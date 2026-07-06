/लंदन में गूंजी POK पर कश्मीरियों का एहतेजाज, हजारों लोगों ने निकाला एकजुटता मार्च

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है कि वह अपने समझौतों का एहतराम करे और लोगों को उनके हकूक दे. अगर पाकिस्तानी सेना और शासक वर्ग कश्मीरियों का जेनोसाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया भर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ चट्टान की तरह मज़बूती से खड़े हैं. लोग उन अधिकारों को वापस लेंगे जिन्हें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शासकों ने छीन लिया है." उन्होंने पाकिस्तानी अफसरों के जरिए कथित तौर पर हिरासत में लिए गए कश्मीरी नौजवानों के लाश को वापस करने और हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा करने की भी मांग की. उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान के दमन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हम इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे."