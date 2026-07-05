Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /फीफा वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बना मोरक्को, 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फ़ाइनल में बनाई जगह

फीफा वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बना मोरक्को, 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फ़ाइनल में बनाई जगह

Morocco In Fifa World Cup: मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बना ली. अज़ेदीन ओनाही ने दो शानदार गोल किए. इस उपलब्धि के साथ मोरक्को एक से अधिक बार क्वार्टर फ़ाइनल में पहुँचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया. टीम अब खुद को टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार मान रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:32 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बना मोरक्को, 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फ़ाइनल में बनाई जगह
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मालेगांव: सरकारी ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट देख भड़के दक्षिणपंथी, नगर निगम को दी चेतावनी
Maharashtra newsJul 04
2
Uttar Pradesh newsJul 04
3
FIFA World Cup 2026Jul 04
4
Uttar Pradesh newsJul 04
5
UP NewsJul 04