/वाशिंगटन में ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और ईरान पर मंथन

अमेरिका के दौरे को लेकर नेतन्याहू ने क्या कहा?

इन मुलाकातों की बारंबारता और अहमियत पर रौशनी डालते हुए नेतन्याहू ने कहा, "मैं अपने दोस्त, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए वाशिंगटन जा रहा हूँ. उनके दूसरे कार्यकाल के लिए सदर चुने जाने के बाद से यह उनके साथ मेरी आठवीं बैठक है, जो किसी भी दीगर बैनुल-अकवामी नेता की तुलना में ज्यादा है. यह एक बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है." उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री के तौर पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इन मुश्किल समय में हमें बहुत दृढ़ संकल्प और समझदारी के साथ काम करना होगा."