/लंदन में गूंजी POK पर कश्मीरियों का एहतेजाज, हजारों लोगों ने निकाला एकजुटता मार्च

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London Kashmir March: यूनाइटेड किंगडम (UK) में रहने वाले हज़ारों कश्मीरियों ने रविवार (5 जुलाई) को 'लंदन कश्मीर मिलियन मार्च' में हिस्सा लिया. उन्होंने पार्लियामेंट स्क्वेयर से पाकिस्तानी हाई कमीशन तक मार्च किया ताकि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का विरोध किया जा सके और हिरासत में लिए गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की जा सके. इस मार्च में लगभग 50,000 लोग शामिल थे. इस मार्च में बलूच और पश्तून समुदायों के लोग भी शामिल हुए. उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में पाकिस्तानी फौज के जरिए किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की.
मार्च के दौरान, मुजाहिरीनों ने आज़ादी के समर्थन में नारे लगाए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के चीफ शौकत नवाज़ मीर और दीगर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की. उन्होंने कश्मीरी कार्यकर्ताओं की हिरासत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों पर हमला बताया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की. लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए, PoJK के सियासी कारकून महमूद कश्मीरी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौज ने टट्टापानी, सेहंसा और कोटली जैसे इलाकों में नागरिकों के खिलाफ हिंसा की है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कश्मीरी इस क्षेत्र में हो रहे दमन का विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं.
उन्होंने कहा, "आज, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, ब्रिटिश कश्मीरी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ दुनिया भर में अपनी आवाज़ उठा सकें. आज, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानी सेना ने टट्टापानी, सेहंसा और कोटली जैसी जगहों पर हमारे कश्मीरी भाइयों की हत्या कर दी है। दुनिया भर के कश्मीरी पाकिस्तानी सेना के इस अत्याचार और दमन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं." महमूद ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह "अपने समझौतों का सम्मान करे" और PoJK के लोगों को उनके अधिकार दे.
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है कि वह अपने समझौतों का एहतराम करे और लोगों को उनके हकूक दे. अगर पाकिस्तानी सेना और शासक वर्ग कश्मीरियों का जेनोसाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया भर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ चट्टान की तरह मज़बूती से खड़े हैं. लोग उन अधिकारों को वापस लेंगे जिन्हें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शासकों ने छीन लिया है." उन्होंने पाकिस्तानी अफसरों के जरिए कथित तौर पर हिरासत में लिए गए कश्मीरी नौजवानों के लाश को वापस करने और हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा करने की भी मांग की. उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान के दमन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हम इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे."
यह प्रदर्शन PoJK में 5 जून से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद जारी अशांति के बीच हो रहा है. आयोजकों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई स्थानीय मुजाहिरीनों के मारे जाने के बाद आंदोलन और तेज़ हो गया. तब से, 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, और मुजाहिरीनों का इल्जाम है कि सियासी इख्तलाफात को दबाने की कार्रवाई जारी है.