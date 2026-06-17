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Muslim Prisoners Disparity In UK Jail: सोशल जस्टिस चैरिटी 'मस्लाहा' के नए डेटा से पता चलता है कि UK में मुस्लिम कैदियों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में ज़्यादा सख्ती बरती जाती है और उन्हें जेल की इंसेंटिव स्कीम (प्रोत्साहन योजनाओं) के तहत कम मौके मिलते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 और दिसंबर 2025 के बीच जेल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत थी, लेकिन अनुशासनात्मक सुनवाई और सज़ा के मामलों में उनकी हिस्सेदारी 23 प्रतिशत रही.
अनुशासनात्मक सज़ा के तौर पर सज़ा की अवधि में जोड़े गए कुल अतिरिक्त दिनों में से 29 प्रतिशत दिन मुसलमानों को मिले. अनुशासनात्मक सुनवाई के नतीजों में कैदी की सुविधाएं छीनी जा सकती हैं और उनकी सज़ा में 42 दिन तक अतिरिक्त जोड़े जा सकते हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि गैर-मुसलमानों की तुलना में मुस्लिम कैदियों को चेतावनी मिलने, अनुशासनात्मक सुनवाई का सामना करने, जेल के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने और सबसे कठोर सज़ा मिलने की संभावना ज़्यादा थी.
'इंसेंटिव्स एंड अर्न्ड प्रिविलेज' (IEP) स्कीम के तहत भी मुसलमानों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जिससे उनके व्यवहार के स्तर (बिहेवियरल लेवल) के निचले पायदान पर रहने की संभावना बढ़ गई और उन्हें नौकरी, शिक्षा कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं तक पहुँचने के मौके कम मिले.
मस्लाहा ने चेतावनी दी कि जनवरी 2026 में पारित 'सेंटेंसिंग एक्ट' के तहत ये असमानताएँ और बढ़ सकती हैं. इस एक्ट में जल्दी रिहाई के लिए "अर्न्ड प्रोग्रेशन" (अच्छे व्यवहार से मिली तरक्की) मॉडल पेश किया गया है, लेकिन इसमें उन कैदियों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी सज़ा में अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण अतिरिक्त दिन जोड़े गए हैं.
जेल के आधिकारिक डेटा और मुस्लिम कैदियों के बयानों के आधार पर, मस्लाहा ने जेल सिस्टम के भीतर "छिपे हुए भेदभाव के कल्चर" का ज़िक्र किया. एक कैदी ने रिसर्चर्स को बताया कि मुसलमानों को "अपने आप ही ज़्यादा शक की नज़र से देखा जाता है," जबकि दूसरे ने अनुशासनात्मक सुनवाई को "कंगारू कोर्ट" (मनमानी सुनवाई) बताया.
जेल सेवा के अधिकारियों ने कहा कि वे धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना कैदियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और तर्क दिया कि अनुशासनात्मक सुनवाई के नतीजे कई कारकों से प्रभावित होते हैं. मस्लाहा के डायरेक्टर राहिल मोहम्मद ने कहा कि ये नतीजे "नस्लीय भेदभाव का शिकार मुस्लिम पुरुषों" को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही असमानताओं की ओर इशारा करते हैं और उन्होंने सरकार से सज़ा से जुड़ी नई नीतियों के समानता पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का आग्रह किया. यह रिपोर्ट पिछली समीक्षाओं, जिसमें 2014 की 'यंग रिव्यू' भी शामिल है, में उठाए गए मुद्दों को ही दोहराती है.