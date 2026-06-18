पंजाब के अमृतसर में तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने इस घटना को "बेहद दुखद और निंदनीय" बताया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपने देश में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने में बार-बार नाकाम रहा है. चुघ ने कहा, "पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दो परिवारों की बेरहमी से हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है. पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा करने में लगातार नाकाम रही है, जबकि 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी दी थी." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी में काफी कमी आई है.