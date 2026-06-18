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पाकिस्तान ने खुद को बताया शांति का सूत्रधार, ईरान-अमेरिका डील पर दुनिया की नजर

US Iran Peace Deal: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते पर सहमत हो गए हैं. इस समझौते में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं. हालांकि, दोनों देशों की ओर से अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:22 AM IST
पाकिस्तान ने खुद को बताया शांति का सूत्रधार, ईरान-अमेरिका डील पर दुनिया की नजर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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