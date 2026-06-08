दुनिया भर के सिख हर साल 16 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्हें सिख इतिहास में पहले शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है. उनके बलिदान को सिख धर्म के विकास में एक निर्णायक क्षण माना जाता है. सिख परंपरा के अनुसार, गुरु अर्जन देव जी की शहादत से पहले, इस धर्म में मुख्य रूप से भक्ति, करुणा, सेवा, कड़ी मेहनत और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर ज़ोर दिया जाता था. सिख गुरुओं की शिक्षाएँ एक ईश्वर में विश्वास, मानवीय मूल्यों और समुदायों के बीच सद्भाव पर केंद्रित थीं. गुरु अर्जन देव जी की शहादत को एक ऐसी अहम घटना के तौर पर याद किया जाता है जिसने सिख समुदाय के भविष्य की दिशा तय की.