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Israeli Soldier Killed In Lebanon: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (MOU) पर हस्ताक्षर हो गए हैं. ईरान ने कहा है कि इस समझौते में लेबनान में युद्धविराम भी शामिल है. लेकिन इजरायल ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है और लेबनान पर हमले जारी रखने की बात को दोहराया है. इजरायल का लेबनान पर हमला जारी है. इसी कड़ी में लेबनान में इजरायली सेना की एक गाड़ी IED (इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) की चपेट में आ गई, जिसमें एक इज़रायली सैनिक की मौत हो गई और सात अन्य सैनिक घायल हो गए हैं.
इज़रायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने गुरुवार (18 जून) की सुबह इस घटना की जानकारी दी. IDF ने मारे गए सैनिक की पहचान हाइफ़ा के रहने वाले 29 वर्षीय मास्टर सार्जेंट (रिज़र्व) अलेक्जेंडर फिलिन के तौर पर की है, जो IDF के 36वें डिवीज़न के हेडक्वार्टर में तैनात थे. इस घटना में IDF के सात और सैनिक घायल हुए, जिनमें 36वें डिवीज़न के डिप्टी कमांडर (एक कर्नल) भी शामिल हैं. तीन सैनिकों को मध्यम और चार को मामूली चोटें आईं। सभी को इलाज के लिए वहां से निकाला गया.
एक दिन पहले ड्रोन हमले में IDF के पांच जवान हुए थे घायल
IDF के मुताबिक, यह घटना दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान हुई, जब सैनिकों पर विस्फोटक डिवाइस से हमला किया गया. शुरुआती धमाके में निकले छर्रों से चार सैनिक घायल हो गए और उन्हें वहां से निकाला गया. कुछ देर बाद, एक और धमाका बचाव कार्य में लगी गाड़ी से टकराया, जिससे एक और सैनिक घायल हो गया. इससे पहले बुधवार हिज़्बुल्लाह ने इज़रायली सेना और बचाव दल की ओर विस्फोटक से लदे ड्रोन भेजे, जिससे पांच सैनिक घायल हो गए; इनमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ था. वहीं, IDF ने इलाके में के ठिकानों पर तोप से हमले किए.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों के नेताओं ने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और उन्हें मीडिएटर के तौर पर मंज़ूरी दी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी होगी.