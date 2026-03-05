साइप्रस ड्रोन हमला- मिडिल ईस्ट में विस्फोट; इजरायल इन देशों को जंग में धकेलने की रच रहा साजिश!

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हर हमले का आरोप अक्सर सीधे ईरान पर लगा दिया जाता है, लेकिन कई मामलों में बाद में तस्वीर कुछ और ही सामने आती है. ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले को लेकर सामने आया है, जहां शुरुआती आशंकाओं के उलट अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि साइप्रस में स्थित ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स के अक्रोतिरि सैन्य अड्डे पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था, जिस तरह से कि शुरुआत में आरोप लगाए जा रहे थे. अधिकारियों का मानना है कि यह "शाहेद ड्रोन" की तरह था, जो इतवार (1 मार्च) को बेहद नीचे और धीमी गति से उड़ते हुए रडार से बच गया.

ईरान नहीं तो, साइप्रस में हमले के लिए जिम्मेदार कौन?

यह ड्रोन अड्डे पर मौजूद एक हैंगर से टकराया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी यू-2 जासूसी विमानों के लिए किया जाता है. टकराने के बाद ड्रोन में आग लग गई. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हैंगर के अंदर मौजूद उपकरणों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि, ब्रिटेन अब तक यह साफ नहीं कर पाया है कि यह ड्रोन आखिर कहां से लॉन्च किया गया था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि शुरुआती आशंकाओं मुताबिक यह ड्रोन लेबनान या वेस्ट इराक में सक्रिय किसी ईरान समर्थक मिलिशिया के जरिये लॉन्च किया गया हो सकता है, लेकिन जांच के बावजूद अभी तक यह पक्का तौर पर तय नहीं किया जा सका है कि ड्रोन किस जगह से उड़ाया गया था. ब्रिटेन के अखबार द सन ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा कि ड्रोन के प्रकार, उसकी मारक दूरी और तकनीकी क्षमताओं के आधार पर रक्षा खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि यह ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था.

यह भी पढ़ें: ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, लेकिन US एजेंसी ने ट्रंप और नेतन्याहू को कर दिया नंगा

साइप्रस ने ब्रिटेन के रवैये से नाखुश क्यों?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के मुताबिक, यह ड्रोन उस घोषणा से पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने इतवार शाम को कहा था कि अमेरिका को ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी. इस घटना को लेकर साइप्रस सरकार ने ब्रिटेन की कड़ी आलोचना की है. साइप्रस का कहना है कि ब्रिटेन ड्रोन को अड्डे तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा और द्वीप पर रहने वाले लोगों को समय रहते कोई चेतावनी भी नहीं दी गई.

मशहूर पत्रकार के दावे ने खोली इजरायल की कलई?

इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकार टकर कार्लसन ने बड़ा दावा किया है. टकर कार्लसन ने कहा कि सऊदी अरब और कतर में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है. टकर कार्लसन ने सोमवार को अपने शो में कहा कि सऊदी अरब और कतर ने ऐसे इजरायली मोसाद एजेंटों को पकड़ा है, जो इन देशों में बम धमाकों की योजना बना रहे थे. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब खाड़ी के ये देश पहले से ही ईरान के हमलों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में इजरायल इन देशों में बम धमाके क्यों करवाना चाहेगा?

कार्लसन ने अपने कार्यक्रम में कहा, "इजरायल खाड़ी देशों में बम धमाके क्यों करेगा, जबकि इन देशों पर ईरान भी हमला कर रहा है? क्या वे एक ही पक्ष में नहीं हैं?" उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल सिर्फ ईरान को ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे देशों को भी निशाना बनाना चाहता है. कार्लसन ने अपने शो में यह भी आरोप लगाया कि इजरायल जानबूझकर अमेरिका के अरब सहयोगी देशों के बीच अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है.

ब्रिटेन के अधिकारियों के साइप्रस में हमले के पीछे ईरान का हाथ होने से इंकार के बाद कार्लसन का दावा कई मायनों में अहम है. इजरायल पर पहले से ही पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंकने की साजिश के आरोप लगते रहे हैं. टकर कार्लसन के दावों ने इजरायल के साजिशों को बेनकाब कर दिया है. मिडिल ईस्ट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की मानें तो शायद इजरायल के इस मंसूबे के भनक कई अरब देशों को है, इसलिए वह ईरान पर जवाबी हमले नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि साइप्रस पर हुए हमले के पीछे मोसाद का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है, ताकि ब्रिटेन भी इसका बदला लेने के लिए जंग में कूद पड़े.

यह भी पढ़ें: कतर में फंसे भारतीयों के लिए जरूरी खबर; दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, दी खास सलाह