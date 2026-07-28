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अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी का विडियो लीक होने से मची खलबली; दुशमन के निशाने पर मेलानिया ट्रंप!

ईरान ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानकर,सुनकर,देखकर, पढ़कर सुपर पावर अमेरिकी की भी नींदें उड़ गई है. व्हाइट हाउस और पेंटागन की सारी सिक्योरिटी और ख़ुफ़िया ताने-बाने के पसीने छूट गए हैं. एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि मेलानिया ट्रंप का दुश्मन जासूसी कर रहा है. उसकी पल-पल की खबर रख रहा है.ये ख़बर येरूसलम पोस्ट में छपी है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 28, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:05 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी का विडियो लीक होने से मची खलबली; दुशमन के निशाने पर मेलानिया ट्रंप!
Image Credit: AI Image

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