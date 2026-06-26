हथियारों के भंडार खत्म होने से अमेरिका पड़ा कमजोर, ईरान को मिली बढ़त

उन्होंने कहा, "ये असल में उस युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने की बातचीत है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था और ईरान और अमेरिका असल में इसी बात पर बातचीत कर रहे हैं कि उस सीधे टकराव से कैसे बाहर निकला जाए, जो निश्चित रूप से ईरान नहीं चाहता था. लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को शायद गलतफहमी हो गई थी कि यह मामला 48 घंटों में खत्म हो सकता है. ईरान ने साबित कर दिया है कि यह मामला न सिर्फ़ 48 घंटों में खत्म नहीं होने वाला है." अकबर ने आगे कहा कि अमेरिका ने माना है कि उसके हथियार खत्म हो गए हैं और वह ऐसी कमज़ोर स्थिति में है, जिसका तजुर्बा उसने पहले शायद ही कभी किया हो. "लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात हुई है जिस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं गया. अमेरिका ने माना है कि उसका हथियारों का भंडार खत्म हो गया है. उसकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं और इसलिए, अमेरिका ऐसी कमज़ोर स्थिति में है जैसी उसने पहले शायद ही कभी देखी हो. एक बार फिर, इन्वेंट्री और असलियत के बीच बहुत बड़ा अंतर था. और यह अंतर क्यों था? क्योंकि आपने दुश्मन को कम आंका."