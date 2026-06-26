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MJ Akbar On US Iran Talks: विदेश मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री (MoS) एमजे अकबर ने कहा कि अमेरिका-ईरान वार्ता को शांति वार्ता कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ईरान ही नहीं, बल्कि सीरिया, गज़ा, इज़रायल, लेबनान और पूरे क्षेत्र को शामिल करना होगा. मीडिया से बातचीत में अकबर ने कहा कि ऐसी शांति वार्ता पिछले 75 सालों से विफल रही हैं और अगले 75 दिनों में भी सफल नहीं होंगी.
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पहली गलतफहमी या गलत नामकरण यही है कि इन्हें शांति वार्ता कहा जाए. शांति वार्ता में पूरे क्षेत्र को शामिल करना होगा। शांति वार्ता में लेबनान, सीरिया, गज़ा, फिलिस्तीन के भविष्य और इज़रायल के नक्शे जैसे मुद्दों पर बात करनी होगी. यह एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें एक पीढ़ी लग जाएगी. ये शांति वार्ता पिछले 75 सालों में सफल नहीं हुई हैं. इनके अगले 75 दिनों में सुलझने की संभावना बहुत कम है." अकबर ने कहा कि ये असल में उस युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने की बातचीत है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था.
हथियारों के भंडार खत्म होने से अमेरिका पड़ा कमजोर, ईरान को मिली बढ़त
उन्होंने कहा, "ये असल में उस युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने की बातचीत है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था और ईरान और अमेरिका असल में इसी बात पर बातचीत कर रहे हैं कि उस सीधे टकराव से कैसे बाहर निकला जाए, जो निश्चित रूप से ईरान नहीं चाहता था. लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को शायद गलतफहमी हो गई थी कि यह मामला 48 घंटों में खत्म हो सकता है. ईरान ने साबित कर दिया है कि यह मामला न सिर्फ़ 48 घंटों में खत्म नहीं होने वाला है." अकबर ने आगे कहा कि अमेरिका ने माना है कि उसके हथियार खत्म हो गए हैं और वह ऐसी कमज़ोर स्थिति में है, जिसका तजुर्बा उसने पहले शायद ही कभी किया हो. "लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात हुई है जिस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं गया. अमेरिका ने माना है कि उसका हथियारों का भंडार खत्म हो गया है. उसकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं और इसलिए, अमेरिका ऐसी कमज़ोर स्थिति में है जैसी उसने पहले शायद ही कभी देखी हो. एक बार फिर, इन्वेंट्री और असलियत के बीच बहुत बड़ा अंतर था. और यह अंतर क्यों था? क्योंकि आपने दुश्मन को कम आंका."
US को किसी न किसी तरह से ईरान की भरपाई के लिए देना होगा मुआवज़ा
अकबर ने कहा कि भले ही ट्रंप पीछे हटने की कीमत के तौर पर अमेरिकी पैसे का वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान को किसी न किसी तरह से मुआवज़ा देना ही होगा. "एक बार जब ऐसा हो गया, तो मैं असल में राष्ट्रपति ट्रंप को एक यथार्थवादी (realist) होने का श्रेय देता हूँ. आप उनकी डींगों और उनकी भाषा के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बातचीत दिखाती है कि वह यथार्थवादी हैं और जानते हैं कि पीछे हटने की एक कीमत होती है, और भले ही वह पीछे हटने की कीमत के तौर पर अमेरिकी पैसे का वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान को किसी न किसी तरह से मुआवज़ा देना ही होगा. किसी भी हाल में, ये बातचीत उन तरीकों के साथ-साथ कैश और मुआवज़े की कठोर सच्चाइयों के बारे में है जो इसमें शामिल हैं, और जो इस क्षेत्र का नया रणनीतिक नक्शा बनाने में शामिल होंगे। और एक नया रणनीतिक नक्शा बनेगा."
भारत को समाधान का हिस्सा बनना होगा- एमजे अकबर
उन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद, ईरान ने हमेशा माना है कि भारत को बातचीत की मुख्य मेज़ पर होना चाहिए. "आप जानते हैं, किसी भी युद्ध और युद्ध के बाद की स्थिति के आस-पास होने वाले भारी शोर और धुंध में हम एक बात भूल गए हैं कि ईरान ने हमेशा माना है कि भारत को बातचीत की मुख्य मेज़ पर होना चाहिए. बेशक, यह तय करना भारत पर निर्भर है कि वह किस स्तर पर शामिल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान समझता है कि भारत एशिया में एक निर्णायक शक्ति बन गया है, और इस क्षेत्र में, समाधान में भारत की भागीदारी के बिना. भारत समस्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को समाधान का हिस्सा बनना होगा."
भारत और पाकिस्तान में से किस देश पर ज्यादा भरोसा करता है ईरान!
ईरान पाकिस्तान को एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर देखता है, लेकिन वह ज़्यादातर अमेरिका के प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) के तौर पर काम करता है. जबकि भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के तौर पर देखा जाता है. "अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ, तो पाकिस्तान और भारत के बारे में ईरान का नज़रिया यह है कि वे पाकिस्तान को एक अच्छे और दोस्ताना पड़ोसी के तौर पर देखते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि असल में पाकिस्तान अमेरिका का एक 'क्लाइंट स्टेट' (अमेरिका पर निर्भर देश) है. वे इसे समझते हैं. वे एक समझदार लोग और एक समझदार देश हैं. वे इस स्थिति को संभालते हैं. उनका कहना है कि अगर भारत हमसे असहमत होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के राष्ट्रीय हित की वजह से भारत हमसे असहमत है. लेकिन अगर पाकिस्तान हमसे असहमत होता है, तो ऐसा अमेरिका के कहने पर होता है. तो वे यह मानते हैं कि भारत एक स्वतंत्र शक्ति है और पाकिस्तान असल में—और हम कई कारणों से यह जानते हैं—काफी हद तक एक निर्भर शक्ति है."
राष्ट्रपति ट्रंप के NATO से दूर होने की मुख्य वजह क्या है?
अकबर ने कहा कि ट्रंप यूरोप से नाराज़ रहे हैं क्योंकि यूरोप बहुत सारे दावे और मांगें तो करता है, लेकिन असल में तैयार नहीं रहता. "आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से NATO से दूरी बना रहे हैं. इसकी दो वजह हैं. एक तो, मुझे लगता है, उनकी झुंझलाहट है कि यूरोप बहुत सारे दावे और मांगें करता है, लेकिन तैयार नहीं रहता. वह 'समझदार और ज़िम्मेदार' (adult in the room) बनना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है."