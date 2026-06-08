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Pak Invite Indian Sikh Pilgrims: भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सैन्य संघर्ष हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया. वहीं, दोनों देश बहुत ही तेजी से जंगी मशीन खरीद रहे हैं. इस बीच दोनों देशों को आस्था की डोर से जोड़ने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने सोमवार (8 जून) को भारतीय तीर्थयात्रियों को 737 वीज़ा जारी किए ताकि वे गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें. ये कार्यक्रम पाकिस्तान में 10 जून से 19 जून तक आयोजित होने हैं.
यह घोषणा भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के ज़रिए की. पाकिस्तान उच्चायोग ने कहा, "नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने भारत के तीर्थयात्रियों को 737 वीज़ा जारी किए हैं ताकि वे पाकिस्तान में 10-19 जून 2026 तक आयोजित होने वाले गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के सालाना उत्सव में भाग ले सकें."
यह तीर्थयात्रा सिख इतिहास और विरासत से जुड़े पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों की सिख श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली धार्मिक यात्राओं का हिस्सा है. वीज़ा जारी करना 1974 के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू करने की पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है. हर साल, बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक त्योहारों और मौकों पर पाकिस्तान जाते हैं.
साल 2024 में, पाकिस्तान ने भारत के सिख तीर्थयात्रियों को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के सालाना उत्सव में भाग लेने के लिए 962 वीज़ा जारी किए थे. सिख ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान 16 जून, 1606 को शहीद हुए थे.
माना जाता है कि गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित शिक्षाओं और आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ने से इनकार करने के बाद गुरु को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि उन्हें नदी पर ले जाने से पहले कड़ी यातना दी गई थी, जहाँ वे लोगों की नज़रों से ओझल हो गए.
दुनिया भर के सिख हर साल 16 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्हें सिख इतिहास में पहले शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है. उनके बलिदान को सिख धर्म के विकास में एक निर्णायक क्षण माना जाता है. सिख परंपरा के अनुसार, गुरु अर्जन देव जी की शहादत से पहले, इस धर्म में मुख्य रूप से भक्ति, करुणा, सेवा, कड़ी मेहनत और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर ज़ोर दिया जाता था. सिख गुरुओं की शिक्षाएँ एक ईश्वर में विश्वास, मानवीय मूल्यों और समुदायों के बीच सद्भाव पर केंद्रित थीं. गुरु अर्जन देव जी की शहादत को एक ऐसी अहम घटना के तौर पर याद किया जाता है जिसने सिख समुदाय के भविष्य की दिशा तय की.