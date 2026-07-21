/कतर में भारत की नई आवाज़ बन सकते हैं डॉ. के. श्रीकर रेड्डी; दोहा में संभाल सकते हैं भारतीय मिशन की कमान

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India Qatar Relations: हिंदुस्तान की सरकार जल्द ही सीनियर राजनयिक डॉ. के. श्रीकर रेड्डी को कतर में हिंदुस्तान के नए राजदूत के तौर पर नियुक्त कर सकती है. फिलहाल वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान के कॉन्सल जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. डॉ. रेड्डी 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) ऑफिसर हैं और उन्हें बैनुल-अकवामी व्यापार व कूटनीति का लंबा अनुभव है. हालांकि विदेश मंत्रालय (MEA) ने अभी तक उनकी नियुक्ति को लेकर ऑफियल ऐलान नहीं किया है.
अगर उनकी नियुक्ति की तस्दीक होती है, तो वह ऐसे वक्त में दोहा पहुंचेंगे जब हिंदुस्तान और कतर के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं. इससे पहले विपुल, जो अगस्त 2023 से कतर में हिंदुस्तान के राजदूत थे, उन्हें जून 2026 में सऊदी अरब में हिंदुस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया था. उनके बाद यह जिम्मेदारी डॉ. रेड्डी को सौंपी जा सकती है. डॉ. रेड्डी ने सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्होंने अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ हिंदुस्तान के कारोबार संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.
वह भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) और भारत-मॉरिशस कारोबार आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) के चीफ नेगोशिएटर भी रहे हैं. हिंदुस्तान और कतर के बीच इस वक्त द्विपक्षीय मुक्त कारोबार समझौते (FTA) पर बातचीत चल रही है. दोनों देश कारोबार, निवेश और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. कतर हिंदुस्तान को LNG और LPG की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है. पिछले साल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की हिंदुस्तान के दौरे के के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था.
साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने और भारत में 10 अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य भी तय किया गया था. तेलंगाना के रहने वाले डॉ. रेड्डी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वियतनाम और WTO में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनकी संभावित नियुक्ति भारत-कतर संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.