गौरतलब है कि इजरायल में सभी युवकों को एक सीमित समय के लिए IDF में सेवा देने का नियम है. लेकिन कुछ अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय को इस नियम से बाहर रखा गया था. यानी इस समुदाय के युवकों को IDF में सेवा देना अनिवार्य नहीं था. लेकिन इजरायल की नेतन्याहू सरकार और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के युवकों को भी अनिवर्य रूप से IDF में सेवा देने के लिए सख्ती अपनाई. इसको लेकर अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. ऑल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय का मानना है कि उनका जीवन यहूदी धर्म ग्रंथ "तोरा" (Torah) पढ़ने के लिए है और सेना की नौकरी करने में उनकी धार्मिक जीवन और पहचान को नुकसान पहुंचेगा.