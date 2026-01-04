टिक टॉक वीडियो से नेपाल में फैली नफरत की आग, हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद में की तोड़फोड़

Nepal Communal Violence Incident: नेपाल में एक टिकटॉक वीडियो को लेकर दो समुदायों में बवाल खड़ा हो गया है. उग्र हिंदूवादी भीड़ ने नेपाल के धनुषा जिले के बीरगंज कस्बे में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की. मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना से मुस्लिम समाज में आक्रोश फैला, जिसके बाद नेपाल के परसा जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. वहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे. पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बरकरार है.

दरअसल, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो मुस्लिम युवकों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला वीडियो अपलोड किया. इसी को लेकर शनिवार (3 जनवरी) उग्र हिंदूवादी भीड़ ने बीरगंज कस्बे में स्थित एक मस्जिद में तोड़फोड़ की. पुलिस ने बताया कि टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोग बीरगंज में सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और स्थानीय पुलिस थाने में तोड़फोड़ की, तब पुलिस ने बल प्रयोग किया. पुलिस ने बताया कि बीरगंज में स्थिति अब नियंत्रण में है.

परसा जिले के पुलिस अधिकारी भोला दहल ने कहा कि परसा जिले में दो जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे. उन्होंने मुस्लिम समाज के नेताओं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने वालों, शांति भंग करने या धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कहा कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया खातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.