इंडिया डे परेड से दूर रहे ममदानी, न्यूयॉर्क में टूटी पुरानी परंपरा

उनके साथ भारतीय-अमेरिकी सरिता कोमिरेड्डी (जो अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ रही रिपब्लिकन हैं), स्टेट सीनेटर जेरेमी कूनी और कांग्रेसमैन श्री थानेदार भी मार्च कर रहे थे. फ्लोरल पार्क में शनिवार की परेड में शामिल होने के बाद, ममदानी ने X पर कहा कि वे वहां "न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर" के तौर पर मौजूद थे. वे फिल्म निर्देशक मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के शिक्षाविद महमूद ममदानी के बेटे हैं. ममदानी ने अपनी पोस्ट में कहा, "मेयर डेविड डिंकिन्स ने एक बार हमारे शहर को एक खूबसूरत मोज़ेक (अलग-अलग रंगों/हिस्सों से बनी कलाकृति) कहा था. आज, मैंने उस मोज़ेक को भारतीय मूल के उन हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, जैनियों, बौद्धों और सिखों में देखा, जिन्होंने हमारे शहर को आज जैसा बनाने में मदद की है."