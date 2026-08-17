Add Zee Business As A Preferred Source
App

इंडिया डे परेड से दूर रहे ममदानी, न्यूयॉर्क में टूटी पुरानी परंपरा

Mamdani skips New York's main India Day parade: न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी इस बार शहर की मुख्य इंडिया डे परेड में शामिल नहीं हुए, जिससे पुरानी परंपरा टूट गई. हालांकि उन्होंने क्वींस में आयोजित एक स्थानीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया. वहीं, मैनहट्टन की परेड में गवर्नर कैथी होचुल समेत कई प्रमुख नेताओं ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के साथ जश्न मनाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 17, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:08 AM IST
इंडिया डे परेड से दूर रहे ममदानी, न्यूयॉर्क में टूटी पुरानी परंपरा

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोपालगंज की मस्जिद में खौफनाक वारदात, मौलवी की हत्या से सनसनी
2
3
4
5