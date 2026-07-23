/मोहम्मद बशीर को उम्रकैद; ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर हमले की साज़िश मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

"यह डिफेंस एकेडमी पर हमला करने का एक व्यावहारिक प्लान था, जो काफी हद तक अल-शामी के जरिए सिनेगॉग पर किए गए हमले जैसा ही था; इसमें हाथ से इस्तेमाल होने वाले हथियारों और एक नकली सुसाइड वेस्ट का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा खून-खराबा करने की योजना थी." यह हमला कभी नहीं हुआ और सरकारी वकीलों ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाद में सिनेगॉग पर हुए हमले में बशीर की कोई भूमिका थी. सिनेगॉग पर हमले के दो दिन बाद बशीर यू.के. से चला गया और नवंबर में पाकिस्तान में एक पारिवारिक शादी से लौटने पर उसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दोनों लोगों के बीच हुए मैसेज उन दो फोन में मिले थे, जिन्हें फरवरी में कोर्ट के 'दूर रहने के आदेश' (स्टे-अवे ऑर्डर) का कथित तौर पर उल्लंघन करने और सितंबर में रेप के शक में गिरफ्तारी के दौरान अल-शामी से ज़ब्त किया गया था.