ईरान की जवाबी मार से हिला अमेरिका; 100 घंटे की जंग में 48 हजार करोड़ रुपये के हथियार तबाह

US Israel Iran War Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य टकराव के बीच अमेरिका के लिए यह जंग बेहद महंगी साबित हो रही है. बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए ईरान पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. ईरान के खिलाफ जारी इस अभियान को अमेरिका ने "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" नाम दिया. इस जंग शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिकी सेना को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े हैं और कई अहम सैन्य संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा है.

समाचार एजेंसी अनादोलु की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सैन्य अभियान के पहले 100 घंटों में अमेरिकी सेना को कम से कम 5.82 बिलियन डॉलर (करीब 48,306 करोड़ रुपये) का खर्च उठाना पड़ा है. यह राशि 2026 के पूरे अमेरिकी रक्षा बजट का लगभग 0.69 फीसदी बताई जा रही है. इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस ऑपरेशन के पहले 24 घंटों में ही अमेरिका ने करीब 779 मिलियन डॉलर (6,465.7 करोड़ रुपये) खर्च कर दिए थे.

ईरान के खिलाफ इसके बाद जैसे-जैसे सैन्य कार्रवाई जारी रही, अमेरिकी हमलों की कुल ऑपरेशनल लागत बढ़कर करीब 3.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के आंकड़े भी लगभग इसी स्तर के खर्च का संकेत देते हैं. ऑपरेशनल खर्च के अलावा ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को अपने कई सैन्य संसाधनों से भी हाथ धोना पड़ा, जिसकी लागत करोड़ों रुपये हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के हमले में और इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को लगभग 2.52 बिलियन डॉलर के सैन्य उपकरणों का नुकसान हो चुका है. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस भारीभरक नुकसान का असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में दिखाई दे रहा है. तेहरान के खिलाफ आक्रमक रवैया अख्तियार करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान में जमीन पर सेना उतारने से इंकार कर दिया है.

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट जंग का असर आसमान तक, कतर एयरवेज़ ने बढ़ाई फ्लाइट्स पर रोक

बताया जा रहा है कि इस नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा कतर के अल-उदीद एयर बेस (Al-Udeid Air Base) पर मौजूद अमेरिकी AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का है. इसकी कीमत करीब 1.1 बिलियन डॉलर (9,130 करोड़ रुपये) बताई जाती है. बीते दिनों ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल इस रडार सिस्टम से टकराई थी. कतर ने भी पुष्टि की कि यह रडार हिट हुआ और उसे नुकसान पहुंचा है.

बीते इतवार (1 मार्च) को एक अलग घटना में कुवैत की एयर डिफेंस प्रणाली से हुई फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिकी वायुसेना के तीन F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान नष्ट हो गए. इस घटना में सभी छह एयरक्रू सुरक्षित बच गए, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो गया. इन विमानों को बदलने की अनुमानित लागत करीब 282 मिलियन डॉलर (2,340.6 करोड़ रुपये) बताई जा रही है.

अमेरिकी अधिकारियों ने CBS News को बताया कि अब तक ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के तीन MQ-9 Reaper सर्विलांस और ड्रोन मार गिराए हैं. इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 90 मिलियन डॉलर (747 करोड़ रुपये) है. इससे पहले 28 फरवरी को अपने शुरुआती हमले के दौरान ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय को भी निशाना बनाया था. इस हमले में दो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई बड़ी इमारतें नेस्तानाबूद हो गए थे.

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, निशाना बनाए गए ये SATCOM टर्मिनल AN/GSC-52B थे. तैनाती और इंस्टॉलेशन लागत को जोड़कर इनकी अनुमानित कीमत करीब 20 मिलियन डॉलर (166 करोड़ रुपये) बताई जा रही है. इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर दावा किया कि कुवैत के कैंप अरिफजान में तीन और रैडोम नष्ट होने की जानकारी सामने है. इससे अमेरिकी सेना को करीब 30 मिलियन डॉलर (लगभग 249 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त नुकसान हुआ है.

इसी दौरान संयुक्त अरब अमीरात के अल-रुवैस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात THAAD एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के AN/TPY-2 रडार कंपोनेंट के नष्ट होने की भी रिपोर्ट सामने आई थी. इसके अलावा जॉर्डन के मुवफ्फक सालती एयर बेस पर मौजूद एक अन्य AN/TPY-2 सिस्टम के भी नष्ट होने के संकेत मिले हैं. हर रडार कंपोनेंट्स की अनुमानित कीमत करीब 500 मिलियन डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) बताई जा रही है.

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक और इसी तरह का सिस्टम ईरान ने हिट किया है, हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या सैटेलाइट तस्वीरें सामने नहीं आई हैं. इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, ईरान की जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को लगभग 2.52 बिलियन डॉलर (20,916 करोड़ रुपये) का नुकसान पहुंचा है.

यह भी पढ़ें: इजरायल पर ड्रोन और ख़ैबर मिसाइलों की बारिश, IRGC ने शुरू की 21वीं अटैक वेव