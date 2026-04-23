ईरान से निर्वासित प्रिंस पहलवी पर जर्मनी में हुआ हमला, फेके गए टोमेटो केचप

Ketchup Attack On Reza Pahlavi: ईरान में इस्लामिक क्रांति आने के बाद वहां के शासक मोहम्मद रजा पहलवी को निर्वासित कर दिया गया और उन्होंने अपने परिवार के साथ अमेरिका में शरण ली. मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा शाह पहलवी अमेरिका समेत यूरोप के अन्य देशों में जाकर ईरान की इस्लामिक शासन को उखाड़ फेकने की बात कहते हैं. पिछले कुछ महीनों से रजा शाह पहलवी ईरान के लोगों से सड़कों पर आने और वहां के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने की अपील कर चुके हैं. रज़ा पहलवी नेतन्याहू और इजरायली लॉबी के भी बहुत करीब माने जाते हैं. इस बीच उन्होंने गरुवार (23 अप्रैल) को जर्मनी का दौरा किया. जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक ईरानी व्यक्ति ने रजा शाह पहलवी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उनपर टोमेटो केचप (चटनी) फेंक दिया.

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति रजा शाह पहवी के बेहद नजदीक पहुंचता है और पीछे से उनके ऊपर टोमेटो केचप फेंक देता है. इस दौरान पहलवी के सिक्योरिटी गार्ड तुरंत रिएक्ट करते हैं और पल भर में उस व्यक्ति को पकड़कर सड़क पर गिरा देते हैं. इस घटना पर पहलवी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और आगे चलते रहते हैं. उनके सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें घेरकर तुरंत गाड़ी की ओर बढ़ते हैं. पहलवी गाड़ी में बैठने से पहले हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हैं और फिर वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहलवी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से तेहरान के साथ बातचीत बंद करने का आग्रह किया था, जबकि यूरोपीय नेता EU शिखर सम्मेलन के लिए साइप्रस में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे थे. पहलवी ने बर्लिन में पत्रकारों से कहा, "अगर आपकी सरकारें सिर्फ़ किसी तरह यथास्थिति बनाए रखने पर ही ध्यान देती रहेंगी, तो आप न तो हमें खुद को आज़ाद कराने में मदद कर रहे हैं, और न ही आप उन चिंताओं को सचमुच दूर कर रहे हैं जो भविष्य में आपके सामने आएंगी. यह लोकतांत्रिक सरकारों का विशेषाधिकार होना चाहिए कि वे कुछ गुंडों और आतंकवादियों के इशारे पर न चलें."

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पहलवी ने बार-बार खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो ईरान में एक संक्रमणकालीन प्रशासन का नेतृत्व करने में सक्षम है. उन्होंने EU नेताओं से तेहरान में सत्ता पर और अधिक दबाव डालने का आग्रह किया. पहलवी ने कहा, "ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूरोप कर सकता है, लेकिन उसने नहीं कीं. फाँसी की सज़ा रोकने के लिए सत्ता पर और अधिक दबाव डालकर कुछ भी नहीं किया गया है. राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए उन पर दबाव डालने हेतु कुछ भी नहीं किया गया है." जर्मनी की अपनी यात्रा से पहले, बुधवार (22 अप्रैल) की शाम को पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वह बर्लिन की यात्रा उन ईरानियों की "आवाज़" बनने के लिए कर रहे हैं जो "अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं."

उनकी पोस्ट में आगे मीडिया के साथ चर्चा करने, ईरानी प्रवासियों के साथ बैठकें करने और बुंडेस्टैग में विभिन्न राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का भी ज़िक्र था. पिछले हफ़्ते पहलवी ने इतालवी सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की थी और इस बात पर चर्चा की थी कि "इटली और यूरोप की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है" कि वे मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, इंटरनेट तक पहुँच और इस्लामिक गणराज्य को समाप्त करने की ईरानियों की माँग का समर्थन करें.