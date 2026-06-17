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UK की जेलों में मुस्लिम कैदियों के साथ भेदभाव? इस रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Muslim Prisoners Disparity In UK Jail: यूके की सोशल जस्टिस चैरिटी मस्लाहा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्लिम कैदियों को जेलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिक सामना करना पड़ता है और उन्हें प्रोत्साहन योजनाओं का कम लाभ मिलता है. रिपोर्ट ने जेल व्यवस्था में संभावित भेदभाव की ओर इशारा करते हुए सरकार से नई नीतियों के प्रभाव की समीक्षा करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:34 AM IST
UK की जेलों में मुस्लिम कैदियों के साथ भेदभाव? इस रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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