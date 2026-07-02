कतर-पाकिस्तान की पहल रंग लाई, US-ईरान बातचीत ने पकड़ी रफ्तार

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US Iran Talks: कतर और पाकिस्तान ने दोहा में US और ईरान के बातचीत करने वालों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. इन बैठकों में 14-पॉइंट वाले समझौता ज्ञापन (MoU) से जुड़े मुद्दों पर "सकारात्मक प्रगति" की जानकारी मिली है. गुरुवार (2 जुलाई) को एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के अफसर प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने कहा कि ये बातचीत लेक ल्यूसर्न समिट के नतीजों की बुनियाद थी और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर जनाजे के बाद भी जारी रहेगी.
अल अंसारी ने कहा, "कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने आज दोहा में US और ईरान के बातचीत करने वालों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. लेक ल्यूसर्न सबमिट के नतीजों को आगे बढ़ाते हुए, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई. सभी पक्ष आने वाले समय में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए और अगली बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के जनाजे के बाद जल्द से जल्द तय की जाएगी." ईरान के कानूनी और बैनुल अकवामी मामलों के नायब वजीर-ए-खारिजा काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि दोहा में हुई बातचीत के दौरान तेहरान ने वाशिंगटन के जरिए पिछले वादों को पूरा करने को लेकर चिंता जताई.
ग़रीबाबादी ने कहा, "हमने दोहा बैठक में लेबनान में वादों को पूरा न करने के US के मामले को उठाया." उन्होंने कहा कि कतरी अधिकारियों के साथ बातचीत में ईरान के शुरुआती तौर पर फ्रीज़ किए गए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड के एक हिस्से के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. ग़रीबाबादी ने कहा, "कतरी अधिकारियों के साथ बैठकों में शुरुआती 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक हिस्से के खर्च से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई. इस बात पर सहमति बनी कि बताई गई ज़रूरतों के बुनियाद पर ज़रूरी सामान खरीदा जाएगा और ईरान को उपलब्ध कराया जाएगा."
ईरानी अधिकारी 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में कई जगहों पर पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की योजना बना रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के पहले दिन एक हवाई हमले में खामेनेई मारे गए. इससे पहले, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का "परमाणु-निरस्त्रीकरण" (denuclearisation) "अच्छी तरह" से चल रहा है. उन्होंने कतर में सीनियर अफसरों के साथ सीधी हाई लेवल बातचीत में ईरान की गैरमौजूदगी के बावजूद ईरान के साथ राजनयिक प्रक्रिया को लेकर उम्मीद जताई.
नवनिर्मित थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए नॉर्थ डकोटा रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों के बाद ईरान पर हालिया फौजी कार्रवाई के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान ने अपना रुख बदल लिया है. उन्होंने कहा, "वे काफी आगे आ चुके हैं. हमने पिछले हफ्ते उन पर बहुत जोरदार हमला किया था. वे ठीक हैं. हम इसे हासिल कर लेंगे. यह ईरान का परमाणु-निरस्त्रीकरण है."