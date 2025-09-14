नेतन्याहू की खैर नहीं! ग़ज़ा नरसंहार के लिए न्यूयॉर्क में जेल का खतरा, मामदानी ने दी चेतावनी
नेतन्याहू की खैर नहीं! ग़ज़ा नरसंहार के लिए न्यूयॉर्क में जेल का खतरा, मामदानी ने दी चेतावनी

Zohran Mamdani on Israel War Crimes: न्यूयॉर्क मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी ने कहा कि अगर वे चुनाव जीत गए, तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगमन पर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देंगे. मामदानी ने नेतन्याहू को ग़ज़ा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार करार दिया. उनके इस बयान से न्यूयॉर्क की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:43 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

New York Mayor Candidate Zohran Mamdani: ग़ज़ा में इजराइल के जरिये किए जा रहे हिंसक हमलों और बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्याओं ने दुनियाभर में सनसनी मचा दी है. इस नरसंहार में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी और क्रूर नीतियों की भी निंदा हो रही है. ऐसे में न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर नेतन्याहू सरकार और अमेरिका में उनके करीबी सकते में हैं.

भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी ने कहा है कि अगर वे न्यूयॉर्क के मेयर चुने जाते हैं, तो वे शहर में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगमन पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) को आदेश देंगे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. मामदानी ने इस ऐलान को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू को 'जंगी अपराधी' करार दिया और कहा कि वे ग़ज़ा में हो रही नरसंहार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं.

ज़ोहरान मामदानी ने यह भी कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए, तो वे अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (ICC) के जरिये जारी वॉरंट का पालन करेंगे और पुलिस को हवाई अड्डे पर ही उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश देंगे. हालांकि, अमेरिकी कानूनी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह कदम लगभग असंभव है और इससे संघीय कानून का उल्लंघन भी हो सकता है.

अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और उसके अख्तियार यानी राइट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता है. विवादित बयानों के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में ICC के खिलाफ कार्रवाई की थी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अदालत का अमेरिका और इजराइल पर कोई अधिकार नहीं है.

वहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इन धमकियों को नकारते हुए कहा कि वह ज़ोहरान मामदानी के बयान से परेशान नहीं हैं. ज़ोहरान मामदानी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में रहकर भी ऐसे सैन्य फैसले किए, जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट में आम लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है.  

हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना यूनिवर्सिटी के सर्वे में पाया गया कि न्यूयॉर्क के आम लोग ज़ोहरान मामदानी के इस कड़े रुख का समर्थन करते हैं. यहूदियों के वोट में ज़ोहरान मामदानी को मामूली बढ़त मिली है. यह बढ़त लगभग 30 फीसदी है, जो मौजूदा मेयर एरिक एडम्स और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कौमो के करीब है. ऐसे में ज़ोहरान मामदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर निर्वाचित होते हैं, तो इजराइल और अमेरिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

