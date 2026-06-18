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US Iran Peace Deal: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बुधवार (17 जून) को कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों के नेताओं ने ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, और यह "तुरंत लागू होगा." अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस एग्रीमेंट में तेहरान से कहा गया है कि वह कम से कम अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को कम करे और देश पर लगे बैन को माफ कर देगा, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं करेगा.
यह बात अमेरिकी अधिकारियों ने कही, जिन्होंने कई दिनों की सीक्रेट जानकारी के बाद पत्रकारों को युद्ध खत्म करने के मेमोरेंडम की बातें पढ़कर सुनाईं. इस एग्रीमेंट के तहत होर्मुज स्ट्रेट को दो महीने के लिए टोल-फ्री भी कर दिया जाएगा और हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप पर इज़राइल के हमले के सामने लेबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कमिटमेंट को कन्फर्म किया जाएगा. इस बीच, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ग्रुप ऑफ़ सेवन समिट के लिए फ्रांस में दुनिया के नेताओं के साथ अपना समय खत्म कर रहे हैं.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि U.S. और ईरान दोनों के नेताओं ने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और उन्हें मीडिएटर के तौर पर मंज़ूरी दी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी होगी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि यह डील "तुरंत लागू होगी और पहले कदम के तौर पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोल देगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटा देगा." शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान और को-मीडिएटर क़तर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होस्ट करेंगे.
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी बुधवार को इस पर हस्ताक्षर किए, हालांकि ईरान ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि उस कार्य ने अंतिम सौदे तक पहुंचने के लिए 60-दिवसीय वार्ता की घड़ी शुरू की है या नहीं।यह भी स्पष्ट नहीं था "अभी साइन किया." व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है.