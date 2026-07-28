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वाशिंगटन में ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और ईरान पर मंथन

Netanyahu Meets Donald Trump: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं. दोनों नेताओं के बीच ईरान से जुड़े सुरक्षा खतरों, मिडिल ईस्ट की स्थिति और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा होगी. नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की सुरक्षा और भविष्य को मजबूत बनाना उनकी इस यात्रा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:32 AM IST
वाशिंगटन में ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और ईरान पर मंथन

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