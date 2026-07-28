/वाशिंगटन में ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और ईरान पर मंथन

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Netanyahu Meets Donald Trump: इजरायल के वजीर-ए-आला बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार (27 जुलाई) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाई-लेवल बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे. इस बातचीत में मिडिल ईस्ट की क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान के साथ टकराव को द्विपक्षीय एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है. रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ चर्चा के दौरान तेहरान से मिलने वाले खतरों से निपटना उनका मुख्य उद्देश्य होगा.
नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा किए गए एक बयान में कहा, "हम एजेंडे में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले ईरान पर बात होगी. जाहिर है, हमारा टार्गेट अपनी सिक्योरिटी की रक्षा करना और अपने आस-पास शांति का दायरा बढ़ाना है. मैं एक साफ टार्गेट के साथ इस मिशन पर जा रहा हूँ. अपने प्यारे देश इजरायल की सुरक्षा, मजबूती और भविष्य को यकीनी बनाना." यह दौरा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के बीच आठवीं आमने-सामने की द्विपक्षीय बैठक है, जो वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच करीबी तालमेल को दर्शाती है.
अमेरिका के दौरे को लेकर नेतन्याहू ने क्या कहा?
इन मुलाकातों की बारंबारता और अहमियत पर रौशनी डालते हुए नेतन्याहू ने कहा, "मैं अपने दोस्त, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए वाशिंगटन जा रहा हूँ. उनके दूसरे कार्यकाल के लिए सदर चुने जाने के बाद से यह उनके साथ मेरी आठवीं बैठक है, जो किसी भी दीगर बैनुल-अकवामी नेता की तुलना में ज्यादा है. यह एक बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है." उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री के तौर पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इन मुश्किल समय में हमें बहुत दृढ़ संकल्प और समझदारी के साथ काम करना होगा."
ट्रंप ने नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का किया था ऐलान
नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा का ऐलान ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में अपने संबोधन के दौरान की थी. यह तय बैठक, कुछ हफ़्ते पहले दोनों नेताओं के बीच हुई फ़ोन पर बातचीत के बाद हो रही है. उस बातचीत में नेतन्याहू ने अमेरिका की स्थापना की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप को बधाई दी थी और दोनों सहयोगी देशों के बीच मज़बूत रिश्तों की तारीफ़ की थी.