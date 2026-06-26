Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /शांति वार्ता नहीं, युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा अमेरिका; एमजे अकबर का बड़ा दावा

शांति वार्ता नहीं, युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा अमेरिका; एमजे अकबर का बड़ा दावा

MJ Akbar On US Iran Talks: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि अमेरिका-ईरान बातचीत को शांति वार्ता कहना सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे पश्चिम एशिया के कई जटिल मुद्दे जुड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कमजोर स्थिति में है और भारत को क्षेत्रीय समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:15 AM IST
शांति वार्ता नहीं, युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा अमेरिका; एमजे अकबर का बड़ा दावा
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ताजिया जुलूस पर बिजली का कहर, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कई लोगों की मौत
muslim news58 min ago
2
madhya pradesh news1 hr ago
3
Italy Help America in War On Iran2 hrs ago
4
India Resumption Tourist Visa Service For Bangladesh3 hrs ago
5
Telangana NEWSJun 25