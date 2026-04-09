US में यहूदी सेंटर पर हमला करने की साजिश, पाकिस्तानी युवक ने कबूल किया गुनाह

Pakistani Citizen Accused Plotting Mass Shooting: अमेरिका में यहूदी सेंटर पर गोलीबारी की प्लानिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक पाकिस्तानी युवक ने बीते 8 अप्रैल को अपना गुनाह कबूल कर लिया है. आरोपी युवक की पहचान 21 साल के पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद शाहज़ेब खान उर्फ शाहज़ेब जदून के रूप में हुई है. अमेरिका के न्याय विभाग ने एक प्रेस रिलीज़ में घोषणा की कि खान, जो 21 साल का पाकिस्तानी नागरिक है और कनाडा में स्टडी परमिट पर रह रहा था, ने एक ऐसी साज़िश रचने की बात कबूल की, जिसे वह 9/11 के बाद अमेरिकी धरती पर सबसे घातक हमला बनाने की उम्मीद कर रहा था.

21 साल के मुहम्मद शाहज़ेब खान ने अमेरिकी ज़िला जज पॉल जी गार्डफे के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसे 12 अगस्त, 2026 को सज़ा सुनाई जाएगी. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इस अपराध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्रकैद है. अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइज़नबर्ग ने कहा, "खान ने न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी सेंटर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की योजना बनाई थी, जिसका समय 7 अक्टूबर के हमास हमलों की बरसी के साथ मेल खाता था, और जिसका स्पष्ट लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को मारना था."

बयान में आइज़नबर्ग के हवाले से आगे कहा गया, "खान ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर उसके हमले के लिए 'बिल्कुल सही' जगह थी, क्योंकि वहाँ यहूदियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और उसने शेखी बघारी कि उसकी साज़िश 9/11 के बाद अमेरिकी धरती पर सबसे बड़ा हमला हो सकती है. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करेगा कि खान जैसे आतंकवादियों को अमेरिकी कानून के तहत पूरी सज़ा मिले."

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अमेरिका के न्याय विभाग ने बताया कि नवंबर 2023 के आस-पास, खान, जो कनाडा में रहने वाला एक पाकिस्तानी नागरिक है, ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और दूसरों के साथ ISIS के प्रति अपने समर्थन के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया था; इसमें ISIS के प्रोपेगैंडा वीडियो और साहित्य बाँटना भी शामिल था.

इसके बाद खान ने ISIS के समर्थन में अमेरिका में आतंकवादी हमलों की योजना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें दो ऐसे लोगों के साथ अपनी योजनाओं पर बातचीत करना भी शामिल था, जिन्हें खान नहीं जानता था कि वे असल में अंडरकवर अधिकारी (UCs) थे.

खान ने अधिकारियों को बताया कि वह अपने एक साथी के साथ मिलकर शहर में यहूदियों को निशाना बनाकर हमला करने की योजना बना रहा था. उसने अधिकारियों से हमलों को अंजाम देने के लिए AR-स्टाइल असॉल्ट राइफलें, गोला-बारूद और दूसरी चीज़ें हासिल करने को भी कहा, और शहर में उन जगहों की पहचान भी बताई जहाँ हमले होने थे. बयान के मुताबिक, उसने अधिकारियों को यह भी बताया कि वह एक तस्कर को जानता है जो उसे सीमा पार करके US पहुँचने में मदद करेगा.

अगस्त 2024 के आस-पास, खान ने अपना निशाना बदलकर न्यूयॉर्क शहर कर दिया, और UC (अंडरकवर अधिकारियों) को बताया कि अब हमले का निशाना ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मशहूर यहूदी धार्मिक केंद्र होगा. बयान के अनुसार, खान ने कहा कि "अगर हम अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं, तो 9/11 के बाद US की धरती पर यह सबसे बड़ा हमला होगा."