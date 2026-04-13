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न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आम लोगों से किया ये बड़ा वादा, 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर मनाया जश्न

Mayor Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने की खुशी मनाई. इस दौरान उन्होंने अपने पुराने वादों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि पिछले 102 दिनों से अपने वादों के मुताबिक काम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कुछ नए वादे भी किए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:10 AM IST

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न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आम लोगों से किया ये बड़ा वादा, 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर मनाया जश्न

Mayor Zohran Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने रविवार (12 अप्रैल) को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक रैली की. इस दौरान उन्होंने अपनी शुरुआती उपलब्धियों को गिनाया और भविष्य के लक्ष्य तय किए, साथ ही यह वादा किया कि वे शहर के कामकाजी वर्ग पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए नेतृत्व करेंगे. 

अपने पहले कार्यकाल की एक शुरुआती उपलब्धि हासिल करने के कुछ ही दिनों बाद, भीड़ के सामने ममदानी ने कहा कि उन्होंने यह वादा करते हुए पद संभाला था कि "सिटी हॉल का एक ही मकसद होगा: इस शहर को कल के मुकाबले आज ज़्यादा लोगों का अपना शहर बनाना." उन्होंने कहा, "102 दिनों से, हमने ठीक यही करने की कोशिश की है." अपने प्रशासन की शुरुआती उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के बाद, उन्होंने कुछ नई योजनाओं की ओर रुख किया.

उन्होंने कहा कि पहली योजना उनके चुनावी वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगी: शहर द्वारा संचालित किराने की दुकानों की एक श्रृंखला खोलना. उन्होंने बताया कि पहली दुकान अगले साल खुलेगी, और बाकी दुकानें अंततः शहर के पाँचों इलाकों (boroughs) में से हर एक में एक दुकान, उनके चार साल के कार्यकाल के अंत तक खुल जाएँगी. डेमोक्रेट ममदानी ने कहा, "हमारी दुकानों में अंडे सस्ते होंगे. ब्रेड सस्ती होगी. अब किराने की खरीदारी कोई न सुलझने वाली पहेली नहीं रहेगी." 

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इसके अलावा, मेयर ने शहर के ढक्कन वाले कूड़ेदान कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा, "काली थैलियों को अलविदा कहिए और कूड़ेदानों का स्वागत कीजिए," और वादा किया कि 2031 के अंत तक इस पहल को पूरे शहर में लागू कर दिया जाएगा और उन्होंने बसों को तेज़ और मुफ़्त बनाने के अपने चुनावी वादे को दोहराते हुए कहा कि वे कुछ मार्गों पर बस सेवाओं की गति बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे बस का किराया खत्म करने का अपना वादा कैसे पूरा करेंगे. उन्होंने कहा, "आज रात, हम 'तेज़' सेवा तो दे रहे हैं, और हम 'मुफ़्त' सेवा देने के लिए अल्बानी (गवर्नर और राज्य विधायिका) के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं," यहाँ उनका इशारा गवर्नर और राज्य विधायिका की ओर था, जिनका उनके एजेंडे के कुछ हिस्सों पर काफ़ी प्रभाव है.

ममदानी के बोलने से पहले, भीड़ ने शहर के परिवहन विभाग के एक कर्मचारी को सुना, जिसने ममदानी के गड्ढे भरने के अभियान के बारे में बताया; एक किरायेदार आयोजक ने मेयर के किरायेदारों पर दिए जा रहे ध्यान की तारीफ़ की; और एक माँ ने शहर में बच्चों की देखभाल के कार्यक्रमों का विस्तार करने के उनके प्रयासों का समर्थन किया. ममदानी ने मंच पर आने के कुछ ही देर बाद भीड़ से कहा, "अब शहर की सरकार अपनी ही परछाई से नहीं डरेगी." "अगर किसी को डरना चाहिए, तो उन्हें डरना चाहिए जो मेहनतकश लोगों का फ़ायदा उठाते हैं." 34 साल के ममदानी ने जनवरी में पदभार संभाला. उनका चुनाव अभियान न्यूयॉर्क शहर को रहने के लिए ज़्यादा किफ़ायती जगह बनाने पर केंद्रित था, और उन्होंने अपने एजेंडे का मुख्य लक्ष्य सरकार की विशाल शक्ति को शहर के संघर्षरत मेहनतकश वर्ग की मदद करने की दिशा में मोड़ना बनाया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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