/कतर में भारत की नई आवाज़ बन सकते हैं डॉ. के. श्रीकर रेड्डी; दोहा में संभाल सकते हैं भारतीय मिशन की कमान

अगर उनकी नियुक्ति की तस्दीक होती है, तो वह ऐसे वक्त में दोहा पहुंचेंगे जब हिंदुस्तान और कतर के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं. इससे पहले विपुल, जो अगस्त 2023 से कतर में हिंदुस्तान के राजदूत थे, उन्हें जून 2026 में सऊदी अरब में हिंदुस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया था. उनके बाद यह जिम्मेदारी डॉ. रेड्डी को सौंपी जा सकती है. डॉ. रेड्डी ने सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्होंने अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ हिंदुस्तान के कारोबार संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.