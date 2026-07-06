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लंदन में गूंजी POK पर कश्मीरियों का एहतेजाज, हजारों लोगों ने निकाला एकजुटता मार्च

London Kashmir March: ब्रिटेन में आयोजित 'लंदन कश्मीर मिलियन मार्च' में हजारों कश्मीरियों, बलूचों और पश्तूनों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने PoJK में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाई. उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की और क्षेत्र में जारी दमन के विरोध में एकजुटता दिखाई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:03 AM IST
लंदन में गूंजी POK पर कश्मीरियों का एहतेजाज, हजारों लोगों ने निकाला एकजुटता मार्च
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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