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कतर में भारत की नई आवाज़ बन सकते हैं डॉ. के. श्रीकर रेड्डी; दोहा में संभाल सकते हैं भारतीय मिशन की कमान

India Qatar Relations: हिंदुस्तान सरकार वरिष्ठ राजनयिक डॉ. के. श्रीकर रेड्डी को कतर में नया राजदूत नियुक्त कर सकती है. बैनुल-अकवामी कारोबार और कूटनीति का लंबा अनुभव रखने वाले रेड्डी ने भारत-UAE और भारत-मॉरिशस व्यापार समझौतों में अहम भूमिका निभाई है. उनकी संभावित नियुक्ति से भारत-कतर के रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिल सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 21, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:59 PM IST
कतर में भारत की नई आवाज़ बन सकते हैं डॉ. के. श्रीकर रेड्डी; दोहा में संभाल सकते हैं भारतीय मिशन की कमान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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