नाइजीरिया सेना का रेस्क्यू मिशन कामयाब, बंदूकधारियों के चंगुल से बच्चों और महिलाओं को बचाया

Nigeria News: पिछले महीने नाइजीरिया के उत्तर-मध्य क्षेत्र में एक अनाथालय से बच्चों और महिलाओं को बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था. नाइजीरिया की सेना ने बंदूकधारियों के कब्जे से सात बच्चों और दो महिलाओं को रिहा करा लिया है. इस बात का ऐलान नाइजीरिया की सेना ने बुधवार (6 मई) को ऐलान किया.

नाइजीरिया के कोगी राज्य के अधिकारियों ने बताया कि बीते 26 अप्रैल को कोगी राज्य की राजधानी लोकोजा के एक "सुनसान इलाके" में बंदूकधारियों ने एक इस्लामी अनाथालय पर हमला किया और वहां से 23 छात्रों को अगवा कर लिया. अगवा किए गए लोगों में से 15 को तुरंत बचा लिया गया था. नाइजीरिया सेना के प्रवक्ता हसन अब्दुल्लाही ने एक बयान में बताया कि सेना के जवानों ने राज्य के ही एक जंगल वाले इलाके में पीड़ितों को रोककर उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया.

अब्दुल्लाही ने कहा, "बचाए गए पीड़ितों में पांच लड़के, दो लड़कियां और दो वयस्क महिलाएं शामिल हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अनाथालय के मालिक की पत्नियां हैं." इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी समूह ने नहीं ली है. विश्लेषकों के मुताबिक सशस्त्र समूह स्कूलों पर हमले करते हैं और छात्रों को अगवा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान खींचने और भारी फिरौती वसूलने के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है. पूरे नाइजीरिया में अब तक सैकड़ों छात्रों को अगवा किया जा चुका है.

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बता दें कि बंदूकधारियों ने जिस इस्लामिक अनाथालय से बच्चों और महिलाओं को अगवा किया था, वह अनाथालय अवैध तरीके से चलाया जा रहा था. नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के लोग रहते हैं. उत्तरी नाइजीरिया में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं और दक्षिणी नाइजीरिया में ईसाई समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं.