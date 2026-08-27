/मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में बढ़ी हलचल, हिंदू संगठनों ने मेयर जोहरान ममदानी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की

भारत पहले भी यूएससीआईआरएफ की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी रिपोर्टों और आकलनों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उन्हें अपने आंतरिक मामलों में दखल करार दे चुका है. इस बीच, सिएटल सिटी काउंसिल की पूर्व सदस्य क्षमा सावंत ने भी मेयर ममदानी से मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को रोकने की मांग की है. उन्होंने हिंदू मानवाधिकार संगठन, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और अन्य संगठनों का धन्यवाद किया, जो इस कार्यक्रम के विरोध में अभियान चला रहे हैं. मेयर ममदानी ने कहा है कि वे इस कार्यक्रम के विरोध में हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर प्रशासन के पास है या नहीं.