पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि U.S. और ईरान दोनों के नेताओं ने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और उन्हें मीडिएटर के तौर पर मंज़ूरी दी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी होगी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि यह डील "तुरंत लागू होगी और पहले कदम के तौर पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोल देगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटा देगा." शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान और को-मीडिएटर क़तर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होस्ट करेंगे.