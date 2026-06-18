एक दिन पहले ड्रोन हमले में IDF के पांच जवान हुए थे घायल

IDF के मुताबिक, यह घटना दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान हुई, जब सैनिकों पर विस्फोटक डिवाइस से हमला किया गया. शुरुआती धमाके में निकले छर्रों से चार सैनिक घायल हो गए और उन्हें वहां से निकाला गया. कुछ देर बाद, एक और धमाका बचाव कार्य में लगी गाड़ी से टकराया, जिससे एक और सैनिक घायल हो गया. इससे पहले बुधवार हिज़्बुल्लाह ने इज़रायली सेना और बचाव दल की ओर विस्फोटक से लदे ड्रोन भेजे, जिससे पांच सैनिक घायल हो गए; इनमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ था. वहीं, IDF ने इलाके में के ठिकानों पर तोप से हमले किए.