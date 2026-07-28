/अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी का विडियो लीक होने से मची खलबली; दुशमन के निशाने पर मेलानिया ट्रंप!

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येरूसलम पोस्ट में छपी ख़बर में दावा किया गया है कि ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इससे जुड़ा एक वीडियों भी पोस्ट किया है. इस सनसनीखेज़ वीडियो में किसी और को नहीं, बल्कि अमरीका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को निशाना बनाने की खुली तैयारी दिखाई गई है. इस वीडियो में फ़्रीडम फ़ाइटर्स से कहा गया है कि जहाँ भी मेलानिया नज़र आएँ, वहीं उन पर हमला कर दिया जाए. यह कोई आम धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ख़तरनाक मंसूबा है, जिसे जहां सुना जाएगा, वहां हड़कंप मच जाएगा. ख़बर बस इतनी ही नहीं है, बल्कि इस वीडियो को जिस बारीकी से बनाया गया है, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे.
वीडियो में मेलानिया ट्रंप की हर छोटी-छोटी मूवमेंट पर नज़र रखी गई है. वह कब अपने घर से बाहर निकलती है? किस दुकान से ख़रीदारी करती हैं? किस रेस्ट्रोरेंट में खाना खाती हैं और किससे मिलती हैं? इस सब की पूरी जानकारी इसमें शामिल है. यहाँ तक कि वह किन रास्तों से गुज़रती हैं, उन तमाम जगहों की तस्वीरें और लोकेशन वीडियो में दिखाई गई हैं. ऐसा लगता है जैसे महीनों से उनकी पल-पल की जासूसी की जा रही थी. इस वीडियो का मक़सद दुनिया भर में मौजूद उनके दुश्मनों को मेलानिया का पता बताना है, ताकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके.
इस वीडियो में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है. वह रूह कंपा देने वाली है. वीडियो में साफ़-साफ़ कहा गया है कि जो लोग अमरीका के ख़िलाफ़ हैं. वो मेलानिया की रोज़मर्रा की जगहों पर नज़र रखें. हमलावरों को गाइड करते हुए कहा गया है कि उन दुकानों, बाज़ारों और मुलाक़ात की जगहों को लहूलुहान कर दिया जाए ,जहां मेलानिया का आना-जाना है. यह सीधे तौर पर एक खुली दावत है कि मेलानिया जहाँ भी जाएँ, वहीं उन पर हमला कर दिया जाए. इस वीडियो के सामने आते ही अमरीकी सीक्रेट सर्विस के होश उड़ चुके हैं!
जिस तरीक़े से मेलानिया की निजी ज़िंदगी और उनकी सीक्रेट लोकेशन्स की जानकारी निकाली गई है, उससे यह साफ़ है कि इसके पीछे कोई बड़ा और ताक़तवर नेटवर्क काम कर रहा है. डिफेंस एक्सपर्टस का मानना है कि यह सिर्फ़ एक अफ़वाह या डराने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है.यक़ीनन अमेरिका जैसे सुपरपावर की फ़र्स्ट लेडी की इस तरह जासूसी होना और फिर उसका वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रख देना. अमेरिका के सिक्योरिटी इंतजामों के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है.
ज़ाहिर है इस ख़बर को जानकर अमरीका में इस वक़्त सन्नाटा, ख़ामोशी और दहशत का माहौल है. अवाम यह सोचकर हैरान होगी कि अगर दुनिया के सबसे ताक़तवर मुल्क का प्रेसिडेंट और उनकी फ़ैमिली महफ़ूज़ नहीं हैं तो फिर कौन सेफ़ हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के ज़ख़्म अभी भरे भी नहीं थे कि इस नए वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है. सियासी गलियारों में इस बात की ज़ोरदार चर्चा है कि यह साज़िश किस हद तक गहरी हो चुकी है. हर तरफ़ सिर्फ़ एक ही सवाल गूँज रहा है कि क्या सेक्योरिटी एजेंसियाँ ट्रंप फ़ैमिली को इस ख़ौफ़नाक साज़िश से बचा पाएँगी या फिर दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएँगे?
यह ख़ुफ़िया और जानलेना प्लानिंग सिर्फ़ मेलिना ट्रंप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरी ट्रंप फ़ैमिली के सर पर ख़तर मंडरा रहा है. पहले डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वह बाल-बाल बच गए. फिर मेलानिया ट्रंप को जान से मारने का यह सनसनीखेज़ प्लान सामने आ गया है. अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इस ख़ुफ़िया मिशन का अगला निशाना ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से साफ़ है कि अब दुश्मनी सिर्फ़ ट्रंप से नहीं बल्कि पूरी ट्रंप फ़ैमिली से हो चुकी है.
इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़रें अब अमेरीका पर टिक गई हैं. ये वीडियो सिर्फ़ एक धमकी नहीं है, बल्कि पूरे अमरीकी सिस्टम को दी गई एक खुली चुनौती है. दुश्मन ने साफ़ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है. पहले शौहर को निशाना बनाया गया. अब बीवी की घेराबंदी की जा रही है और आने वाले दिनों में बेटे पर भी ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जब दुश्मन छिपकर वार करने की तैयारी में हो और हर क़दम की जासूसी कर रहा हो, तो हर वक़्त मौत का ख़ौफ़ बना रहता है. अब देखना यह होगा कि अमरीका इस ख़तरनाक ख़ुफ़िया प्लानिंग का जवाब कैसे देता है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मेलानिया ट्रंप को इस साज़िश के साए से पूरी तरह महफ़ूज़ निकाला जा सकेगा या फिर यह ख़तरा अभी और गहरा होगा?