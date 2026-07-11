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US-ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने संभाली सुलह की पहल; शहबाज़ शरीफ ने पेजेशकियान से की बातचीत

Pakistan Peace Efforts Between US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच शांति और बातचीत की वकालत की है. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात कर कूटनीति पर ज़ोर दिया. वहीं, ट्रंप के बातचीत संबंधी दावे को ईरान ने खारिज कर दिया और आत्मसमर्पण से इनकार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:54 AM IST
US-ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने संभाली सुलह की पहल; शहबाज़ शरीफ ने पेजेशकियान से की बातचीत
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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