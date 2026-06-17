जेल सेवा के अधिकारियों ने कहा कि वे धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना कैदियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और तर्क दिया कि अनुशासनात्मक सुनवाई के नतीजे कई कारकों से प्रभावित होते हैं. मस्लाहा के डायरेक्टर राहिल मोहम्मद ने कहा कि ये नतीजे "नस्लीय भेदभाव का शिकार मुस्लिम पुरुषों" को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही असमानताओं की ओर इशारा करते हैं और उन्होंने सरकार से सज़ा से जुड़ी नई नीतियों के समानता पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का आग्रह किया. यह रिपोर्ट पिछली समीक्षाओं, जिसमें 2014 की 'यंग रिव्यू' भी शामिल है, में उठाए गए मुद्दों को ही दोहराती है.