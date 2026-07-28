/अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी का विडियो लीक होने से मची खलबली; दुशमन के निशाने पर मेलानिया ट्रंप!

इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़रें अब अमेरीका पर टिक गई हैं. ये वीडियो सिर्फ़ एक धमकी नहीं है, बल्कि पूरे अमरीकी सिस्टम को दी गई एक खुली चुनौती है. दुश्मन ने साफ़ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है. पहले शौहर को निशाना बनाया गया. अब बीवी की घेराबंदी की जा रही है और आने वाले दिनों में बेटे पर भी ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जब दुश्मन छिपकर वार करने की तैयारी में हो और हर क़दम की जासूसी कर रहा हो, तो हर वक़्त मौत का ख़ौफ़ बना रहता है. अब देखना यह होगा कि अमरीका इस ख़तरनाक ख़ुफ़िया प्लानिंग का जवाब कैसे देता है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मेलानिया ट्रंप को इस साज़िश के साए से पूरी तरह महफ़ूज़ निकाला जा सकेगा या फिर यह ख़तरा अभी और गहरा होगा?