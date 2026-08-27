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मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में बढ़ी हलचल, हिंदू संगठनों ने मेयर जोहरान ममदानी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की

RSS Chief Mohan Bhagwat New York Visit: न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले कुछ हिंदू-अमेरिकी संगठनों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. संगठनों ने शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 27, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:18 PM IST
मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में बढ़ी हलचल, हिंदू संगठनों ने मेयर जोहरान ममदानी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की

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Zeeshan Alam

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जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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