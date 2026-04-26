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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल का अबू धाबी दौरा; UAE प्रेसिडेंट से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

India UAE Relations: भारत ने मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कूटनीतिक सक्रियता तेज करते हुए UAE और सऊदी अरब के साथ सुरक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक हितों पर अहम वार्ताएं कीं. अजीत डोभाल की पहल से भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संतुलित रुख का संदेश दिया.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:49 AM IST

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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल का अबू धाबी दौरा; UAE प्रेसिडेंट से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

India UAE Relations: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शनिवार (25 अप्रैल) को अबू धाबी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों पर चर्चा की. 

इस बैठक का मुख्य फोकस सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक हितों और इज़राइल-ईरान युद्ध के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आपसी तालमेल पर था. इससे पहले 20 अप्रैल को, डोभाल ने खाड़ी देशों तक भारत की पहुँच बढ़ाने की पहल के तहत सऊदी अरब का दौरा किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किए गए इस दौरे में सऊदी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें शामिल थीं, जिनमें ऊर्जा और विदेश मामलों को संभालने वाले मंत्री, साथ ही सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे.

एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि डोभाल ने सऊदी के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और अपने सुरक्षा समकक्ष के साथ उच्च-स्तरीय चर्चाएँ कीं. जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री के निर्देशों पर, खाड़ी देशों तक हमारी पहुँच बनाने की पहल जारी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 19 अप्रैल को सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और विदेश मंत्री, साथ ही अपने समकक्ष के साथ बैठकें कीं. ये बैठकें क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में सहायक रहीं."

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इन वार्ताओं को क्षेत्रीय अस्थिरता पर विचारों के एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों को और पक्का करने की दिशा में एक कदम के रूप में बताया गया। चर्चाओं का मुख्य केंद्र भारत-सऊदी संबंधों के लिए ज़रूरी चार "मुख्य स्तंभ" थे: वैश्विक व्यापार मार्गों पर खतरों के बावजूद स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना; होर्मुज़ जलडमरूमध्य और व्यापक फ़ारसी खाड़ी में चिंताओं को दूर करना; खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय को बढ़ाना; और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना.

जैसे-जैसे क्षेत्रीय तनाव का असर लेबनान, सीरिया और यमन पर पड़ रहा है, भारत ने एक संतुलित कूटनीतिक रुख बनाए रखा है। हालाँकि इस संघर्ष ने शिपिंग गलियारों को बाधित किया है और मानवीय चिंताओं को बढ़ाया है, फिर भी नई दिल्ली सभी युद्धरत पक्षों से संयम बरतने, संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने की वकालत करता रहा है.

खाड़ी देशों में लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं और ऊर्जा आयात के लिए भारत इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ऐसे में विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भू-राजनीतिक बदलावों के इस अभूतपूर्व दौर में भारत के "रणनीतिक और आर्थिक हितों" की रक्षा के लिए इज़रायल, फ़िलिस्तीन और ईरान जैसे सभी संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखना बेहद ज़रूरी है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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