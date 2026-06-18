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अल्पसंख्यकों की हत्या पर पाकिस्तान पर बरसे BJP नेता, हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल

Pakistan Minority Killings: खैबर पख्तूनख्वा में अल्पसंख्यक समुदाय के दो परिवारों की हत्या के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठे हैं. भाजपा नेता तरुण चुघ ने घटना की निंदा करते हुए हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, जबरन धर्मांतरण और हमलों को लेकर पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:04 PM IST
अल्पसंख्यकों की हत्या पर पाकिस्तान पर बरसे BJP नेता, हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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