/मोहम्मद बशीर को उम्रकैद; ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर हमले की साज़िश मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

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Britain News: ब्रिटेन में ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर कथित आतंकी हमले की साज़िश रचने के इल्जाम में एक शख्स को जुमेरात (23 जुलाई) को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. इल्जाम है कि मुजरिम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मिलिट्री एकेडमी पर कथित आतंकी हमले की साज़िश रची थी. उसी दोस्त ने बाद में एक सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) में चाकू से जानलेवा हमला किया था. मोहम्मद बशीर अक्टूबर में 'योम किप्पुर' के दिन हुए मैनचेस्टर हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उस क्राइम की जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि उसने और चाकू से हमला करने वाले शख्स ने लंदन के पश्चिम में स्थित यू.के. डिफेंस एकेडमी में वैसी ही हिंसा की प्लानिंग बनाई थी, जहां ब्रिटिश सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है.
उसके दोस्त का मानना था कि यू.के. इज़राइली डिफेंस फोर्सेज़ को ट्रेनिंग दे रहा है. 31 साल के बशीर ने मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में आतंकवाद की कार्रवाई की तैयारी करने का जुर्म कबूल किया. रिहाई की किसी भी संभावना से पहले उसे कम से कम 17 साल जेल में बिताने होंगे. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने एक बयान में कहा, "मोहम्मद बशीर एक पक्का जिहादी और खतरनाक शख्स है, जो एक ऐसे हमले की प्लान बना रहा था, जिससे भारी तबाही हो सकती थी." "उसकी हरकतें हिंसक चरमपंथ के प्रति उसकी जान-बूझकर की गई और लगातार प्रतिबद्धता को दिखाती हैं."
पुलिस को मिलिट्री एकेडमी वाली साज़िश का पता जिहाद अल-शामी के जरिए 2 अक्टूबर को किए गए हमले की जांच के दौरान चला. अल-शामी ने मैनचेस्टर में हीटन पार्क कांग्रेगेशन सिनेगॉग के बाहर जमा लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पाक दिन हुई थी और एक शख्स को चाकू मारकर कत्ल कर दिया था. एक दीगर शख्स की मौत तब हो गई, जब पुलिस की गोली गलती से उसे लग गई. वह और दीगर लोग अल-शामी को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे थे. तीन दीगर शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.
35 साल के अल-शामी, जिसने इस्लामिक स्टेट समूह के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, को पुलिस ने गोली मारकर मार डाला था. सिनेगॉग हमले से दो महीने पहले, बशीर अल-शामी को मैनचेस्टर से ऑक्सफ़ोर्डशायर के श्रिवेनहम में मौजूद डिफेंस एकेडमी ले गया था, ताकि वहां का जायज़ा लिया जा सके. उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि वे बेस में कैसे घुसेंगे, कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे और नकली सुसाइड वेस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे. सज़ा सुनाते समय जस्टिस बॉबी चीमा-ग्रब ने बशीर से कहा, "मुझे यकीन है कि आपको और उसे उम्मीद थी कि आप दोनों शहीद हो जाएंगे और आपका इरादा दूसरों को मारने का था."
"यह डिफेंस एकेडमी पर हमला करने का एक व्यावहारिक प्लान था, जो काफी हद तक अल-शामी के जरिए सिनेगॉग पर किए गए हमले जैसा ही था; इसमें हाथ से इस्तेमाल होने वाले हथियारों और एक नकली सुसाइड वेस्ट का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा खून-खराबा करने की योजना थी." यह हमला कभी नहीं हुआ और सरकारी वकीलों ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाद में सिनेगॉग पर हुए हमले में बशीर की कोई भूमिका थी. सिनेगॉग पर हमले के दो दिन बाद बशीर यू.के. से चला गया और नवंबर में पाकिस्तान में एक पारिवारिक शादी से लौटने पर उसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दोनों लोगों के बीच हुए मैसेज उन दो फोन में मिले थे, जिन्हें फरवरी में कोर्ट के 'दूर रहने के आदेश' (स्टे-अवे ऑर्डर) का कथित तौर पर उल्लंघन करने और सितंबर में रेप के शक में गिरफ्तारी के दौरान अल-शामी से ज़ब्त किया गया था.
पुलिस ने अपने पास मौजूद सबूतों को न समझ पाने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि यह तय करना 'इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट' का काम होगा कि क्या मैसेज जल्दी मिलने से उस जानलेवा हमले को रोका जा सकता था. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के चीफ कॉन्स्टेबल स्टीफन वॉटसन ने कहा, “यह साफ़ है कि हमले से पहले हमारे पास मौजूद डेटा की समीक्षा न करना एक चूक थी." "मुझे इस बात से निराशा है कि पिछले अक्टूबर की भयानक घटनाओं से प्रभावित लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं."