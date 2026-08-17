इंडिया डे परेड से दूर रहे ममदानी, न्यूयॉर्क में टूटी पुरानी परंपरा

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Mamdani skips New York's main India Day parade: न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी शहर की मुख्य इंडिया डे परेड में शामिल नहीं हुए. उन्होंने शहर के सबसे बड़े नेता के तौर पर देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हज़ारों लोगों के साथ शामिल होने की परंपरा को तोड़ा. हालांकि वे रविवार को परेड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने शनिवार को शहर के क्वींस इलाके में भारत की आज़ादी के एक छोटे से स्थानीय जश्न में हिस्सा लिया था.
मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार, पारंपरिक 44वीं इंडिया डे परेड आयोजित करने वाले 'फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एसोसिएशन्स' ने ममदानी को आमंत्रित किया था, जिनकी जड़ें भारत और युगांडा से जुड़ी हैं, लेकिन वे नहीं आए. ममदानी से पहले के मेयर - एरिक एडम्स, बिल डी ब्लासियो, माइकल ब्लूमबर्ग और रूडी गिउलियानी - मैनहट्टन में होने वाली परेड में ज़रूर शामिल होते थे। यह परंपरा मशहूर मेयर एड कोच ने 1981 में पहली परेड के दौरान शुरू की थी.
इतवार को ममदानी इसके बजाय ब्रुकलिन में पब्लिक हाउसिंग में रहने वाले लोगों के एक तंजीम के जरिए आयोजित 'फ़ैमिली डे' सेलिब्रेशन में गए. मैनहट्टन में इतवार को हुई इंडिया डे परेड की मुख्य आकर्षण गवर्नर कैथी होचुल थीं. उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय के "जोशीले लोगों" के जश्न में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है. इससे पहले, उन्होंने राज्य में 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था. डेमोक्रेट पार्टी की होचुल नवंबर में गवर्नर पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ रही हैं.
उनके साथ भारतीय-अमेरिकी सरिता कोमिरेड्डी (जो अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ रही रिपब्लिकन हैं), स्टेट सीनेटर जेरेमी कूनी और कांग्रेसमैन श्री थानेदार भी मार्च कर रहे थे. फ्लोरल पार्क में शनिवार की परेड में शामिल होने के बाद, ममदानी ने X पर कहा कि वे वहां "न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर" के तौर पर मौजूद थे. वे फिल्म निर्देशक मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के शिक्षाविद महमूद ममदानी के बेटे हैं. ममदानी ने अपनी पोस्ट में कहा, "मेयर डेविड डिंकिन्स ने एक बार हमारे शहर को एक खूबसूरत मोज़ेक (अलग-अलग रंगों/हिस्सों से बनी कलाकृति) कहा था. आज, मैंने उस मोज़ेक को भारतीय मूल के उन हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, जैनियों, बौद्धों और सिखों में देखा, जिन्होंने हमारे शहर को आज जैसा बनाने में मदद की है."