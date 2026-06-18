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लेबनान में IED हमले का शिकार हुई इजरायली सेना, एक सैनिक की मौत; सात अन्य घायल

Israeli Soldier Killed In Lebanon: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर हुए समझौते के बावजूद लेबनान में तनाव कम नहीं हुआ है. इजरायल ने हमले जारी रखने की बात कही है. इसी बीच दक्षिणी लेबनान में IED विस्फोट की चपेट में आने से एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:35 PM IST
लेबनान में IED हमले का शिकार हुई इजरायली सेना, एक सैनिक की मौत; सात अन्य घायल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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