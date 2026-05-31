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फिलिस्तीनी मुद्दे पर कायम, इजरायल डे परेड में नहीं पहुंचे जोहरान ममदानी; फैसले ने छेड़ी नई बहस

Israel Day Parade In New York: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस साल 'इजरायल डे परेड' में हिस्सा नहीं लेकर दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा तोड़ दी. ममदानी गज़ा में इजरायल की कार्रवाई के आलोचक रहे हैं. उनके इस फैसले ने अमेरिका में इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर चल रही बहस को फिर चर्चा में ला दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 31, 2026, 12:20 PM IST

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Israel Day Parade In New York: साल 1948 में फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायली नामक एक यहूदी देश की स्थापना की गई. इस देश की स्थापना में अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड नेशन ने बड़ा योगदान रहा. इजरायल की स्थापना के खुशी में हर साल 31 मई को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 'इजरायल डे परेड' मनाया जाता है. इस आयोजन में न्यूयॉर्क शहर के मेयर, गवर्नर और दूसरे राजनीतिक नेता शामिल होते हैं. लेकिन इस साल के 'इजरायल डे परेड' प्रोग्राम में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने हिस्सा नहीं लिया है. 

रविवार (31 मई) को न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने 'इजरायल डे परेड' प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए और उन्होंने दशकों पुरानी एक राजनीतिक परंपरा को तोड़ दिया है, जबकि इस प्रोग्राम में हर साल शहर के  मेयर, गवर्नर और दूसरे नेता शामिल होते हैं, ताकि इस प्रोग्राम में आए हुए उन हजारों इजरायल प्रेमी लोगों का दिल जीत सके. 

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दरअसल, मेयर जोहरान ममदानी गज़ा में इजरायली नरसंहार के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बयान दिए हैं. साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों के मुताबिक युद्ध अपराधी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की चेतावनी भी दे चुके हैं. 

साल 1948 में यहूदी देश इजरायल की स्थापना का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के फ़िफ़्थ एवेन्यू पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं. लेकिन ममदानी के लिए ऐसा नहीं है. दो हफ़्ते पहले, मेयर के दफ़्तर ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें 'नकबा' की याद दिलाई गई थी. 'नकबा' एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब है "तबाही". इस शब्द का इस्तेमाल 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध के दौरान लगभग 7,000,00 फ़िलिस्तीनियों के विस्थापन को बताने के लिए किया जाता है. यह युद्ध इज़रायल के बनने के बाद हुआ था.

बीते गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने कहा, "मैंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मैं इस परेड में शामिल नहीं होऊँगा, और इज़रायल सरकार के बारे में मेरे विचार पूरी तरह से साफ़ हैं." लेकिन उन्होंने यह भी वादा किया कि परेड के दौरान पुलिस की भारी मौजूदगी रहेगी, ताकि यह कार्यक्रम "बिना किसी रुकावट के और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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