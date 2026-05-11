ईरान-अमेरिका टकराव बढ़ा, प्रस्ताव ठुकराए जाने से तेल संकट गहराया

Iran America Conflict: ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खिराज कर दिया है. इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी.

भारत में ईरानी दूतावास के सोमवार (11 मई) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के प्रस्ताव को मानने का मतलब होता "ईरान का ट्रंप की मनमानी मांगों के आगे झुकना." आगे कहा गया कि अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार न करना ईरानी राष्ट्र के मौलिक अधिकारों" को दिखाता है.

भारत में ईरानी दूतावास द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया, "अमेरिक की योजना के जवाब में पेश किया गया ईरान का प्रस्ताव, ईरानी राष्ट्र के मौलिक अधिकारों पर ज़ोर देता है." "ईरान की योजना इस बात पर ज़ोर देती है कि US को युद्ध का हर्जाना देना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता की पुष्टि करती है." बयान में यह भी जोड़ा गया कि तेहरान ने "प्रतिबंधों को खत्म करने और देश की ज़ब्त की गई संपत्तियों और जायदाद को वापस दिलाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया."

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बीते इतवार (10 मई) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ा रुख अपनाते हुए, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच दुश्मनी खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए तेहरान से मिले जवाब पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट में ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें 'प्रतिनिधियों' से मिला जवाब पसंद नहीं आया. उन्होंने Truth Social पर कहा, "मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है. मुझे यह पसंद नहीं आया -- पूरी तरह से अस्वीकार्य! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद."

यह तब हुआ जब ईरान ने रविवार को घोषणा की कि उसने इस्लामाबाद के ज़रिए क्षेत्रीय दुश्मनी को कम करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. यह कदम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कई बयानों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पहलों के संबंध में तेहरान के "विचार और राय" तभी भेजे जाएंगे जब एक पूरी "समीक्षा और अंतिम निष्कर्ष" पर पहुँच जाया जाएगा.

इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए, सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा, "ईरान ने आज, पाकिस्तानी मध्यस्थों के ज़रिए, युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नवीनतम मसौदे पर अपना जवाब भेजा है." सरकारी मीडिया आउटलेट ने इस कूटनीतिक पहल के तात्कालिक उद्देश्यों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि, "प्रस्तावित योजना के अनुसार, इस चरण में बातचीत का मुख्य ज़ोर क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने पर होगा."

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी मसौदे में वाशिंगटन से कुछ विशिष्ट मांगें की गई हैं, जिनमें "ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना" और "ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को खत्म करना" शामिल है। इसके अलावा, प्रस्ताव में कथित तौर पर इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि अमेरिका को "इस क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुलानी चाहिए" और "सभी प्रकार की दुश्मनी वाली कार्रवाइयां रोक देनी चाहिए," जिसमें "लेबनान में इज़रायल के युद्ध को समाप्त करने" की मांग भी शामिल है.