/फीफा वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बना मोरक्को, 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फ़ाइनल में बनाई जगह

सूफ़ियान रहीमी ने स्टॉपेज टाइम के आखिरी मिनट में एक और गोल किया। मोरक्को का मुक़ाबला गुरुवार को फ़ॉक्सबोरो, मैसाचुसेट्स में फ़्रांस से होगा, जिसने शनिवार को बाद में पैराग्वे को हराया था. इस हार के साथ ही वर्ल्ड कप के सह-मेज़बान कनाडा का ऐतिहासिक सफ़र खत्म हो गया; कनाडा ने शनिवार (4 जुलाई) के मैच तक पहुँचने के लिए दक्षिण अफ़्रीका को 1-0 से हराकर अपना पहला नॉकआउट राउंड मैच जीता था. यह देश सिर्फ़ तीसरी बार वर्ल्ड कप में खेल रहा था और इस सफ़र ने उस देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो आम तौर पर पिच के बजाय हॉकी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. कनाडा के कोच जेसी मार्श ने मैच के बाद टीम को अपना संदेश दिया. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मुझे उन पर गर्व है और मैंने उन्हें यह समझने की चुनौती दी कि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ हर समय इस तरह खेल सकते हैं."