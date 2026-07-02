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कतर-पाकिस्तान की पहल रंग लाई, US-ईरान बातचीत ने पकड़ी रफ्तार

US Iran Talks: कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोहा में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के साथ अहम बैठकें हुईं. दोनों पक्षों ने 14-सूत्रीय समझौते से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति का दावा किया. ईरान ने अमेरिकी वादों को लेकर चिंता जताई, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ने की बात कही. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:05 AM IST
कतर-पाकिस्तान की पहल रंग लाई, US-ईरान बातचीत ने पकड़ी रफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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