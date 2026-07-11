/US-ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने संभाली सुलह की पहल; शहबाज़ शरीफ ने पेजेशकियान से की बातचीत

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Pakistan Peace Efforts Between US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है. अमेरिका ने ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों आम लोगों की मौत हुई. वहीं, ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया. लगातार दोनों मुल्कों की तरफ से चल रहे वार-पलटवार के बीच बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा बढ़ गई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार (10 जुलाई) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है.
प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बताया है कि उन्होंने पेज़ेश्कियान से चर्चा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया है कि शांति कायम रखने के लिए कूटनीति ज़रूरी है. शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार (10 जुलाई) की देर रात को एक्स पोस्ट में लिखा, "आज मैंने अपने भाई ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियान से बात की. हमने बदलते हालात पर चर्चा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल के महीनों में मिली शांति को बचाने के लिए संयम, बातचीत और कूटनीति ज़रूरी है." उन्होंने लिखा, "मैंने दोहराया कि पाकिस्तान स्थायी शांति के लिए ईमानदार और सच्चा मध्यस्थ बनने की भूमिका निभाने को तैयार है. हमने यह भी तय किया कि इस्लामाबाद की हाल की यात्रा के दौरान बने द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा." अमेरिका और ईरान के बीच शांति स्थापित करवाने और जंग को पूरी तरह ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है.
ईरान ने नहीं की बातचीत की कोई पेशकश, ट्रंप के दावे का ईरान ने किया खंडन
गौरतलब है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (10 जुलाई) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है, जिसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है. हालाँकि, हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़े सैन्य तनाव के बीच ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच लागू युद्धविराम (सीजफायर) अब समाप्त हो गया है. वहीं, ट्रंप के इस बयान के कुछ देर बाद ईरान ने इसका खंडन किया. ईरान के विदेश मंत्रालय के तर्जुमान इस्माइल बघाई ने साफ किया कि ईरान ने अमेरिका से नए सिरे से बातचीत के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह दावा सच नहीं है.
कभी भी सरेंडर नहीं करेगा ईरान- चीफ नेगोशिएटर बाक़ेर ग़ालिबाफ़
इसके साथ ही ईरान के चीफ नेगोशिएटर और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबाफ़ ने कहा कि वे कूटनीतिक रास्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने जून में हुए समझौते को तोड़ा तो ईरान 'पूर्ण रक्षा' के लिए तैयार है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यह संघर्ष कभी भी ईरान के आत्मसमर्पण के साथ खत्म नहीं होगा.