कतर-पाकिस्तान की पहल रंग लाई, US-ईरान बातचीत ने पकड़ी रफ्तार

अल अंसारी ने कहा, "कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने आज दोहा में US और ईरान के बातचीत करने वालों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. लेक ल्यूसर्न सबमिट के नतीजों को आगे बढ़ाते हुए, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई. सभी पक्ष आने वाले समय में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए और अगली बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के जनाजे के बाद जल्द से जल्द तय की जाएगी." ईरान के कानूनी और बैनुल अकवामी मामलों के नायब वजीर-ए-खारिजा काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि दोहा में हुई बातचीत के दौरान तेहरान ने वाशिंगटन के जरिए पिछले वादों को पूरा करने को लेकर चिंता जताई.