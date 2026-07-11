/US-ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने संभाली सुलह की पहल; शहबाज़ शरीफ ने पेजेशकियान से की बातचीत

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बताया है कि उन्होंने पेज़ेश्कियान से चर्चा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया है कि शांति कायम रखने के लिए कूटनीति ज़रूरी है. शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार (10 जुलाई) की देर रात को एक्स पोस्ट में लिखा, "आज मैंने अपने भाई ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियान से बात की. हमने बदलते हालात पर चर्चा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल के महीनों में मिली शांति को बचाने के लिए संयम, बातचीत और कूटनीति ज़रूरी है." उन्होंने लिखा, "मैंने दोहराया कि पाकिस्तान स्थायी शांति के लिए ईमानदार और सच्चा मध्यस्थ बनने की भूमिका निभाने को तैयार है. हमने यह भी तय किया कि इस्लामाबाद की हाल की यात्रा के दौरान बने द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा." अमेरिका और ईरान के बीच शांति स्थापित करवाने और जंग को पूरी तरह ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है.