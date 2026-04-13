दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार मुसलमान, यहूदियों पर हमले बढ़े लेकिन ग़ज़ा नरसंहार से कम

Religious Violence against Muslim and Jews: साल 2020 से 2026 के बीच दुनिया भर में मुसलमान सबसे ज्यादा मजहबी हिंसा और जंगों के शिकार रहे. खासकर ग़ज़ा, अफ्रीका और भारत में. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहूदियों पर हमलों में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय पर असर सबसे ज्यादा असर पड़ा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कई संस्थान ग़ज़ा नरसंहार के बाद यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत को कम करने के लिए "एंटीसेमिटिक हेट क्राइम" को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है.
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दुनियाभर में मुसलमानों पर मजहबी पहचान के आधार पर बढ़ती हिंसा और हमलों ने एक बार फिर इंसानियत और सह-अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ अलग-अलग देशों में मुसलमानों को उनकी पहचान, पहनावे और मजहबी मान्यताओं की वजह से निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहूदियों के खिलाफ भी जानलेवा हमलों में बीते सालों में इजाफा हुआ है. भारत जैसे देश में भी कई मामलों में मुस्लिम समुदाय को दक्षिणपंथी या हिंदूवादी संगठनों के जरिये निशाना बनाए जाने की घटनाएं चर्चा में रही हैं.
बीते पांच सालों में मजहबी आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा हिंसा मुसलमानों के साथ हुई हैं. इस तरह की घटनाएं किसी देश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है. एक्सपर्ट्स ने मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है. भ्रामक खबरों की वजह से उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, नतीजतन मुसलमानों के खिलाफ हिंसा देखने को मिलती है, और कई मालमों में यह हिंसा जानलेवा साबित होती है. इसके उलट यहूदियों के खिलाफ ग़ज़ा नरसंहार के बाद हिंसा और भेदभाजव की घटनाएं बढ़ी हैं.
साल 2020 से 2026 के बीच दुनिया भर में मुसलमानों की मौतें जंग, आतंकवादी हमलों, सशस्त्र संघर्षों और साम्प्रदायिक हिंसा में हुई हैं. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे ACLED, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़ों के मुताबिक, इन मौतों में बड़ी संख्या इजरायल और अमेरिका के जरिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से थोपी गई जंग से हुई है. अरब देशों के साथ अफ्रीका, और एशियाई देशों में मुसलमान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. आइये कुछ जंगों पर नजर डालते हैं, जो मुस्लिम देशों पर थोपी गईं, महज मजहब के आधार पर. सबसे पहले बात करते हैं ग़ज़ा की.
ग़ज़ा में 72000 से ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार
7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजरायल-हमास जंग ने ग़ज़ा को सबसे बड़े मानवीय संकट में धकेल दिया. ऐतिहासिक रुप से अमेरिका और यूरोपी देशों के संरक्षण में इजरायल लगातार फिलिस्तीन में हत्याएं कर रहा है. ग़ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 तक 72,000 से 75,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे. इस दौरान 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हुए.
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बीते साल अक्टूबर 2025 में सीजफायर लागू होने के बावजूद हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी और सैकड़ों लोगों की मौत जारी रही. वेस्ट बैंक में भी 1,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई. इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों को हुआ. फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए आए दिन इजरायली फौजियों की सिक्योरिटी में यहूदी समुदाय के लोग फिलिस्तीनियों की संपत्ति पर अलग-अलग इलाकों में कब्जा करते हैं. विरोध करने पर इजरायली फौज या स्थानीय यहूदी समुदाय के लोग उनकी हत्या कर देते हैं, और उनको कोई सजा नहीं होती है.
अफ्रीका और म्यांमार में मजहब के नाम पर कहर
अफ्रीका के साहेल क्षेत्र, जिसमें बुरकिना फासो, नाइजर और माली शामिल हैं, और नाइजीरिया में आतंकवादी संगठनों ने भारी तबाही मचाई. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ साल 2025 में दुनिया भर में आतंकवाद से 5,582 मौतें हुईं, जिनमें से 51 फीसदी साहेल क्षेत्र में हुईं. नाइजीरिया में 2025 के दौरान 750 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे. इन मौतों में से 80 फीसदी के लिए बोको हराम और ISWAP जैसे संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जाता है. इसी तरह एक अफ्रीक मुल्क सूडान के गृहयुद्ध में कुल 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी. यह मौतें बीते महज कुछ सालों में दर्ज की गई हैं.
साउथ ईस्ट एशिया में स्थित म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत भी कमोबेश ग़ज़ा और अफ्रीकी मुसलमानों की तरह है. साल 2024-2025 के दौरान आर्कन आर्मी और फौज के हमलों में सैकड़ों रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए, जिसमें एक हमले में 200 से ज्यादा मौतें शामिल हैं. इसके अलावा, समुद्र में नाव डूबने की घटनाओं में भी कई लोगों की जान चली गई.
म्यांमार में साल 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुए गृहयुद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय खासतौर पर से आंग सान सू की सरकार और म्यांमार की फौज के निशाने पर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हालात को "जनसंहार" करार दिया गया. इसकी वजह से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को पड़ोसी मुल्क भारत, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ी. वहां भी उन्हें भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. इस घटना की वजह से म्यांमार की स्टेट काउंसल रही म्यांमार आंग सान सू की से शांति का "नोबेल पुरस्कार" वापस लेने की पुरजोर मांग उठी, लेकिन कमेटी ने इन मांगों को खारिज कर दिया.
भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा में गई जानें
अब बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की. यहां भी साल 2020 से 2026 के बीच मुसलमानों के खिलाफ मजहबी पहचान के आधार पर हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2017 के बाद हेट क्राइम या मॉब लिंचिंग का अलग डेटा जारी करना बंद कर दिया है, इसलिए ये आंकड़े मुख्य रूप से स्वतंत्र संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.
साल 2020 से लेकर 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा के मामले अलग-अलग सालों में अलग स्तर पर सामने आए. साल 2020 में कोविड लॉकडाउन की वजह से ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलीं. हालांकि, वैश्विक महामारी के दौरान तबलीगी जमात और मुसलमानों को कोराना जैसी बीमारी के जिम्मेदार ठहराया गया है. इस साल मजहबी आधार करीब 23 मामले सामने आए, जिनमें से 3 मुसलमानों की मौत हो गई. इसके बाद 2023 में फिर से इजाफा देखा गया, जब 21 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए और ज्यादातर पीड़ित मुसलमान थे.
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साल 2024 में 13 घटनाओं में 9 मुसलमानों की मौत हुई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 15 तक बताई गई. 2025 में हालात और गंभीर नजर आए, जहां 14 घटनाओं में 8 मुसलमानों की मौत हुई, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में 27 मौतों का दावा किया गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है. इसी दौरान 29 सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए. 13 राज्यों में 26 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं और 200 से ज्यादा लोग अलग-अलग हमलों में घायल हुए.
इन हमलों के पीछे कई वजहें सामने आईं, जैसे गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद जैसे आरोप लगाए. बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों बांग्लादेशी बताया गया, त्योहारों के दौरान तनाव या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए. हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां लोगों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया. विशेष रुप से दक्षिणपंथी शासित राज्यों में मुसलमानों पर हिंसा की घटनाएं सामने आईं, लेकिन कई मामलों में पुलिस और प्रशासन ने मामूली कार्रवाई की. दोषियों के जेल से बाहर आने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर गाजे-बाजे के साथ स्वागत करते हुए देखा गया.
2026 के शुरुआती महीनों में भी ऐसी घटनाएं जारी रहने की खबरें हैं, हालांकि पूरा डेटा अभी सामने नहीं आया है। मॉब लिंचिंग के अलावा, हेट स्पीच और सामाजिक बहिष्कार भी बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। त्योहारों और जुलूसों के दौरान मस्जिदों और दुकानों को निशाना बनाना, दाढ़ी या टोपी पहनने पर सवाल उठाना और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना आम होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 1,318 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ थीं।
यहूदियों पर हमलों में भी बढ़ोतरी
अब बात करते हैं यहूदियों के साथ हिंसा और भेदभाव के घटनाओं की. मुसलमानों के साथ हुई घटनाओं के मुकाबले यहूदी समुदाय के आंकड़े बहुत कम हैं. हालांकि, यहूदी मालिकाना हक वाले दक्षिणपंथी मीडिया समूहों ने इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया. कई एक्सपर्ट्स ने इसकी वजह सहानुभूति हासिल करने को लेकर आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के आरोप लगाए ताकि ग़ज़ा की घटनाओं के बाद यहूदी समुदाय और इजरायल के खिलाफ पैदा हुई नफरत को खत्म किया जा सके.
तेल अवीव यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने यहूदी समुदाय के साथ मजहबी आधार पर मौतों और हिंसा का जिक्र किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ घातक हिंसा का स्तर पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा रहा. साल 2025 में एंटीसेमिटिक (यहूदी विरोधी) हमलों में 20 लोगों की मौत हुई. इनमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का समारोह के दौरान हुआ हमला सबसे बड़ा था, जिसमें 15 लोगों की जान गई. इसके अलावा अमेरिका (वॉशिंगटन डीसी और कोलोराडो) और ब्रिटेन (मैनचेस्टर) में भी ऐसे हमले हुए.
रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में हमास के हमले और उसके बाद ग़ज़ा जंग शुरू होने के बाद एंटीसेमिटिक घटनाओं में तेजी आई. साल 2025 को 1994 के बाद सबसे खौफनाक साल बताया गया, जब अर्जेंटीना में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हमले में 85 लोग मारे गए थे. ब्रिटेन में 2025 में 3,700 एंटीसेमिटिक घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं. कनाडा में यह संख्या 6,800 तक पहुंच गई, जो 2022 की तुलना में तीन गुना ज्यादा है. ऑस्ट्रेलिया में भी घटनाओं में लगातार इजाफा देखा गया.
यहूदियों पर किसने किए हमले?
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 588 एंटीसेमिटिक (यहूदी विरोधी) घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि बीते साल यानी 2024 यह संख्या महज 492 थी. वहीं, 2022 में पूरे साल में ऑस्ट्रेलिया में कुल 472 ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, जहां यहूदियों पर हमला हुआ. स्टडी के रिसर्च डायरेक्टर कार्ल योंकर के मुताबिक, ज्यादातर हमले ऐसे लोगों के जरिये किए गए जो अकेले ही काम करते हैं, जिससे उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है. उन्होंने बताया कि इन हमलों में अक्सर कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ईसाइयों की है, और उसके बाद मुस्लिम शामिल हैं. कई मामलों में हमलावर बेरोजगार होते हैं और आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं.
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