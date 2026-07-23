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मोहम्मद बशीर को उम्रकैद; ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर हमले की साज़िश मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

Britain News: ब्रिटेन में मोहम्मद बशीर को कथित आतंकी हमले की साज़िश रचने के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. जांच में सामने आया कि उसने ब्रिटिश डिफेंस एकेडमी पर हमले की योजना बनाई थी. अदालत ने उसे खतरनाक चरमपंथी मानते हुए कम से कम 17 साल जेल में रहने का आदेश दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:23 PM IST
मोहम्मद बशीर को उम्रकैद; ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर हमले की साज़िश मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

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