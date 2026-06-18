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Pakistan Minority Killings: पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक परिवारों की हत्या और हिंदुओं, सिखों के साथ हो रहे बर्ताव की आलोचना की.
पंजाब के अमृतसर में तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने इस घटना को "बेहद दुखद और निंदनीय" बताया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपने देश में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने में बार-बार नाकाम रहा है. चुघ ने कहा, "पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दो परिवारों की बेरहमी से हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है. पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा करने में लगातार नाकाम रही है, जबकि 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी दी थी." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी में काफी कमी आई है.
उन्होंने आरोप लगाया, "पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी, जो कभी लगभग 24 प्रतिशत थी, अब घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है." चुघ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अपराध आम हो गए हैं और उन्होंने देश के अधिकारियों पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन शादी, यौन हिंसा और मंदिरों व गुरुद्वारों पर हमलों की घटनाएं आम हो गई हैं. पाकिस्तान सरकार और सेना ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ."
अमृतसर से अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए, चुघ ने कहा कि भले ही उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, लेकिन शहर के साथ उनका जुड़ाव मजबूत बना हुआ है. उन्होंने कहा, "मेरा जन्म अमृतसर में हुआ और मैंने अपनी जवानी यहीं बिताई. अब मुझे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। मैं खुश हूं, लेकिन दिल से मैं हमेशा 'अमृतसरिया' ही रहूंगा."