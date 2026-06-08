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भारत-पाक के बीच उम्मीद की किरण, सिख तीर्थयात्रियों को मिला पाकिस्तान का न्योता

Pak Invite Indian Sikh Pilgrims: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस में शामिल होने के लिए 737 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीज़ा जारी किए हैं. 10 से 19 जून तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:06 PM IST
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