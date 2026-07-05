/फीफा वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बना मोरक्को, 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फ़ाइनल में बनाई जगह

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Morocco In Fifa World Cup: मुस्लिम देश मोरक्को एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फ़ाइनल में पहुँच गया है और कोच मोहम्मद ओआहबी का मानना है कि उनकी टीम ने फुटबॉल की दिग्गज टीमों के बीच अपनी जगह बना ली है. अज़ेदीन ओनाही ने दो गोल करके मोरक्को को शनिवार (4 जुलाई) को राउंड ऑफ़ 16 में कनाडा पर 3-0 से जीत दिलाई. इसके साथ ही मोरक्को एक से ज़्यादा बार क्वार्टर फ़ाइनल में पहुँचने वाला पहला अफ़्रीकी देश बन गया.
ओआहबी ने कहा, "अब हम कोई सरप्राइज़ नहीं हैं. अब जब लोग मोरक्को के बारे में बात करते हैं, तो हम एक मज़बूत दावेदार के तौर पर जाने जाते हैं और यह गर्व की बात है. मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे." और इस वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बावजूद, मोरक्को के लक्ष्य और भी ऊँचे हैं. ओआहबी ने कहा, "हम आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। हम रुकना नहीं चाहते." साल 2022 में सेमीफ़ाइनल में पहुँचने वाली पहली अफ़्रीकी टीम बनने के बाद, यह मोरक्को का लगातार दूसरा मौका है जब वे अंतिम आठ टीमों में शामिल हुए हैं.
गोलकीपर यासीन बोनू ने कहा, "हमें अफ़्रीका का प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व है, क्योंकि यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ बहुत टैलेंट है और अफ़्रीका फ़ुटबॉल में सबसे ऊँचे स्तर पर रहने का हकदार है." कोई भी टीम गोल नहीं कर पा रही थी, तभी ओनाही ने अशरफ़ हकीमी की फ़्री किक पर बॉक्स के बाहर से दाहिने पैर से शॉट मारा और गेंद को निचले दाहिने कोने में पहुँचाकर 50वें मिनट में मोरक्को को 1-0 से आगे कर दिया. ओनाही ने 82वें मिनट में ब्राहिम डियाज़ के पास पर बॉक्स के बीच से दाहिने पैर से शॉट मारकर स्कोर 2-0 कर दिया.
सूफ़ियान रहीमी ने स्टॉपेज टाइम के आखिरी मिनट में एक और गोल किया। मोरक्को का मुक़ाबला गुरुवार को फ़ॉक्सबोरो, मैसाचुसेट्स में फ़्रांस से होगा, जिसने शनिवार को बाद में पैराग्वे को हराया था. इस हार के साथ ही वर्ल्ड कप के सह-मेज़बान कनाडा का ऐतिहासिक सफ़र खत्म हो गया; कनाडा ने शनिवार (4 जुलाई) के मैच तक पहुँचने के लिए दक्षिण अफ़्रीका को 1-0 से हराकर अपना पहला नॉकआउट राउंड मैच जीता था. यह देश सिर्फ़ तीसरी बार वर्ल्ड कप में खेल रहा था और इस सफ़र ने उस देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो आम तौर पर पिच के बजाय हॉकी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. कनाडा के कोच जेसी मार्श ने मैच के बाद टीम को अपना संदेश दिया. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मुझे उन पर गर्व है और मैंने उन्हें यह समझने की चुनौती दी कि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ हर समय इस तरह खेल सकते हैं."
उन्होंने कहा, "हम उस दिन बेहतर हो सकते हैं। और फिर चुनौती यह है कि क्या हम 90 मिनट तक उस स्तर को बनाए रख सकते हैं?" टूर्नामेंट में आने पर FIFA रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ़ 16 में जगह बनाई और उस देश को वर्ल्ड कप से सबसे जल्दी बाहर कर दिया. मार्श ने मोरक्को जैसी मज़बूत टीम के ख़िलाफ़ अपनी टीम के प्रदर्शन और कनाडा द्वारा ज़्यादातर समय मैच पर नियंत्रण रखने की तारीफ़ की. उन्होंने कहा, "जिस तरह से हमने दबाव बनाया, जिस तरह से हम मैच में बने रहे, जो क्वालिटी हमने दिखाई, मैच पर जो कुल मिलाकर असर डाला, उसमें हम बेहतर थे."
उन्होंने कहा, "हम आज दुनिया की 7वीं नंबर की टीम से बेहतर थे।" जब उन टिप्पणियों के बारे में बताया गया तो ओआहबी ने ज़ोरदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, "इंटेंसिटी के मामले में वे अच्छे थे।" "वे 98 मिनट तक अच्छे थे. क्या वे बेहतर थे? यह कहना मुश्किल है. 3-0 से हारने के बाद ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए." कनाडा के पास देर से गोल करने के कुछ मौके थे. 78वें मिनट में जोनाथन डेविड को बॉक्स के बाहर से फ़्री किक मिली, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया. ठीक उसके बाद, ताजोन बुकानन के लगभग 30 गज की दूरी से लगाए गए शॉट को बोनू ने डाइव लगाकर रोक दिया. कनाडा में मोरक्कन माता-पिता के घर जन्मे बोनू ने तीन बचाव किए. इस जीत ने मोरक्को के प्रशंसकों के लिए घर पर ज़बरदस्त जश्न का माहौल बना दिया.